Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Δεν έχω χειρότερο από το να έρχονται να μου την πέφτουν στο γυμναστήριο»

Στις χειρότερες ατάκες που έχει ακούσει από άνδρες που έχουν προσπαθήσει να την προσεγγίσουν ερωτικά, αναφέρθηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο νέο βίντεό της, που δημοσιεύτηκε στο Youtube στη στήλη της στο «Raw House». Η influencer και επιχειρηματίας μίλησε για δύο περιπτώσεις που της έχουν τύχει, και περιέγραψε την αντίδραση που είχε.

Αρχικά, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είπε στο βίντεο ότι: «Δεν έχω χειρότερο πράγμα από το να έρχονται να μου την πέφτουν στο γυμναστήριο. Είναι απαίσιο. Γιατί τύπου είσαι μούσκεμα στον ιδρώτα, φοράς κάτι τεράστια ακουστικά και δείχνεις ότι “μη μου μιλήσετε”, γι’ αυτό τα φοράς, για να δείξεις ότι δεν θες να σου μιλήσουν. Γιατί να έρθει κάποιος στο γυμναστήριο να σου την πέσει; Δεν μπορώ να το καταλάβω με τίποτα αυτό. Μην το κάνεις, βρες άλλο τρόπο, δεν ξέρω!».

«Εμένα ξινή με ανεβάζετε, ξινή με κατεβάζετε, φανταστείτε τώρα τη φάτσα μου στο γυμναστήριο. Έτσι όπως κάθομαι και κάνω απαγωγούς, έρχεται ένας και μιλάει ενώ φοράω ακουστικά. Βλέπω ότι κουνάει το στόμα του, ήταν και πολύ κοντά. Του δείχνω ότι φοράω ακουστικά και μου κάνει νόημα να τα κατεβάσω. Τα κατεβάζω και μου λέει, “αγαπημένο φαγητό;”. Του απαντάω “συνέντευξη; Τι φάση;”.

Με ρώτησε ξανά για το αγαπημένο μου φαγητό και μου είπε ότι είναι σεφ και τον ενδιαφέρει. Για να μην είμαι κι εγώ τέρμα, του λέω, “κανελόνια με κιμά”. Μου απάντησε “μάλιστα, την επόμενη φορά μήπως να στα φτιάξω εγώ;”. Του λέω, “σε παρακαλώ” και έβαλα τα ακουστικά μου και συνέχισα τη γυμναστική μου. Ξαναήρθε ο ίδιος έπειτα από κάποιες μέρες και πάλι με έβαλε να κατεβάσω τα ακουστικά και μου μιλούσε», συνέχισε η influencer.

Σε άλλο σημείο, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποκάλυψε: «Είχε έρθει ένας πιτσιρικάς, 17-18 ετών δεν θυμάμαι, και με είχε πει μιλ@@@α. “Είσαι από τις καλύτερες μιλ@@@ες που έχω δει”, μου είχε πει. Είχα σοκαριστεί! Μου το είπε στο δρόμο, όταν περπατούσα».