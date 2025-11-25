Ουκρανία: Η σκόπιμη αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία ειρήνευσης, τα όνειρα του Τραμπ και η άρνηση του Κρεμλίνου

Η αισιόδοξη ρητορική του Λευκού Οίκου για τις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία αυτήν την εβδομάδα δεν είναι τυχαία, είναι σκόπιμη αναφέρουν καλά ενημερωμένες στο CNN. Σχεδόν την ίδια ώρα, άλλες πηγές αναφέρουν στην New York Post ότι η Ρωσία θα απορρίψει το σχέδιο.

Oι πρώτες πηγές , του CNN, εξηγούν ότι οι θετικές δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων γύρω από ένα ευμετάβλητο, 19-σημείων σχέδιο έχουν στόχο να ασκήσουν τη μέγιστη πίεση σε Κίεβο και Μόσχα ώστε να δεσμευτούν στις διαπραγματεύσεις. Οι πληροφορίες από τις πηγές που μίλησαν στη New York Post δείχνουν ότι το Κρεμλίνο δεν «τσίμπησε».

Τι επιδιώκει η κυβέρνηση Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική των συνομιλιών με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους προκειμένου να ωθήσει τους προέδρους Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι για μια αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η στρατηγική πίσω από το ανανεωμένο κλίμα αυτοπεποίθησης είναι, όπως είπε μία από τις πηγές στο CNN, να αυξήσει δημόσια το διακύβευμα, ώστε να δυσκολέψει και τις δύο πλευρές να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις.

«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ σε μια συμφωνία», είπε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, επαναλαμβάνοντας τις αισιόδοξες προβλέψεις του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και της εκπροσώπου Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, η οποία στην συνέχεια προχώρησε σε διευκρινίσεις, πάντα σε αισιόδοξο τόνο.

Ωστόσο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι πολλά πρέπει ακόμη να διευθετηθούν. Αν και οι πηγές λένε ότι η τρέχουσα κατάσταση των συνομιλιών — ειδικά με τους Ουκρανούς στη Γενεύη την Κυριακή — κατέληξε σε συμφωνία επί των γενικών γραμμών του περιορισμένου πια σχεδίου των 19 σημείων, εν τούτοις παραμένουν βασικά σημεία τριβής.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν ποιες ακριβώς περιοχές διαφωνίας πρέπει ακόμη να διαπραγματευτούν στο σχέδιο, το οποίο έχει εξελιχθεί από την αρχική του έκδοση των 28 σημείων.

Το βασικό ερώτημα παραμένει αν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις πέρα από εκείνες της αρχικής πρότασης, η οποία θεωρήθηκε υπερβολικά ευνοϊκή προς τη Μόσχα από μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, από την Ουκρανία και από Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι για συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, έχει αναλάβει να επιλύσει αυτές τις λεπτομέρειες ώστε να διατηρηθεί η δυναμική και να φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά στη γραμμή τερματισμού.

Το τελικό σχέδιο δεν έχει συμφωνηθεί

Μπορεί λοιπόν να σημειώνεται πρόοδος σημειώνεται μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας σχετικά με τη διατύπωση νέου προσχεδίου πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ουσιαστικές διαφορές παραμένουν και δεν έχει συμφωνηθεί τελικό κείμενο, σύμφωνα με πηγή από την ουκρανική πλευρά με άμεση γνώση των συνομιλιών.

Έχει επιτευχθεί «συναίνεση» στα περισσότερα σημεία, είπε η πηγή, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κρίσιμοι τομείς όπου εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές. Στο ευαίσθητο ζήτημα του κατά πόσον η Ουκρανία θα παραχωρήσει εδάφη που έχουν προσαρτηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί από τη Ρωσία, η πηγή ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. «Θα ήταν πολύ λάθος να πούμε ότι έχουμε τώρα μια εκδοχή που είναι αποδεκτή από την Ουκρανία», είπε.

Σχετικά με την πρόταση να περιοριστεί ο ουκρανικός στρατός στους 600.000 — αριθμός που προβλεπόταν στο 28-σημείων σχέδιο που διέρρευσε την προηγούμενη εβδομάδα — η πηγή είπε στο CNN ότι προτάθηκε ένας νέος αριθμός, αλλά το Κίεβο θέλει περαιτέρω αλλαγές προτού συμφωνήσει.

Και στο ζήτημα της παραίτησης της Ουκρανίας από την επιθυμία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, η πηγή είπε στο CNN ότι αυτό το αίτημα είναι απαράδεκτο. Μια τέτοια παραχώρηση θα δημιουργούσε «κακό προηγούμενο», που ουσιαστικά θα έδινε στη Ρωσία δικαίωμα βέτο στο ΝΑΤΟ «στο οποίο δεν είναι καν μέλος».

Τι επιδιώκει ο Τραμπ

Η επιδίωξη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κινητοποιείται από την επιθυμία του για μια προσωπική νίκη, δήλωσε ο σχολιαστής ευρωπαϊκών θεμάτων του CNN, Ντόμινικ Τόμας. Ο Τραμπ ονειρεύεται εαυτόν ως ειρηνοποιό.

«Έχουμε δει τον Πρόεδρο Τραμπ να ταλαντεύεται από την ξεκάθαρη υποστήριξη προς τον Πρόεδρο Ζελένσκι σε μια πιο χλιαρή στάση απέναντί του», είπε ο Τόμας στην εκπομπή The Story Is. «Τελικά, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι μια νίκη, μια ειρηνευτική συμφωνία για την οποία θα μπορεί να αποδώσει στον εαυτό του την επιτυχία».

Αλλά ο Τόμας είπε ότι μια βιώσιμη ειρήνη θα ήταν δυνατή μόνο αν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λογοδοτούσε για την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

«Αυτή η ειρηνευτική συμφωνία δεν θα έχει καμία αξία αν δεν υπάρξει αναγνώριση ότι η εισβολή και κατοχή ουκρανικού εδάφους αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε. Αν και ο Τόμας είπε ότι η «έλλειψη συνέπειας» του Τραμπ έχει «υπονομεύσει τη διαδικασία» εφαρμογής της ειρήνης, πρόσθεσε ότι η παρουσία του προέδρου είναι «απολύτως αδιαμφισβήτητη».

Η ουσία είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης σήμερα κάνουν λόγο για μεγάλη πρόοδο στην συμφωνία, αλλά πρόκειται για την συμφωνία ΗΠΑ Ουκρανίας αναφορικά με το ποιο κείμενο θα παρουσιάσουν στην Μόσχα. Ο Τραμπ δεν θα βιώσει καμία προσωπική νίκη, και η Ουκρανία δεν θα γνωρίσει καμία ειρήνη, αν στο σχέδιο δεν βάλει την υπογραφή του και ο Πούτιν.