Η Βουλή «ντύθηκε» πορτοκαλί με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην έμφυλη βία κατά των γυναικών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Η Βουλή «ντύθηκε» πορτοκαλί με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην έμφυλη βία κατά των γυναικών

Με το χρώμα της εκστρατείας του ΟΗΕ, Orange the World, «ντύθηκε» απόψε το Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Έμφυλη βία κατά των Γυναικών, «στέλνοντας ηχηρό μήνυμα καταδίκης κάθε μορφής βίας αλλά και δέσμευσης για ισότητα, σεβασμό και αλληλεγγύη προς κάθε γυναίκα-θύμα».

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, «η συμβολική αυτή ενέργεια, έχει ως στόχο να υπενθυμίσει ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη, και ότι η εξάλειψη της έμφυλης βίας αποτελεί υπόθεση όλης της κοινωνίας – της Πολιτείας, των θεσμών και των πολιτών. Δυστυχώς – προστίθεται στην ανακοίνωση της Βουλής – παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τα καταγεγραμμένα περιστατικά έμφυλης βίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, συνεχίζουν να αυξάνονται δραματικά. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Π.Ο.Υ., σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες (περίπου 840 εκατ. παγκοσμίως), έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Πρόκειται για αριθμούς ιδιαιτέρως ανησυχητικούς, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι, ακόμη και εν έτει 2025, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να διστάζουν να καταγγείλουν τη βία που υφίστανται, είτε λόγω φόβου και κοινωνικών πιέσεων, είτε λόγω ελλιπούς εμπιστοσύνης στους θεσμικούς μηχανισμούς. Για τον λόγο αυτό, η συνεχής εκπαίδευση των αρμόδιων υπηρεσιών και η ενίσχυση των δομών υποστήριξης, αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες για τον περιορισμό έως και την οριστική εξάλειψη του φαινομένου».

«Το ελληνικό Κοινοβούλιο, με αφορμή την σημερινή ημέρα, δεσμεύεται να κρατήσει ζωντανή την υπενθύμιση ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και να σταθεί αρωγός στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε θύμα θα αισθάνεται ασφαλής να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια. Η βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και πρέπει να καταδικάζεται σε κάθε μορφή της» τονίζεται στην ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποκτήσετε την πειθαρχία που έχουν μόνο οι πιλότοι

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

ΔΥΠΑ: Καταγγελίες ότι έκοψαν το επίδομα μητρότητας σε νέες μητέρες – Τι απαντά η ΔΥΠΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος: Οι αποδείξεις που μετρούν διπλά και τα επαγγέλματα με έκπτωση φόρου

Νέα υποστήριξη καμερών στο matter 1.5 φέρνει αναβαθμίσεις στα «έξυπνα σπίτια»

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:55 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Αισθητήρες σε γέφυρες της Αττικής – Αγώνας δρόμου για ελέγχους στατικότητας

Υπό στενή παρακολούθηση θέτουν οι Αρχές πολλές γέφυρες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττική...
22:46 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο – Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (25/11) στην Επισκοπή Ηρακλείου, όταν ξέσπασε φωτιά σε ε...
22:33 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Η «προειδοποίηση» της ηλικιωμένης για την 46χρονη δολοφόνο της – Το λάθος με τις κάμερες και το αίμα στο τιμόνι του αυτοκινήτου

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι ο γιος της 75χρονης, την οποία σκότωσε η σύζυγός του...
22:14 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Δάφνη: «Σήκωσαν» αυτοκίνητο μέσα σε 20 δευτερόλεπτα – «Έχει παραγίνει το κακό» – Βίντεο ντοκουμέντο

Μέσα σε μόλις 20 δευτερόλεπτα διαρρήκτες κλέβουν σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε πυκνοκατοικημένη γ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα