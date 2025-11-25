Σαλαμίνα: Η «προειδοποίηση» της ηλικιωμένης για την 46χρονη δολοφόνο της – Το λάθος με τις κάμερες και το αίμα στο τιμόνι του αυτοκινήτου

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι ο γιος της 75χρονης, την οποία σκότωσε η σύζυγός του στο σπίτι της στην Σαλαμίνα, όπως ομολόγησε η ίδια. Εκείνος, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως η ίδια του η γυναίκα, δολοφόνησε την μητέρα του, και με τόσο βίαιο τρόπο, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Από χθες (24/11) το βράδυ που η 46χρονη ομολόγησε το άγριο έγκλημα, ο σύζυγός της δεν μπορεί να ηρεμήσει, αφού πρόκειται για την γυναίκα που όλο αυτόν τον καιρό ζητούσε τη στήριξή της για να ξεπεράσει το σοκ της δολοφονίας και ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ισχυρότερο σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, εκτός από την ιατρική βοήθεια που ζήτησε για να ηρεμήσει, πήρε και αναρρωτική άδεια, γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του. Αξίζει να σημειωθεί πως η 75χρονη είχε πει πριν καιρό στην εγγονή της, πως πρέπει γενικά να προσέχουν όλοι την 46χρονη νύφη της. Φαίνεται πως κάτι της είχε κάνει εντύπωση. Έτσι, η εγγονή και η κόρη της, από την πρώτη ημέρα που έγινε η ληστεία, είχαν βάλει στο «στόχαστρο» τη νύφη της 75χρονης.

Δύο μέρες μετά και έχοντας μόνο ενδείξεις και όχι αποδείξεις, πήγαν στην Αστυνομία και την έβαλαν στο κάδρο των ερευνών, για να ακολουθήσουν οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της αστυνομικής έρευνας.

Τα ουρλιαχτά της 75χρονης και η προσευχή πριν αφήσει την τελευταία της πνοή

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που ερεύνησαν και εξιχνίασαν την υπόθεση, έχουν στα χέρια τους ένα ηχητικό ντοκουμέντο όπου καταγράφεται η σκηνή της δολοφονίας της 75χρονης, από την 46χρονη νύφη της. Όπως επιβεβαιώνεται από το συγκεκριμένο υλικό, ο θάνατος της ηλικιωμένης, ήταν μαρτυρικός. Ακούγονται, συγκεκριμένα, τα ουρλιαχτά της, και παρακαλάει την δράστιδα σταματήσει να την χτυπάει και, ίσως το πιο σοκαριστικό, είναι ότι ακούγεται να κάνει την προσευχή της και να λέει το «πάτερ ημών», λίγο πριν ξεψυχήσει.

Υπενθυμίζεται ότι η 75χρονη είχε βρεθεί νεκρή με τραύματα στο κεφάλι από μπουκάλι καθώς και στο σώμα από μαχαίρι, ενώ το σπίτι ήταν αναστατωμένο και έλειπαν χρήματα και τιμαλφή, γι’ αυτό το σκηνικό παρέπεμπε σε ληστεία μετά φόνου.

Η άτυχη ηλικιωμένη φέρεται να είχε δανείσει ένα ποσό περίπου 10.000 ευρώ στον γιο της και την σύντροφό του, όπως μετέδωσε το Star. Είχαν καταφέρει να της επιστρέψουν περίπου 8.000 ευρώ από τα χρήματα αυτά. Ωστόσο, η νύφη είχε εθισμό με τον τζόγο και φαίνεται πως χρωστούσε χρήματα, έτσι αποφάσισε να σκοτώσει την 75χρονη, σκηνοθετώντας την ληστεία μετά φόνου.

Το ηχητικό ντοκουμέντο, σε συνδυασμό με το κίνητρο της δολοφονίας, με το αίμα της 75χρονης που βρέθηκε στο αυτοκίνητο της 46χρονης, με το βίντεο που καταγράφει την νύφη αλλά και με ένα μαχαίρι με αίματα, που εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της άτυχης γυναίκας, φαίνεται πως αποτέλεσαν τα «κλειδιά» για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η 46χρονη φρόντισε να καλύψει το πρόσωπό της, να φορέσει γάντια και να στρέψει προς άλλη κατεύθυνση τις κάμερες για να μην καταγραφεί η είσοδος και η διαφυγή της από το σπίτι. Ωστόσο, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο. Σε ηχητικό ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης, λίγο πριν ξεψυχήσει.

«Την σκότωσα γιατί θα με αναγνώριζε» – Το βίντεο με τη διαφυγή της 46χρονης

Όπως είπε η 46χρονη, καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, είχε την εντύπωση πως η ηλικιωμένη την αναγνώρισε, και για αυτό της αφαίρεσε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή, ενώ αρνήθηκε ότι άρπαξε χρήματα ή χρυσαφικά, λέγοντας πως δεν βρήκε τίποτα μέσα στο σπίτι.

«Εγώ το έκανα. Θα σας τα πω με λεπτομέρειες. Οδηγήθηκα στην δολοφονία λόγω των οικονομικών εξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Το θύμα φώναζε, και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Έσπασα το παράθυρο και μπήκα στο σπίτι, αφού την χτύπησα, έψαξα σε συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Πήγα εκεί με το μαύρο Skoda Fabia, το οποίο μου είχε παραχωρήσει ο πατέρας μου, και με αυτό έφυγα» φέρεται να είπε η 46χρονη ενώπιον των Αρχών, σύμφωνα με το Mega.

Το Mega δημοσιεύει βίντεο με το όχημα της 46χρονης κατά τη διαφυγή της, το οποίο εξετάζεται από τις Αρχές.

Η 75χρονη αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου» γιατί νόμιζε ότι ήταν άνδρας – Η 46χρονη ισχυρίζεται πως δεν πήρε χρήματα

Παράλληλα, για τις Αρχές παραμένει το ερώτημα σχετικά με τα χρήματα που έλειπαν από το σπίτι του θύματος με την κατηγορούμενη να ισχυρίζεται ότι δεν πήρε τίποτα. Η 46χρονη ομολόγησε το έγκλημα στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, ισχυρίστηκε όμως πως δεν κατάφερε να πάρει χρήματα από το σπίτι της ηλικιωμένης.

Οι Αρχές δεν πιστεύουν τους ισχυρισμούς της για δύο λόγους: Πρώτον, στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της εντοπίστηκαν κοσμήματα, που αναγνωρίστηκαν από την κόρη, πως ήταν της μητέρας της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από την έρευνα έως τώρα δεν έχει προέκυψε τυχόν συνεργός και εκτιμάται πως έδρασε μόνη της.

Αντιθέτως επίσης με τους ισχυρισμούς της 46χρονης ότι φοβήθηκε πως η πεθερά της την αναγνώρισε, το ηχητικό ντοκουμέντο που κατέγραψε η κάμερα του σπιτιού και άκουσαν οι αστυνομικοί είναι ανατριχιαστικό και αποδεικνύει τα ψεύδη της νύφης.

Η ηλικιωμένη δεν αναγνώρισε την νύφη της και μάλιστα νόμιζε πως ήταν άνδρας ο δράστης, καθώς ακούγεται να ικετεύει να μην την σκοτώσει, απευθυνόμενη στην 46χρονη ως «αγόρι μου».

Η ίδια δεν λύγισε σε καμία στιγμή ακόμη και όταν την μαχαίρωνε μανία με την κάμερα να καταγράφει το θύμα να προσεύχεται ξεψυχώντας, λέγοντας το «πάτερ ημών». Ένα αδικαιολόγητο μένος όπως λένε οι αστυνομικοί αφού εκείνη τους συνέτρεχε και τους βοηθούσε όλους.