Δάφνη: «Σήκωσαν» αυτοκίνητο μέσα σε 20 δευτερόλεπτα – «Έχει παραγίνει το κακό» – Βίντεο ντοκουμέντο

Μέσα σε μόλις 20 δευτερόλεπτα διαρρήκτες κλέβουν σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε πυκνοκατοικημένη γειτονιά στη Δάφνη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, το Σάββατο (01/11) στις 03:18 τα ξημερώματα, οι μαυροφορεμένοι άνδρες καταφτάνουν στην οδό Πιπίνου με σκουρόχρωμη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Ο συνοδηγός κατεβαίνει, πλευρίζει τη μπροστινή πόρτα του ασημί smart που είναι σταθμευμένο και με μια γροθιά σπάει το τζάμι για να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του οχήματος. Ο συνεργός του με αναμμένη τη μηχανή κρατάει τσίλιες και τον περιμένει, ώστε αν κάτι στραβώσει να πατήσουν γκάζι και να φύγουν.

Ο διαρρήκτης καταφέρνει πολύ εύκολα να βάλει μπροστά το αυτοκίνητο και τρέπεται σε φυγή, όσο πίσω του ακολουθεί ο συνεργός που έχει ήδη κάνει αναστροφή.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος όπως λέει στο ΕΡΤnews διαπίστωσε την κλοπή όταν πήγε να πάρει το αυτοκίνητο του. «Βγήκα από το σπίτι μου και είδα ότι το αμάξι δεν ήταν εκεί που το είχα παρκάρει. Ζήτησα από ένα γείτονα αν μπορεί να δει στη κάμερα του τι έγινε και το βρήκαμε. Γενικά έχει παραγίνει το κακό με τα κλεμμένα οχήματα, καθημερινά κλέβουν αμαξάκια όλων των ειδών. Περιμένουμε υπομονετικά με την ελπίδα να το βρούμε».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της ΕΡΤ, παρότι έχουν αυξηθεί οι περιπολίες τις νυχτερινές ώρες, οι δράστες δρουν γρήγορα και μεθοδικά κάτι που δυσκολεύει τον άμεσο εντοπισμό τους.