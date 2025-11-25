Βραζιλία: Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα για τον Μπολσονάρου – Θα πρέπει να εκτίσει την ποινή κάθειρξης 27 ετών

Εύη Κατσώλη

διεθνή

Μπολσονάρου
Φωτογραφία: AP

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου ,εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα που είχε στη διάθεσή του για να ανατρέψει την καταδίκη του σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποίησε το Ανώτατο Δικαστήριο, και θα πρέπει επομένως να εκτίσει την ποινή του.

Το Δικαστήριο διέταξε τον Ζαΐχ Μπολσονάρου να αρχίσει να εκτίει την ποινή κάθειρξης 27 ετών για τον σχεδιασμό πραξικοπήματος το 2022, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Ο Μπολσονάρου, 70 ετών, βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου αλλά προφυλακίστηκε το Σάββατο με απόφαση του δικαστηρίου, λόγω «του υψηλού κινδύνου να τραπεί σε φυγή» αφότου επιχείρησε να κάψει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι.

Τον Σεπτέμβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο ως αρχηγό «εγκληματικής οργάνωσης» που συνωμότησε για να εξασφαλίσει την «αυταρχική παραμονή του στην εξουσία» μετά τη νίκη του αριστερού αντιπάλου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Η έφεσή του απορρίφθηκε επίσημα στα μέσα Νοεμβρίου.

Με τη δημοσίευση σήμερα από το Ανώτατο Δικαστήριο του εγγράφου που πιστοποιεί ότι καμιά άλλη έφεση δεν είναι δυνατή, η εντολή εκτέλεσης της ποινής θα μπορούσε να εκδοθεί άμεσα από τον δικαστή που είναι αρμόδιος για την υπόθεση, τον Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Η αβεβαιότητα παραμένει ακόμη για τον τόπο όπου ο πρώην πρόεδρος (2019-2022) θα εκτίσει την ποινή του.

Ο Μπολσονάρου τελεί υπό προσωρινή κράτηση από το Σάββατο στις εγκαταστάσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας στη Μπραζίλια.

Σύμφωνα με τον δικαστή Μοράες, ο Μπολσονάρου επιχείρησε το Σάββατο λίγο μετά τα μεσάνυχτα να κάψει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με την ελπίδα να δραπετεύσει κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης διαδήλωσης υποστηρικτών του κοντά στο σπίτι του, στην πρωτεύουσα.

Η υπεράσπιση του πρώην αρχηγού κράτους επικαλέστηκε μια «κατάσταση ψυχικής σύγχυσης» που οφειλόταν στη λήψη φαρμάκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

