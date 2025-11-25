Euroleague: Η βαθμολογία μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Euroleague, επικρατώντας με το εμφατικό 91-69 της Παρτίζαν στο Telekom Athens Center, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» πρόσθεσαν μία ακόμη σημαντική επιτυχία, ανεβαίνοντας πιο ψηλά στη βαθμολογία και αυξάνοντας τις ελπίδες τους για είσοδο στα πλέι οφ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε από την αρχή τη διάθεση να κυριαρχήσει, διατηρώντας τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και επιβάλλοντας τον ρυθμό της. Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός σημείωσε την τέταρτη συνεχόμενη επιτυχία του στη regular season, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 9-4 και φτάνοντας σε ισοβαθμία με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή της διοργάνωσης.

Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, γνωρίζοντας ακόμη μία ήττα εκτός έδρας. Η σερβική ομάδα μετρά πλέον επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια, γεγονός που δυσκολεύει τη δική της προσπάθεια για είσοδο στην οκτάδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

25/11

  • Dubai Basketball – Παρί 90-89
  • Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64
  • Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ 74-75
  • Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69
  • Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-67

26/11

  • 19:00 Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο
  • 20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
  • 20:30 Μονακό – Εφές
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν

Η βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
  2. Παναθηναϊκός 9-4
  3. Ολυμπιακός 8-4
  4. Ερυθρός Αστέρας 8-4
  5. Ζάλγκιρις 8-5
  6. Βαλένθια 8-5
  7. Φενέρμπαχτσε 8-5
  8. Μονακό 7-5
  9. Μπαρτσελόνα 7-5
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
  11. Αρμάνι Μιλάνο 6-6
  12. Βίρτους Μπολόνια 6-7
  13. Dubai Basketball 6-7
  14. Αναντολού Εφές 5-7
  15. Παρί 5-8
  16. Μπάγερν 5-8
  17. Μπασκόνια 4-9
  18. Παρτίζαν 4-9
  19. Μακάμπι 3-9
  20. Βιλερμπάν 3-9

Επόμενη αγωνιστική (14η)

4/12

  • 19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης
  • 20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι
  • 20:30 Μονακό-Παρί
  • 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν
  • 21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
  • 21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου

5/12

  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα
  • 21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια
  • 21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Dubai Basketball

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποκτήσετε την πειθαρχία που έχουν μόνο οι πιλότοι

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

ΔΥΠΑ: Καταγγελίες ότι έκοψαν το επίδομα μητρότητας σε νέες μητέρες – Τι απαντά η ΔΥΠΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος: Οι αποδείξεις που μετρούν διπλά και τα επαγγέλματα με έκπτωση φόρου

Νέα υποστήριξη καμερών στο matter 1.5 φέρνει αναβαθμίσεις στα «έξυπνα σπίτια»

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:55 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Έργκιν Άταμαν: «Ο σέντερ για εμάς είναι ο τερματοφύλακας, βοήθησε όλη την ομάδα ο Φαρίντ»

Μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρτίζαν στο «Telekom Center Athens», ο Έργ...
00:10 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Champions League: «Πάρτι» της Τσέλσι επί της Μπαρτσελόνα, εντυπωσιακό «διπλό» της Λεβερκούζεν – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League τα είχε όλα: θριάμβους, εκπλήξεις, αλλά ...
23:11 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69: «Πάτησε» τους Σέρβους κι έπιασε κορυφή

Μόλις ενεργοποιεί την άμυνα, ο Παναθηναϊκός φοράει το… μανδύα του άτρωτου, κάτι που επιβ...
20:19 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Παραμένει στην ΑΕΚ ο Ρότα μέχρι το 2030 -ΒΙΝΤΕΟ

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας συμφωνίας οριστικοποιήθηκε σήμερα (25/11). Ο Λάζαρος Ρότα θα ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα