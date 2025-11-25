Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69: «Πάτησε» τους Σέρβους κι έπιασε κορυφή

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69: «Πάτησε» τους Σέρβους κι έπιασε κορυφή

Μόλις ενεργοποιεί την άμυνα, ο Παναθηναϊκός φοράει το… μανδύα του άτρωτου, κάτι που επιβεβαιώθηκε και απόψε στο Telekom Athens Center, στην τέταρτη διαδοχική νίκη των «πράσινων» στη Euroleague, με την οποία πάτησαν κορυφή! Το «τριφύλλι» πέρασε το εμπόδιο και της Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και με το τελικό 91-69 , αύξησε το ρεκόρ του σε 9-4, πιάνοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας την Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 4-9, μετρώντας τρεις διαδοχικές ήττες.

Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός… ίδρωσε απόψε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, διάστημα κατά το οποίο δέχθηκε 31 πόντους από την Παρτιζάν των μηδέν λαθών. Ωστόσο, με το… καλησπέρα της δεύτερης περιόδου και με την άμυνα να κάνει την εμφάνιση της στο παρκέ, οι «πράσινοι» περιόρισαν τους αντιπάλους στους 13 πόντους και όχι μόνο πήραν το προβάδισμα, αλλά «τάισαν» με αυτοπεποίθηση την επίθεση τους, μετατρέποντας πρόωρα σε… περίπατο την αναμέτρηση. Για την… Ιστορία, η Παρτιζάν έμεινε στους 6 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ από το 24΄ το επόμενο καλάθι της σημειώθηκε στο 33΄!!!

Πρωταγωνιστής του «τριφυλλιού» ο συνήθης-ύποπτος, Κέντρικ Ναν, με 26 πόντους, με τον Κένεθ Φαρίντ να αγγίξει το νταμπλ νταμπλ (12π., 7ρ.), τον Τζέριαν Γκραντ να διακρίνεται και πάλι σε άμυνα και επίθεση (8π.) και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μπαίνει και αυτός στην εξίσωση στα 20 λεπτά που έμεινε στο παρκέ (13π.). Τρομερή δουλειά από τον Χουάντσο Ερνανγνκόμεθ στον τομέα των ριμπάουντ, με τον Ισπανό να μαζεύει 15(!), ενώ τη διαφορά έκανε για ακόμη μία φορά ο αρχηγός Κώστας Σλούκας με 7 πόντους και 10 ασίστ! Εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσεντί Όσμαν, Όμερ Γιούρτσεβεν, Ματίας Λεσόρ, Ρίσον Χολμς και ο ανέτοιμος Βασίλης Τολιόπουλος.

Από την Παρτιζάν, που παρατάχθηκε χωρίς τους Κάρλικ Τζόουνς, Μάριο Νάκιτς και Άριαν Λάκιτς, πάλεψε ο Στέρλινγκ Μπράουν με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69

