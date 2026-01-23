Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας

Ένοχοι κρίθηκαν δύο από τους 15 γονείς μαθητών, που δικάστηκαν στη Λάρισα και στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, για πλημμελή φοίτηση των παιδιών τους την περίοδο της πανδημίας, το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Επρόκειτο για γονείς μαθητών που φοιτούσαν εκείνη την περίοδο σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια σε Λάρισα, Αγιά και Ελασσόνα και δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο με αποτέλεσμα να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Υπενθυμίζεται πως η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, αν ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του.

Όπως προέκυψε εξάλλου στη χθεσινή δίκη για την εν λόγω υπόθεση από τις απολογίες των κατηγορουμένων, η πλειοψηφία των γονέων αυτών δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο προληπτικά λόγω του ότι κάποιος συγγενής τους αντιμετώπιζε θέμα υγείας.

Οι δεκατρείς εκ των 15 γονέων αθωώθηκαν, αλλά οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση της υποχρεωτικότητας της φοίτησης των παιδιών τους κατ’ εξακολούθηση και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης αντιστοίχως, 8 και 10 μηνών, αλλά και χρηματική ποινή 700 και 900 ευρώ.