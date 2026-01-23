Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας

Σύνοψη από το

  • Ένοχοι κρίθηκαν δύο από τους 15 γονείς μαθητών, που δικάστηκαν στη Λάρισα για πλημμελή φοίτηση των παιδιών τους το σχολικό έτος 2020 – 2021.
  • Η πλειοψηφία των γονέων δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο προληπτικά λόγω του ότι κάποιος συγγενής τους αντιμετώπιζε θέμα υγείας, με αποτέλεσμα να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση.
  • Οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση της υποχρεωτικότητας της φοίτησης και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 και 10 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 700 και 900 ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολεία
INTIME

Ένοχοι κρίθηκαν δύο από τους 15 γονείς μαθητών, που δικάστηκαν στη Λάρισα και στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, για πλημμελή φοίτηση των παιδιών τους την περίοδο της πανδημίας, το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Επρόκειτο για γονείς μαθητών που φοιτούσαν εκείνη την περίοδο σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια σε Λάρισα, Αγιά και Ελασσόνα και δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο με αποτέλεσμα να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Υπενθυμίζεται πως η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, αν ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του.

Όπως προέκυψε εξάλλου στη χθεσινή δίκη για την εν λόγω υπόθεση από τις απολογίες των κατηγορουμένων, η πλειοψηφία των γονέων αυτών δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο προληπτικά λόγω του ότι κάποιος συγγενής τους αντιμετώπιζε θέμα υγείας.

Οι δεκατρείς εκ των 15 γονέων αθωώθηκαν, αλλά οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για παραβίαση της υποχρεωτικότητας της φοίτησης των παιδιών τους κατ’ εξακολούθηση και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης αντιστοίχως, 8 και 10 μηνών, αλλά και χρηματική ποινή 700 και 900 ευρώ.

11:20 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Μαχαίρωσαν 16χρονο στο Άλσος Συγγρού – Διερευνάται αν πρόκειται για απόπειρα ληστείας

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε ένας 16χρονος το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Συγγρού...
11:10 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Περισσότερες από 470.000 οι θανατώσεις ζώων – 16 νέα κρούσματα σε 6 περιοχές της χώρας

Σε 472.928 ανέρχονται τα αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων ...
10:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Καρυστιανού: Θα ήταν πιο βολικό η δίκη για τα Τέμπη να διεξαχθεί είτε στην Αθήνα, είτε στην Θεσσαλονίκη – Δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα

«Στην Ισπανία είδαμε πως κινήθηκε σωστά αμέσως όλος ο μηχανισμός προκειμένου να συγκεντρωθούν ...
09:31 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Πέθανε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) ο δημοσιογράφος, Σπύρος Καρατζαφέρης. «Έφυγε από τη ζωή αργ...
