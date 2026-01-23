Αττική: Περισσότερες από 1.500 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική λόγω της κακοκαιρίας την Τετάρτη

Σύνοψη από το

  • Ξεπέρασαν τις 1.500 οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Αττική την Τετάρτη.
  • Συνολικά 1.558 κλήσεις για παροχές βοήθειας δέχθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα, με 661 αντλήσεις υδάτων, 40 κοπές δέντρων και 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία να έχουν πραγματοποιηθεί.
  • Συνεργεία της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στο λεκανοπέδιο, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ξεπέρασαν τις 1.500 οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Αττική την Τετάρτη (21/01), ενώ ακόμα και σήμερα υπάρχουν συνεργεία της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο λεκανοπέδιο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, λόγω εκδήλωσης των καιρικών φαινομένων, στην Περιφέρεια Αττικής, από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:30 έως σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 1.558 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

– 661 αντλήσεις υδάτων,

– 40 κοπές δέντρων,

– 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

– 12 αφαιρέσεις αντικειμένων

Η Πυροσβεστική παρακαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

09:31 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

