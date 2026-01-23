Κακοκαιρία – Αττική: Ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές – Σύσκεψη με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης

  • Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Γλυφάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με τις αυτοψίες για αποζημιώσεις να ξεκινούν σήμερα, 23/01.
  • Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε Βάρη και Γλυφάδα, με τους κατοίκους να προσπαθούν να απομακρύνουν φερτά υλικά και να μετρούν πληγές από πλημμυρισμένα σπίτια και κατεστραμμένες περιουσίες.
  • Σύσκεψη πραγματοποιείται σήμερα στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, και τους δημάρχους των πληγέντων περιοχών για τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι της Γλυφάδας και της Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, όπου συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, ώστε σήμερα (23/01) να ξεκινήσουν οι αυτοψίες για αποζημιώσεις.

Η οδός Ανθέων θυμίζει εργοτάξιο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες προκειμένου σε πρώτη φάση να μαζευτεί όλος αυτός ο όγκος με τις πέτρες και τα φερτά υλικά, τα κλαδιά, τα χόρτα και οτιδήποτε άλλο κατέβηκε από το βουνό με την ισχυρή νεροποντή, για να καθαρίσουν οι δρόμοι και να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι εργασίες αποκατάστασης.

Αποκαρδιωτική η εικόνα και στη Βάρη. O δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως τις 21 Απριλίου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή πριν από δύο ημέρες.

Οι άνθρωποι της περιοχής μετρούν τις πληγές, αφού ακόμα και σήμερα το πρώτο φως της ημέρας βρήκε τους κατοίκους με ένα φτυάρι και με ένα λάστιχο στο χέρι, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που κατέβασαν τα ορμητικά νερά από το βουνό, τα οποία και εισχώρησαν στις αυλές τους, καταστρέφοντάς τες είτε μερικώς είτε ολοσχερώς, τόσο αυτές όσο και μέρος της περιουσίας τους. Τα σπίτια πλημμύρισαν, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να πετάξουν τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευές, με αποτέλεσμα να σχηματίζουν έναν λόφο από μπάζα.

Την ίδια ώρα, οχήματα καταστράφηκαν, δρόμοι υπέστησαν καθίζηση, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και φυσικά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, όπως στις περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Σύσκεψη σήμερα με τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης

Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων για τους πολίτες που επλήγησαν από αυτή την κακοκαιρία. Για τον κόσμο που δικαιούται οικονομική ενίσχυση, περισσότερες πληροφορίες διατίθενται μέσω gov.gr.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από αρμόδιο κλιμάκιο, θα επισκεφθεί σήμερα τους πληγέντες δήμους.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή του ίδιου του δημάρχου αλλά και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού.

Στη σύσκεψη αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα προβλήματα, να δρομολογηθούν λύσεις και να γίνει ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών.

09:31 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Πέθανε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) ο δημοσιογράφος, Σπύρος Καρατζαφέρης. «Έφυγε από τη ζωή αργ...
09:23 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερ...
08:42 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Το Ηράκλειο «πνίγηκε» από την αφρικανική σκόνη – Δείτε φωτογραφίες

Ένα απόκοσμο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/01) στο Ηράκλειο, όταν η αφρικανική ...
07:33 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση ανά περιοχή

Άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα Παρασκευή (23/1), καθώς η κακοκαιρία θα επιμείνει με πυκν...
