Μέτσολα: Η ΕΕ πιθανότατα θα ξεμπλοκάρει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας των ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα θα ξεμπλοκάρει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την απειλή του για δασμολογικούς δασμούς σχετικά με την προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, δήλωσε την Πέμπτη η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι η κλιμάκωση έχει προς το παρόν αποκλειστεί», δήλωσε η πρόεδρος Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το στάδιο τις εσωτερικές μας συζητήσεις σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, οι οποίες είχαν διακοπεί εν αναμονή της επικείμενης απειλής για δασμολογικούς δασμούς».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε αυτή την εβδομάδα να αναστείλει τις εργασίες για την εμπορική συμφωνία λόγω των νέων απειλών του Τραμπ για δασμολογικούς περιορισμούς. Η κοινοβουλευτική συνέλευση της ΕΕ συζητά νομοθετικές προτάσεις για την κατάργηση πολλών εισαγωγικών δασμών της ΕΕ σε αμερικανικά προϊόντα, ένα βασικό μέρος της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας στα τέλη Ιουλίου, καθώς και για τη συνέχιση των μηδενικών δασμών για τους αμερικανικούς αστακούς, που αρχικά συμφωνήθηκε με τον Τραμπ το 2020.

Οι προτάσεις απαιτούν την έγκριση του κοινοβουλίου και των κυβερνήσεων της ΕΕ.

Η επιτροπή εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επρόκειτο να καθορίσει τη θέση της σε ψηφοφορίες στις 26-27 Ιανουαρίου. Η Μετσόλα είπε ότι είναι αισιόδοξοι ότι οι συζητήσεις θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν σύντομα για να επανέλθει η διαδικασία σε καλό δρόμο.

Πηγή: Reuters