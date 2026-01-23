Αποχωρούν σήμερα οι αγρότες από τα περισσότερα μπλόκα – Νέα πανελλαδική σύσκεψη αρχές Φεβρουαρίου

  • Σταδιακά αποχωρούν σήμερα (23/01) οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από τα περισσότερα μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, μετά από περίπου ενάμιση μήνα κινητοποιήσεων.
  • Ωστόσο, αρχές Φεβρουαρίου, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα πραγματοποιήσει νέα πανελλαδική σύσκεψη για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.
  • Παράλληλα, οι παραγωγοί τονίζουν ότι ο κύκλος των διεκδικήσεών τους παραμένει ανοιχτός, επιδιώκοντας νέες συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη για ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Αποχωρούν σήμερα οι αγρότες από τα περισσότερα μπλόκα – Νέα πανελλαδική σύσκεψη αρχές Φεβρουαρίου

Στα χωριά, τις καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές τους μονάδες επιστρέφουν σταδιακά, σήμερα (23/01), οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από τα περισσότερα μπλόκα, οι οποίοι για περίπου ενάμιση μήνα συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, στήνοντας μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και σε τελωνεία της χώρας.

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η αποχώρηση των παραγωγών από τα διόδια Μαλγάρων στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, καθώς και από το μπλόκο στη Χαλκηδόνα, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Την ίδια ημέρα λύνονται, επίσης, τα μπλόκα στον κόμβο Τρίγλιας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και στον κόμβο Κουλούρας από τους αγρότες του νομού Ημαθίας.

Παράλληλα αποχωρούν, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση Δροσιάς Πέλλας, όπου είχαν παραταχθεί τρακτέρ από αγρότες της Βεγορίτιδας και του Καϊμακτσαλάν. Παράλληλα, αποχωρούν και οι Εδεσσαίοι αγρότες από το σημείο «Φανάρια» στον περιφερειακό δρόμο της πόλης.

Στην Πιερία, απομακρύνονται τα τρακτέρ των αγροτών του Αιγινίου από την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, καθώς και των παραγωγών του δήμου Δίου – Ολύμπου από τον κόμβο Βαρικού. Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί επιστρέφουν επίσης στις βάσεις τους, έπειτα από την αποχώρηση του μπλόκου που είχε στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Αποχωρούν από τα αγροτοκτηνοτροφικά τους μπλόκα και οι παραγωγοί του νομού Καβάλας, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού, καθώς και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα. Με την απόφασή τους αυτή ολοκληρώνεται σταδιακά η αποδέσμευση των οδικών αξόνων στην Ανατολική Μακεδονία, στο πλαίσιο της λήξης των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων.

Στη Δυτική Μακεδονία, αποχώρησαν την Πέμπτη οι παραγωγοί που είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, ενώ σήμερα αναμένεται να αποχωρήσουν οι αγρότες από τον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας, καθώς και από το τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Χθες αποδεσμεύθηκε και το μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων από παραγωγούς των περιοχών Παιονίας, Κιλκίς, Γιαννιτσών και Πέλλας.

Από τους τελευταίους που θα αποχωρήσουν θα είναι οι αγρότες των Σερρών, οι οποίοι αποφάσισαν σε γενική συνέλευση να λύσουν το μπλόκο στον Προμαχώνα τη Δευτέρα, πραγματοποιώντας προηγουμένως μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης των Σερρών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν ήδη αποχωρήσει οι παραγωγοί από τα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», από τον κόμβο Δερβενίου στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, τον κόμβο Νησελίου στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, καθώς και από τον κόμβο Κερδυλλίων στην Εγνατία Οδό Κερδυλλίων – Σερρών. Παράλληλα, είχε αποδεσμευτεί και η διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, κομβικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής, που οδηγεί τόσο προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου, όσο και προς την πόλη της Δράμας.

Στο μεταξύ, αρχές Φεβρουαρίου, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται να πραγματοποιήσει νέα πανελλαδική σύσκεψη, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος κρίσιμες αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία και ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Μεταξύ των βασικών θεμάτων της ατζέντας περιλαμβάνονται η διοργάνωση παναγροτικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα, καθώς και η μορφή των δράσεων που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «Agrotica».

Υπενθυμίζεται ότι η φετινή Agrotica θα πραγματοποιηθεί τελικά από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου, καθώς η αρχική ημερομηνία διεξαγωγής της, από τις 29 Ιανουαρίου έως και την 1η Φεβρουαρίου, μετατέθηκε λόγω των εκτεταμένων αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Παρά τη λήξη των μπλόκων, οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι ο κύκλος των διεκδικήσεών τους παραμένει ανοιχτός. Όπως τονίζουν, το επόμενο διάστημα θα επιδιώξουν -ήδη έχουν κλειστεί ορισμένα ραντεβού- νέες συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, τόσο για την περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί όσο και για τη διεξοδική συζήτηση των τοπικών προβλημάτων κάθε περιοχής, με στόχο την εξεύρεση ουσιαστικών και βιώσιμων λύσεων.

07:33 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση ανά περιοχή

Άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα Παρασκευή (23/1), καθώς η κακοκαιρία θα επιμείνει με πυκν...
06:30 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (23/1) στην Αθήνα και σε άλλες 6 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε δι...
04:39 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για τις πλημμύρες και στην Καισαριανή – Δείτε βίντεο από τους ορμητικούς χειμάρρους

Βίντεο με τους ορμητικούς χειμάρρους που κατέκλυσαν και την Καισαριανή κατά τη διάρκεια της κα...
01:28 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός που κατηγορείται για τον φόνο του 64χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο

Χειροπέδες στον 49χρονο Ουκρανό, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου ιδιοκτήτη...
