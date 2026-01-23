Οι αθλητικές μεταδόσεις 23/1/2026

Η μεγάλη μάχη της Εθνικής πόλο ανδρών με την Ουγγαρία, για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και τα ματς για την 24η αγωνιστική της Euroleague, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
09:30 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 2η Μέρα, Ντουμπάι
10:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS4 Laborel/Chauvac-Laux-Montaux 1
11:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS5 St
12:30 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 2η Μέρα, Ντουμπάι
12:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS6 La Batie des Fonts/Aspremont 1
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κηφισιά – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών
19:30 Novasports 2 HD Ντάρμσταντ – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
19:45 Novasports 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports Prime Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 6 HD Μάλαγα – Μπούργκος Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 3 HD Ζανκτ Πάουλι – Αμβούργο Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Ιταλία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Ανδρών
21:45 Novasports 5 HD Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Πίζα Serie A
22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Έλτσε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Γουέστ Μπρομ EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Άβες Liga Portugalβ