Οι αθλητικές μεταδόσεις 23/1/2026

Σύνοψη από το

  • Η μεγάλη μάχη της Εθνικής πόλο ανδρών με την Ουγγαρία, για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, καθώς και τα ματς για την 24η αγωνιστική της Euroleague, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.
  • Στις 18:00, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μεταδίδει ζωντανά την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο Ανδρών. Αργότερα, στις 21:30, ακολουθεί ο αγώνας Σερβία – Ιταλία.
  • Για την Euroleague, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια στις 19:45 και Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 21:30, μεταξύ άλλων σημαντικών παιχνιδιών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Η μεγάλη μάχη της Εθνικής πόλο ανδρών με την Ουγγαρία, για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και τα ματς για την 24η αγωνιστική της Euroleague, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

09:30 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 2η Μέρα, Ντουμπάι

10:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS4 Laborel/Chauvac-Laux-Montaux 1

11:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS5 St

12:30 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 2η Μέρα, Ντουμπάι

12:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS6 La Batie des Fonts/Aspremont 1

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κηφισιά – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2 HD Ντάρμσταντ – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

19:45 Novasports 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports Prime Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 6 HD Μάλαγα – Μπούργκος Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3 HD Ζανκτ Πάουλι – Αμβούργο Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Ιταλία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

21:45 Novasports 5 HD Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Πίζα Serie A

22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Έλτσε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Γουέστ Μπρομ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Άβες Liga Portugalβ

07:00 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

