Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Με «κεραυνό» του Ζαρουρί προκρίθηκε στα πλέι οφ για τους «16»

Σύνοψη από το

  • Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη, εξασφαλίζοντας μία θέση στην πρώτη 24άδα της League Phase του Europa League.
  • Το «χρυσό» γκολ της ισοφάρισης ήρθε στο 86′ από τον Ζαρουρί με ένα σουτ-«κεραυνό», διατηρώντας την πρόκριση μέχρι το τελικό σφύριγμα.
  • Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο 62′ με πέναλτυ του Γιουσούφ, μετά από τραγικό λάθος του Πάλμερ, όμως οι «πράσινοι» βρήκαν την απάντηση στο τέλος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Με «κεραυνό» του Ζαρουρί προκρίθηκε στα πλέι οφ για τους «16»

Με ένα σουτ-«κεραυνό» του Ζαρουρί στο 86′ ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη και εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη 24άδα της League Phase του Europa League, για να διεκδικήσει στη συνέχεια την πρόκριση στους «16».

Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με μοιρασμένη την κατοχή, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο έχασε δύο κλασσικές ευκαιρίες για να προηγηθεί στο 11′ και στο 29’από αποτυχημένες προσπάθειες του Φακούντο Πελίστρι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ένα τραγικό λάθος του Πάλμερ έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους. Ο Αμερικανός στόπερ έκανε λάθος κοντρόλ και χέρι και στο 62′ και ο Γιουσούφ με πέναλτυ έκανε το 1-0.

Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να βγάλουν άμεσα αντίδραση, οι αλλαγές άργησαν να έρθουν(75′) αλλά μία από αυτές αποδείχτηκε «χρυσή». Ο Ζαρουρί με ατομική ενέργεια και τρομερό σουτ, νίκησε τον Γκροφ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 86′!

Η «χρυσή» ισοπαλία διατηρήθηκε μέχρι το τελικό σφύριγμα, κι έτσι ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκρισή στην ενδιάμεση φάση του Europa League.

Ράφα Μπενίτεθ: Οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα

«Προκριθήκαμε επειδή οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα. Ήταν πιο σημαντικό από το αγωνιστικό πλάνο. Παίζαμε κόντρα σε καλή ομάδα. Τα πήγαμε καλά. Στο πρώτο μέρος είχαμε την ευκαιρία του Πελίστρι και πριν το πέναλτι είχαμε δυο καλές στιγμές. Βγάλαμε αντίδραση και πήραμε την ισοπαλία.

Ελπίζω πως η πρόκριση θα μας βοηθήσει. Το αξίζουν οι παίκτες. Έχουν κάνει πολύ σκληρή δουλειά και είχαν πολύ σωστή νοοτροπία. Αν συνεχίσουμε έτσι θα κερδίσουμε και άλλα παιχνίδια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Νέα έρευνα EY αποκαλύπτει πόσοι treasurers χρησιμοποιούν ήδη Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαδικασίες τους

Έρχεται νομοσχέδιο για τις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» στο Δημόσιο – Ο Χατζηδάκης αποκάλυψε τι θα περιλαμβάνει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:32 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Βαθμολογία UEFA: Στην 11η θέση η Ελλάδα μετά τα θετικά αποτελέσματα – Περάσαμε την Πολωνία

Τα θετικά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές μάχες που έδωσαν αυτήν την εβδομάδ...
23:39 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

ΣΕΓΑΣ για τις εικόνες ντροπής στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ: «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι»

Ανακοίνωση εξέδωσε την Πέμπτη (22/1) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων σχε...
22:08 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: «Πάτησε» τους Ισπανούς στην Τούμπα και προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Europa League

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της...
21:43 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74: Aγχώθηκε, αλλά έσπασε την «κατάρα» στην Πόλη

Το… αψεγάδιαστο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού, όταν προηγήθηκε με 17 πόντους (31-48), επ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι