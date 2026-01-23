Europa League: Προκρίθηκαν στους «16», Λιόν και Άστον Βίλα – Aναλυτικά η βαθμολογία

Λιόν και Άστον Βίλα με τα «διπλά» που πέτυχαν με το ίδιο σκορ (1-0) απέναντι σε Γιανγκ Μπόις και Φενέρμπαχτε αντίστοιχα, εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Europa League, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase (7η).

Μπράγκα και Ρόμα έκαναν αποφασιστικά βήματα για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League, μετά τις μεγάλες εντός έδρας νίκες τους επί των Νότιγχαμ (1-0) και Στουτγκάρδης (2-0). Παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 29′ (αποβολή Σοτέλο), η Θέλτα επικράτησε 2-1 στο Βίγκο της Λιλ και παρέμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρόκρισης τους «16», αποφεύγοντας την ενδιάμεση φάση.

Με το ένα… πόδι στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης βρίσκεται και η Φράιμπουργκ μετά την εντός έδρας νίκη της επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Μίντιλαντ έχασε την ευκαιρία ν’ ακολουθήσει τις Λιόν και Άστον Βίλα στα νοκ άουτ, μετά το γκολ που δέχτηκε στο 90’+10 από την Μπραν, με το οποίο «γράφτηκε» το τελικό 3-3.

Μάλμε και Μακάμπι Τελ Αβίβ αποκλείστηκαν και μαθηματικά, όπως και η Στουρμ Γκρατς, μετά τις ήττες που γνώρισαν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

Φέγενορντ (Ολλανδία)- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 3-0 (5′ Ουατανάμπι, 69′ Χατζ Μουσα, 90′ Μπόρχες)

Φενερμπαχτσέ- Άστον Βίλα 0-1 (25′ Σάντσο)

ΠΑΟΚ- Μπέτις (Ισπανία) 2-0 (67′ Ζίβκοβιτς, 87′ πέν. Γιακουμάκης)

Πλζεν (Τσεχία)- Πόρτο 1-1 (6′ Τσερβ – 90′ Γκουλ)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)- Λιόν 0-1 (45’+1 Μέιτλαντ-Νάιλς)

Φράιμπουργκ- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-0 (82′ Ματάνοβιτς)

Μπολόνια (Ιταλία)- Σέλτικ (Σκωτία) 2-2 (58′ Νταλίνγκα, 78′ Ρόου – 6′ Χατάτε, 41′ Τράστι)

Μάλμε (Σουηδία)- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-1 (17′ Κοστόφ)

Μπραν (Νορβηγία)- Μίντιλαντ (Δανία) 3-3 (19′ Χολμ, 68′ πέν. Κόρνβιγκ, 90’+10 πέν. Σόλντβεντ – 4′,70′ Ερλιτς, 31′ Τζούνιορ Μπρουμάδο)

Ρόμα – Στουτγκάρδη 2-0 (40′, 90’+3 Πίτσιλι)

Ρέιντζερς (Σκωτία)- Λουντογκόρετς 1-0 (33′ Ντιομαντέ)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ- Στεάουα Βουκ. 4-1 (7′ Μπακράρ, 11′,71′ Μπέλιο, 90+3′ Κουλένοβιτς – 42′ Μπιρλιγκέα)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)- Βασιλεία 3-1 (4′,12′ Αλαϊμπέγκοβιτς, 35′ Κράτζιγκ – 56′ Αγκμπονίφο)

Μπράγκα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0 (54′ αυτ. Γέιτς)

Φερεντσβάρος- Παναθηναϊκός 1-1 (62′ πέν. Ντέλε – 86′ Ζαρουρί)

Νις (Γαλλία)- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 3-1 (10′ Βανουτέ, 41′,59′ Γκουβέια – 68′ Στόκερς)

Θέλτα (Ισπανία)- Λιλ 2-1 (1′ Σβέντμπεργκ, 69′ Στάρφελτ – 87′ Ζιρού)

Ουτρέχτη (Ολλανδία)- Γκενκ (Βέλγιο) 22/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)