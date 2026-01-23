Europa League: Προκρίθηκαν στους «16», Λιόν και Άστον Βίλα – Aναλυτικά η βαθμολογία

Σύνοψη από το

  • Λιόν και Άστον Βίλα εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Europa League, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase, μετά τα «διπλά» που πέτυχαν με το ίδιο σκορ (1-0).
  • Μπράγκα και Ρόμα έκαναν αποφασιστικά βήματα για την απευθείας πρόκριση, ενώ Θέλτα και Φράιμπουργκ παρέμειναν «ζωντανές» στο παιχνίδι της πρόκρισης μετά τις εντός έδρας νίκες τους.
  • Στον αντίποδα, Μάλμε, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Στουρμ Γκρατς αποκλείστηκαν και μαθηματικά, με τη Μίντιλαντ να χάνει την ευκαιρία πρόκρισης στο 90’+10.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Europa League: Προκρίθηκαν στους «16», Λιόν και Άστον Βίλα – Aναλυτικά η βαθμολογία
epa12672735 Ryan Yates of Nottingham Forest reacts during UEFA Europa League soccer match with Sporting de Braga held at Braga Municipal Stadium, Braga, Portugal, 22 January 2026. EPA/HUGO DELGADO

Λιόν και Άστον Βίλα με τα «διπλά» που πέτυχαν με το ίδιο σκορ (1-0) απέναντι σε Γιανγκ Μπόις και Φενέρμπαχτε αντίστοιχα, εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Europa League, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase (7η).

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Με «κεραυνό» του Ζαρουρί προκρίθηκε στα πλέι οφ για τους «16»

Μπράγκα και Ρόμα έκαναν αποφασιστικά βήματα για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League, μετά τις μεγάλες εντός έδρας νίκες τους επί των Νότιγχαμ (1-0) και Στουτγκάρδης (2-0). Παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 29′ (αποβολή Σοτέλο), η Θέλτα επικράτησε 2-1 στο Βίγκο της Λιλ και παρέμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρόκρισης τους «16», αποφεύγοντας την ενδιάμεση φάση.

Με το ένα… πόδι στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης βρίσκεται και η Φράιμπουργκ μετά την εντός έδρας νίκη της επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Μίντιλαντ έχασε την ευκαιρία ν’ ακολουθήσει τις Λιόν και Άστον Βίλα στα νοκ άουτ, μετά το γκολ που δέχτηκε στο 90’+10 από την Μπραν, με το οποίο «γράφτηκε» το τελικό 3-3.

ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: «Πάτησε» τους Ισπανούς στην Τούμπα και προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Europa League

Μάλμε και Μακάμπι Τελ Αβίβ αποκλείστηκαν και μαθηματικά, όπως και η Στουρμ Γκρατς, μετά τις ήττες που γνώρισαν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

  • Φέγενορντ (Ολλανδία)- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 3-0 (5′ Ουατανάμπι, 69′ Χατζ Μουσα, 90′ Μπόρχες)
  • Φενερμπαχτσέ- Άστον Βίλα 0-1 (25′ Σάντσο)
  • ΠΑΟΚ- Μπέτις (Ισπανία) 2-0 (67′ Ζίβκοβιτς, 87′ πέν. Γιακουμάκης)
  • Πλζεν (Τσεχία)- Πόρτο 1-1 (6′ Τσερβ – 90′ Γκουλ)
  • Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)- Λιόν 0-1 (45’+1 Μέιτλαντ-Νάιλς)
  • Φράιμπουργκ- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-0 (82′ Ματάνοβιτς)
  • Μπολόνια (Ιταλία)- Σέλτικ (Σκωτία) 2-2 (58′ Νταλίνγκα, 78′ Ρόου – 6′ Χατάτε, 41′ Τράστι)
  • Μάλμε (Σουηδία)- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-1 (17′ Κοστόφ)
  • Μπραν (Νορβηγία)- Μίντιλαντ (Δανία) 3-3 (19′ Χολμ, 68′ πέν. Κόρνβιγκ, 90’+10 πέν. Σόλντβεντ – 4′,70′ Ερλιτς, 31′ Τζούνιορ Μπρουμάδο)
  • Ρόμα – Στουτγκάρδη 2-0 (40′, 90’+3 Πίτσιλι)
  • Ρέιντζερς (Σκωτία)- Λουντογκόρετς 1-0 (33′ Ντιομαντέ)
  • Ντιναμό Ζάγκρεμπ- Στεάουα Βουκ. 4-1 (7′ Μπακράρ, 11′,71′ Μπέλιο, 90+3′ Κουλένοβιτς – 42′ Μπιρλιγκέα)
  • Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)- Βασιλεία 3-1 (4′,12′ Αλαϊμπέγκοβιτς, 35′ Κράτζιγκ – 56′ Αγκμπονίφο)
  • Μπράγκα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0 (54′ αυτ. Γέιτς)
  • Φερεντσβάρος- Παναθηναϊκός 1-1 (62′ πέν. Ντέλε – 86′ Ζαρουρί)
  • Νις (Γαλλία)- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 3-1 (10′ Βανουτέ, 41′,59′ Γκουβέια – 68′ Στόκερς)
  • Θέλτα (Ισπανία)- Λιλ 2-1 (1′ Σβέντμπεργκ, 69′ Στάρφελτ – 87′ Ζιρού)
  • Ουτρέχτη (Ολλανδία)- Γκενκ (Βέλγιο) 22/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

  1. Λιόν 18
  2. Άστον Βίλα 18
  3. Φράιμπουργκ 17
  4. Μίντιλαντ 16
  5. Μπράγκα 16
  6. Ρόμα 15
  7. Φερεντσβάρος 15
  8. Μπέτις 14
  9. Πόρτο 14
  10. Ερυθρός Αστέρας 13
  11. Στουτγκάρδη 12
  12. ΠΑΟΚ 12
  13. Θέλτα 12
  14. Μπολόνια 12
  15. Νότιγχαμ Φόρεστ 11
  16. Βικτόρια Πλζεν 11
  17. Φενερμπαχτσέ 11
  18. Παναθηναϊκός 11
  19. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 10
  20. Γκενκ 10 -6αγ.
  21. Λιλ 9
  22. Μπραν 9
  23. Γιουνγκ Μπόις 9
  24. Σέλτικ 8
  25. Λουντογκόρετς 7
  26. Φέγενορντ 6
  27. Βασιλεία 6
  28. Σάλτσμπουργκ 6
  29. Στεάουα Βουκ. 6
  30. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6
  31. Στουρμ Γκρατς 4
  32. Ρέιντζερς 4
  33. Νις 3
  34. Ουτρέχτη 1 -6αγ.
  35. Μάλμε 1
  36. Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

02:09 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι