ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: «Πάτησε» τους Ισπανούς στην Τούμπα και προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Europa League

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Ρεάλ Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η είσοδος του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν το «κλειδί» αφού από εκεί και μετά ακολούθησαν τα γκολ των Αντρίγια Ζίβκοβιτς (67’) και Γιώργου Γιακουμάκη (86’ με πέναλτι), με τους «ασπρόμαυρους» να φτάνουν τους 12 βαθμούς και να ανεβαίνουν – χωρίς να υπολογίζονται τα ματς των 22:00 – στην 11η θέση και να έχουν ελπίδες, στο φινάλε, για κάτι ακόμη καλύτερο.

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα προς τιμήν των θυμάτων του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία. Μάλιστα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν ετοιμάσει και πανό που έγραφε: «Ανταμούζ – Τέμπη, διαφορετικό μέρος, ίδια τραγωδία».

Το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά ήταν μια μάχη για το ποια από τις δυο ομάδες θα ελέγξει το ρυθμό. Εξ ου και η έλλειψη τελικών προσπάθειών. Ακόμη κι αυτές των Δημήτρη Πέλκα (20’) και Τσίμι Άβιλα (23’) πέρασαν πολύ μακριά από την εστία των Πάου Λόπεθ και Αντώνη Τσιφτσή, αντίστοιχα. Η κεφαλιά του Τόμας Κεντζιόρα (25’), μετά το φάουλ του Πέλκα, ήταν σαφώς πιο απειλητική, μα και πάλι άστοχη.

Ο Τσιφτσής χρειάστηκε να επέμβει για πρώτη φορά στο ημίωρο, όταν μετά από ωραίο και γρήγορο συνδυασμό των «μπέτικος», ο Αϊτόρ Ρουιμπάλ έκανε το διαγώνιο σουτ για να διώξει σε κόρνερ ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Σαφώς πιο κλασική η φάση του 37’ για τους γηπεδούχους, όταν Τάισον και Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα συνεργάστηκαν από τα αριστερά, ο Γιακουμάκης «τσίμπησε» την μπάλα αλλά αυτή πέρασε παράλληλα με την εστία του Λόπεθ.

Στο τέλος του πρώτου μέρους, από εκτέλεση φάουλ και αναστάτωση στην περιοχή του ΠΑΟΚ, η μπάλα στρώθηκε στον Πάμπλο Γκαρσία που σούταρε, αλλά με την κόντρα που έγινε πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Τσιφτσή. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δραστήριοι στην επανάληψη. Μάλιστα, στο 52’, το δυνατό, μακρινό σουτ του Νέλσον Ντεοέσα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Θέλοντας να αλλάξει τη ροή του αγώνα, ο Ράζβαν Λουτσέσκου πέρασε στο ματς τον Κωνσταντέλια.

Και φάνηκε να τα καταφέρνει, καθώς στο 60’ ο Γιακουμάκης πλησίασε στο γκολ, αλλά η προβολή του στην επικίνδυνη παράλληλη σέντρα του Ζίβκοβιτς δε βρήκε στόχο. Όπως και το πλασέ του Άβιλα με το αριστερό από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Για να φτάσουμε στο 67’, με τον ΠΑΟΚ να ανοίγει το σκορ και να βάζει «φωτιά» στην Τούμπα.

Οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν υπομονετικά και γρήγορα την μπάλα, ο Σουαλιό Μεϊτέ έβγαλε στα αριστερά στον Γιακουμάκη που με βολ πλανέ γύρισε στη μικρή περιοχή, με τον Ζίβκοβιτς να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ο Πελεγκρίνι έκλεισε γρήγορα τις αλλαγές του ψάχνοντας γκολ ισοφάρισης, αλλά… Πέντε λεπτά αργότερα, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ σέντραρε, με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα, όμως, ο Ρώσος μέσος ήταν σε θέση (πολύ οριακά) οφσάιντ.

Μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «ασπρόμαυροι» έβρισκαν περισσότερους χώρους. Ο Μεϊτέ δεν έκανε καλή επιλογή (78’), ο Γιακουμάκης σούταρε πάνω στον Λόπεθ (80’) ενώ δυο λεπτά μετά, ο Τάισον τετ-α-τετ με τον Ισπανό τερματοφύλακα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κάθετη πάσα του Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός κέρδισε, από το κόρνερ που ακολούθησε, την εσχάτη των ποινών σε ανατροπή από τον Χοσέ Αντόνιο Μοράντε.

Από την άσπρη βούλα ο Γιακουμάκης ευστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0, δίνοντας μια πολύ μεγάλη νίκη στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος έφτασε τους 12 βαθμούς, θα βρίσκεται σίγουρα στην ενδιάμεση φάση και την τελευταία αγωνιστική, στη Γαλλία, απέναντι στη Λιόν (Πέμπτη 29/1, 22:00 – «Γκρουπάμα Στάντιουμ») θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Η Μπέτις, από την πλευρά της, γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, παρέμεινε στους 14 βαθμούς πέφτοντας στην 5η θέση και… βλέπουμε ενόψει των βραδινών αγώνων. Την τελευταία αγωνιστική η ομάδα του Πελεγκρίνι θα υποδεχθεί την ίδια μέρα και ώρα στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» τη Φέγενορντ.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Κίτρινες: Πέλκας, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδης – Αλτιμίρα, Λόπεθ, Μοράντε.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (88’ Καμαρά), Μεϊτέ, Πέλκας (54’ Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς, Τάισον (83’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (88’ Μύθου).

ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεζ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα (62’ Ρόκα), Φορνάλς (62’ Λο Σέλσο/68’ Πέρεζ), Ντεοέσα, Γκαρσία (68’ Μοράντε), Ρουιμπάλ (54’ Εζαλζούλι), Άβιλα.