Κακοκαιρία στην Αττική: Οι περιοχές που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού την Τετάρτη – H πρόγνωση για τις επόμενες ώρες

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Αττική, αφήνοντας πίσω του σοβαρά προβλήματα. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, ενώ πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους. Ταυτόχρονα, ο Κηφισός και ο Ιλισσός φούσκωσαν, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η Αττική δέχτηκε τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία το Λεκανοπέδιο δοκιμάστηκε περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της χώρας. Οι μετρήσεις έδειξαν εξαιρετικά υψηλά ύψη βροχής όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά και στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια.

Τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού έως το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής (173,8 mm), στο Νομισματοκοπείο (148,4 mm), στο Χαλάνδρι (148 mm) και στον Βύρωνα (145,2 mm), ενώ σημαντικά ύψη καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές του νομού.

Οι περιοχές που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού την Τετάρτη ήταν:

Παπάγου – 173,8 mm Νομισματοκοπείο – 148,4 mm Χαλάνδρι – 148 mm Βύρωνας Αττικής – 145,2 mm Δροσιά Αττικής – 144 mm Ηλιούπολη – 142 mm Μαρούσι Αττικής – 139,6 mm Αμπελόκηποι Αθηνών – 135,6 mm

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σημειώνεται πως παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, συνεδρίασε την Πέμπτη (22/01) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, λόγω των καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

β. Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

γ. Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου να αναφέρει ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάννησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά. Στη Θράκη θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά. Στη Θράκη θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Στη Θράκη βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Στη Θράκη βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο.

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα θαλάσσια και παραθαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα θαλάσσια και παραθαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο.

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο. Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις Σποράδες έως το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις Σποράδες έως το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κατά διαστήματα σποραδικές καταιγίδες.

Νεφώσεις με βροχές και κατά διαστήματα σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και εκ νέου από αργά το απόγευμα, κυρίως στα νότια και ανατολικά του νομού.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και εκ νέου από αργά το απόγευμα, κυρίως στα νότια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Λίγες νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, με ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή: έως 14 βαθμούς στα βόρεια, 15 με 17 στα ηπειρωτικά και 18 με 19 στη νησιωτική χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς βροχές. Πρωινές μεμονωμένες καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια και από το βράδυ και στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι νότιοι: στα δυτικά 6 με 7 μποφόρ και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά 5 με 6, από το απόγευμα 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Άνοδος της θερμοκρασίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-01-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Άνεμοι νότιοι 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8, πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-01-2026