Γλυφάδα: «Ήταν ένας άγγελος – Αγαπούσε πολύ τα παιδιά» λένε συνεργάτες της άτυχης 56χρονης

  • Η κακοκαιρία άφησε δύο νεκρούς, μεταξύ των οποίων μία 56χρονη καθηγήτρια στην Άνω Γλυφάδα, η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά όταν επιχείρησε να περάσει πεζή τον δρόμο.
  • Ο Γιάννης Καλλιάνος, που είχε συνεργαστεί μαζί της, μίλησε για τη 56χρονη Χριστίνα ως “έναν άγγελο, μία εξαιρετική κυρία”, τονίζοντας την καταστροφή στην Άνω Γλυφάδα ως “εμπόλεμη ζώνη”.
  • Στενός συνεργάτης της 56χρονης αποκάλυψε ότι η Χριστίνα πήγε στο γραφείο το απόγευμα λόγω διακοπής ρεύματος, πριν ειδοποιηθεί για νερά στο σπίτι της, ενώ την περιέγραψε ως “πολύ καλή φιλόλογο” που “αγαπούσε πολύ τα παιδιά”.
Enikos Newsroom

κοινωνία

56ΧΡΟΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

Η κακοκαιρία που έπληξε την Τετάρτη τη χώρα μας και ιδιαίτερα περιοχές της Αττικής, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Ένας 53χρονος λιμενικός στην Αρκαδία και μία 56χρονη καθηγήτρια στην Άνω Γλυφάδα έχασαν τη ζωή τους. Η γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά όταν επιχείρησε να περάσει πεζή τον δρόμο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα αυτοκίνητο.

Άνω Γλυφάδα: Η επόμενη ημέρα της φονικής κακοκαιρίας – «Η απόλυτη καταστροφή» – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Γιάννης Καλλιάνος μίλησε στην εκπομπή του Mega Live News, καθώς γνώριζε τη γυναίκα, αφού είχε συνεργαστεί μαζί της. “Περίπου πριν 8-9 χρόνια είχαμε συνεργαστεί, είχα δουλέψει στο φροντιστήριό της στην Άνω Γλυφάδα. Το πατρικό μου σπίτι είναι από εκεί που φαίνονται όλες αυτές οι καταστροφικές εικόνες 150 μέτρα. Άρα λοιπόν στο φροντιστήριο που εργαζόταν και δούλευε η Χριστίνα και ήταν υπεύθυνη είχα δουλέψει τρεις χρονιές συνεχόμενες. Τρεις σχολικές σεζόν ως μαθηματικός.

Μιλάμε για έναν άγγελο. Τώρα μπορεί να λέμε απλά η 56χρονη γυναίκα. Ήταν ένας άγγελος, μια πανέμορφη γυναίκα, ένας φοβερός χαρακτήρας, μία εξαιρετική κυρία, μία εκπαιδευτικός με Ε κεφαλαίο, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Είναι φοβερό αυτό που έμαθα. Είναι κατεστραμμένη πόλη η Άνω Γλυφάδα. Πλέον είναι εμπόλεμη ζώνη, είναι εμπόλεμη περιοχή”.

Και συνέχισε:

“Μόλις άκουσα το όνομα της Χριστίνας το θεωρούσα ότι ζούσα ένα όνειρο. Δεν είναι δυνατόν. Απίστευτο. Αυτός ο δρόμος η Μετσόβου που μετά πάει προς το βουνό. Εγώ θυμάμαι, στην οδό που είμαι, ψηλά προς το βουνό είμαστε κι εμείς, 3, 4 δρόμους κάτω από τους πρόποδες, εγώ θυμάμαι ότι πέρναγαν πρόβατα κάθε πρωί. Μπροστά παίζαμε μπάλα, ήταν οικόπεδα, ήταν ένα σπίτι κάθε 100 μέτρα. Επί της οδού Μετσόβου χτίζονται πια 6αόροφες και πενταόροφες πολυκατοικίες. Κάθε όροφος έχει 4 διαμερίσματα. Κάθε διαμέρισμα 5 αυτοκίνητα. Πια η Μετσόβου και η Ανθέων δεν είναι ένας φυσιολογικός δρόμος. Είναι παρανόμως παρκαρισμένα αυτοκίνητα και αριστερά και δεξιά στο ένα διάζωμα και στο άλλο διάζωμα. Γιατί πια “μπούκωσε”. Έγινε Κυψέλη, έγινε Παγκράτι. Είναι τόσο πυκνοκατοικημένη πια αυτή η περιοχή που δεν έχεις που να βάλεις το αυτοκίνητό σου”.

«Ήταν πολύ καλή φιλόλογος, αγαπούσε πολύ τα παιδιά», λέει συνεργάτης της

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και στενός συνεργάτης της 56χρονης ο οποίος δούλευε μαζί της από το 2008 και είχαν μαζί το φροντιστήριο από το 2014, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Γκέκας.

“Μιλήσαμε τελευταία φορά χτες το πρωί που αποφασίσαμε τα μαθήματα όλα να τα κάνουμε διαδικτυακά. Η Χριστίνα πρέπει να πήγε στο γραφείο το απόγευμα και κάποιος πρέπει να την ειδοποίησε ότι στο σπίτι της μπαίνουν νερά. Και ξεκίνησε να πάει προς το σπίτι. Κι από κει και πέρα ότι μάθαμε το μάθαμε από σας. Εμένα μου ήρθε μια ειδοποίηση κατά τις 9 το βράδυ ότι χτύπησε και την πάνε Ασκληπιείο, πήγαμε κατά τις δέκα στο Ασκληπιείο μαζί με μια φίλη της και την κόρη της και μάθαμε το τραγικό”.

“Ήταν πολύ καλή φιλόλογος, αγάπαγε πάρα πολύ αυτό που έκανε, αγάπαγε πάρα πολύ τα παιδιά, και σήμερα όλα τα μηνύματα που έχουμε από τα παιδιά και τους γονείς είναι… τι να πω…”.

Και κατέληξε ο κ. Γκέκας, λέγοντας: “Ενώ όλοι οι καθηγητές ήταν στα σπίτια τους κι έκαναν το μάθημά τους, η Χριστίνα πήγε στο γραφείο, όπως κι εγώ, είχα πάει στο φροντιστήριο, γιατί στην Άνω Γλυφάδα είχαμε διακοπή ρεύματος”.

