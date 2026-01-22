Άνω Γλυφάδα: Η επόμενη ημέρα της φονικής κακοκαιρίας – «Η απόλυτη καταστροφή» – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αντιμέτωποι με εικόνες που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο ήρθαν σήμερα οι κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή το βράδυ της Τετάρτης, και είχε ως αποτέλεσμα μία 56χρονη γυναίκα να χάσει την ζωή της, όταν, ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Μάλιστα, τραγική ειρωνεία, η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από τον χείμαρρο, μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι της.

Σύμφωνα με τα όσα είπαν κάτοικοι της περιοχής στο enikos.gr, «δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χάος», παρόλο που όπως αναφέρουν δεν είναι η πρώτη φορά που οι δρόμοι στην Άνω Γλυφάδα έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. «Από τότε που είχε σημειωθεί η μεγάλη πυρκαγιά και κάηκε το βουνό, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να εμποδίσει τα νερά, όπως και όλα τα μπάζα που βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες μπροστά από τα σπίτια μας», ενώ την ίδια στιγμή τονίζουν πως σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει και το μπαζωμένο ρέμα.

Χαρακτηριστική περίπτωση της τραγικής κατάστασης είναι η συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο και τις φωτογραφίες του enikos.gr, υπάρχουν αυτοκίνητα που παραμένουν ακινητοποιημένα μέσα στις λάσπες.

Οι κάτοικοι, επιχειρούν με φτυάρια να τα απεγκλωβίσουν και έχουν επικοινωνήσει με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ με σκούπες απομακρύνουν τις πέτρες και τα λασπόνερα. Μάλιστα, δεν είναι λίγα τα υπόγεια, τα οποία έχουν πλημμυρίσει.

Η ίδια εικόνα «απόλυτης καταστροφής» όπως χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους κατοίκους, καταγράφεται και στην οδό Ανθέων. Οι μπουλντόζες επιχειρούν συνεχώς να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, ενώ οι πολίτες παρακολουθούν απεγνωσμένοι την κατάσταση.

Από την μία άκρη μέχρι την άλλη, η συγκεκριμένη οδός είναι βουτηγμένη στις λάσπες.

Δείτε φωτογραφίες: