Ρόδος: Βυθίστηκαν πέντε αλιευτικά σκάφη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων

Σύνοψη από το

  • Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στη Ρόδο, βυθίστηκαν πέντε αλιευτικά σκάφη που ελλιμενίζονταν στο λιμάνι της «Κολώνας».
  • Τα σκάφη δεν ασφαλίστηκαν από τους ιδιοκτήτες τους, παρότι υπήρχε ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.
  • Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη Ρόδο.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν ακόμη και τα 11 μποφόρ, βυθίστηκαν πέντε αλιευτικά σκάφη, που ελλιμενίζονταν στο λιμάνι της «Κολώνας».

Τα σκάφη, σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι υπήρχε ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο να ασφαλιστούν εξαιτίας των καιρικών συνθηκών από τους ιδιοκτήτες τους, δεν ασφαλίστηκαν.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Πηγή, Φωτογραφίες: ΕΡΤ

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

