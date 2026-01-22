Κακοκαιρία – Ρόδος: Πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει στο λιμάνι – Η θάλασσα βγήκε στον παραλιακό δρόμο – Δείτε βίντεο

  • Η Ρόδος μπήκε στο «στόχαστρο» της κακοκαιρίας το βράδυ της Τετάρτης (21/01).
  • Χαρακτηριστικές εικόνες καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ρόδου με τη θάλασσα να βγαίνει στον παραλιακό δρόμο.
  • Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, όπου το πλοίο της εταιρείας SAOS προσπαθούσε να δέσει στο λιμάνι.
Κακοκαιρία – Ρόδος: Πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει στο λιμάνι – Η θάλασσα βγήκε στον παραλιακό δρόμο – Δείτε βίντεο

Και η Ρόδος μπήκε στο «στόχαστρο» της κακοκαιρίας το βράδυ της Τετάρτης (21/01), η οποία εδώ και 24 ώρες σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες που καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ρόδου με τη θάλασσα να βγαίνει στον παραλιακό δρόμο.

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, όπου το πλοίο της εταιρείας SAOS προσπαθούσε να δέσει στο λιμάνι.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση ενώ η θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

