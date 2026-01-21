Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή ανασύρθηκε μία γυναίκα – Παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Νεκρή ανασύρθηκε το βράδυ της Τετάρτης μια γυναίκα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα πήγε να περάσει πεζή τον δρόμο, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και παγιδεύτηκε κάτω από όχημα, το οποίο είχε επίσης παρασυρθεί από τον χείμαρρο. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, την απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε σπεύσει στην περιοχή την μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην Άνω Γλυφάδα επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου.