Βουλή: Ένταση για τις ομιλίες των βουλευτών – Η Κωνσταντοπούλου κατέβασε την Λινού από το βήμα

Σύνοψη από το

  • Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα, καθώς η πρόταση του προεδρείου να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να διαγραφούν ομιλητές προκάλεσε αντιδράσεις.
  • Η κ. Κωνσταντοπούλου καλούσε την βουλευτή Αθηνά Λινού να μην μιλήσει, με την κυρία Λινού να κατέβηκε τελικά από το βήμα ζητώντας – όπως είπε – από κάποιον νομικό να της εξηγήσει εάν έχει δίκιο το προεδρείο.
  • Η αντιπολίτευση αμφισβήτησε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και επιτέθηκε στον προεδρεύοντα, ενώ ο αντιπρόεδρος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ανέλαβε αργότερα και δήλωσε πως η συνεδρίαση θα συνεχιστεί μέχρι εξαντλήσεως του καταλόγου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Λινού Κωνσταντοπούλου

Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Βουλή την Τετάρτη (21/1), όπου συζητήθηκε η πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Η ένταση προκλήθηκε από την πρόταση του προεδρείου να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 23:00, 5 ώρες μετά την αρχική προθεσμία και να υπάρξει διαγραφή τυχόν ομιλητών που έχουν εγγραφεί αλλά δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν την τοποθέτηση τους.

Η κ. Κωνσταντοπούλου καλούσε την βουλευτή Αθηνά Λινού να μην μιλήσει, παρόλο που είχε έρθει η σειρά της να τοποθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι με την ομιλία της θα νομιμοποιούσε την διαδικασία. Η κυρία Λινού κατέβηκε τελικά από το βήμα της Ολομέλειας ζητώντας – όπως είπε – από κάποιον νομικό να της εξηγήσει εάν έχει δίκιο το προεδρείο ή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ακολούθησε η ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή Ιωάννη Κοντή, ο οποίος εν μέσω φωνών είπε ότι «υπό αυτές τις συνθήκες εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ».

Σημειώνεται ότι η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με την ψήφο του εισηγητή της ΝΔ. Ωστόσο, η αντιπολίτευση αμφισβήτησε το αποτέλεσμα και επιτέθηκε στον προεδρεύοντα, Βασίλη Βιλιάρδο.

Ο διάλογος

Κωνσταντοπούλου: Οι περισσότεροι βουλευτές που μένουν να μιλήσουν είναι της ΝΔ. Εσάς λογοκρίνει. Έχετε εκτεθεί και πρέπει να φύγετε. Παραιτηθείτε.

Βιλιάρδος: Παρακαλώ! Διαφωνείτε με την πρόταση αλλά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

Κωνσταντοπούλου: Εσείς τι υπερασπίζεστε; Τον Μητσοτάκη;

Βιλιάρδος: Είμαι αντιπρόεδρος της Βουλής και τηρώ τον Κανονισμό. Δεν υπερασπίζομαι κανέναν.

Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα σας (Ελληνική Λύση) έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Αφήστε εμάς που μείναμε να κάνουμε αντιπολίτευση.

Μπάρκας: Δεν ντρέπεστε λίγο;

Βιλιάρδος: Μου λέτε αν ντρέπομαι;

Μπάρκας: Ναι

Βιλιάρδος: Ντροπή δική σας

Κωνσταντοπούλου: Ποια ψηφοφορία; Κάντε ψηφοφορία. Το δικό σας κόμμα αποχώρησε

Μπάρκας: Είναι ντροπή! Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Ο ρόλος σας είναι του αντιπροέδρου Βουλής όχι της ΝΔ. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.

Βιλιάρδος;: Η ψηφοφορία γίνεται επί των εισηγητών.

Μπάρκας: (φωνάζει)

Βιλιάρδος: Η ψηφοφορία γίνεται με τους εισηγητές. Αυτός είναι ο κανονισμός. Τι δεν καταλαβαίνετε;

Κωνσταντοπούλου: Όχι. Ούτε τον κανονισμό δεν ξέρετε. Οφείλετε να κάνετε ψηφοφορία. Πόσοι είναι υπέρ και πόσοι κατά

Βιλιάρδος: Ελάτε κυρία Λινού σας έχω δώσει το λόγο

Κωνσταντοπούλου: Όχι. Μην ανεβείτε κυρία Λινού

Λινού: Είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα που εκπέμπουμε. Δεν είμαι νομικός και θα ήθελα κάποιος νομικός να μας πει ποιος έχει δίκιο.

Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή το προεδρείο ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και προς εκτόνωση της έκρυθμης κατάστασης είπε πως η συνεδρίαση θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι εξαντλήσεως του καταλόγου ακόμα και αν οι εργασίες ολοκληρωθούν τα ξημερώματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο γρήγορα μπορείτε να εντοπίσετε το P ανάμεσα στα R; Μόνο όσοι έχουν IQ 143+ μπορούν να λύσουν το τεστ οπτικής αντίληψης...

Το ζουμερό τροπικό φρούτο που μπορεί να ενισχύσει την απορρόφηση του σιδήρου και να ανακουφίσει από τα συμπτώματα της αρθρί...

Πώς θα επιδοτηθεί η εργασία για 10.000 άνεργες μητέρες – «Ανοίγουν» 8.000 θέσεις απασχόλησης – Όλες οι πληροφορίες

Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:39 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θα μεταβεί στο Νταβός – Θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα μεταβεί στο Νταβός και θα αναχωρήσει το μεσημέρι γ...
07:29 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Η Τουρκία υπέγραψε με Κατάρ για εξαγωγή 2 φρεγατών – Η Ελλάδα ουραγός

Η Τουρκία κατάφερε αυτό που φάνταζε αδιανόητο πριν από 20 χρόνια. Όχι μόνο να γίνει από χερσαί...
03:50 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Βουλή: Έντονες αντιδράσεις για αναφορά ανεξάρτητου βουλευτή στη Χούντα – Ομόφωνη καταδίκη από τα κόμματα

Την άμεση καταδίκη των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε εξυμνητική αναφορά στη Χούντα από τον ανε...
02:12 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Εγκρίθηκε από τη Βουλή η πρόταση Μητσοτάκη για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα

Δεκτή «κατά πλειοψηφία» έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι