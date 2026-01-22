Οι αθλητικές μεταδόσεις 22/1/2026

Τα ματς του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος και του ΠΑΟΚ με την Μπέτις, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Εφές και του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/1/2026):

09:30 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic : 1η Μέρα, Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS1 Toudon/Saint Antonin

19:00 Mega News Ολυμπιακός – Εστουδιάντες Eurocup Women

19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Γιουνγκ Μπόις – Λιόν UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπολόνια – Σέλτικ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπέτις UEFA Europa League

21:05 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια Euroleague

21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:45 Novasports 5HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό Euroleague

22:00 Novasports 6HD Παρί – Ντουμπάι Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουτρέχτη – Γκενκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σάλτσμπουργκ – Βασιλεία UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Θέλτα – Λιλ UEFA Europa League

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 4 HD Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Στουτγκάρδη UEFA Europa League