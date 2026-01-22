Οι αθλητικές μεταδόσεις 22/1/2026

Τα ματς του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος και του ΠΑΟΚ με την Μπέτις, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Εφές και του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/1/2026):
09:30 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic : 1η Μέρα, Ντουμπάι
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS1 Toudon/Saint Antonin
19:00 Mega News Ολυμπιακός – Εστουδιάντες Eurocup Women
19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Γιουνγκ Μπόις – Λιόν UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπολόνια – Σέλτικ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπέτις UEFA Europa League
21:05 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός Euroleague
21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια Euroleague
21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:45 Novasports 5HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό Euroleague
22:00 Novasports 6HD Παρί – Ντουμπάι Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουτρέχτη – Γκενκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σάλτσμπουργκ – Βασιλεία UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Θέλτα – Λιλ UEFA Europa League
22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 4 HD Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Στουτγκάρδη UEFA Europa League