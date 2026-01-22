Champions League: Στους «16» η Μπάγερν δια χειρός Χάρι Κέιν – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, στην 24η θέση ο Ολυμπιακός

Η Μπάγερν συνεχίζει απτόητη την εντυπωσιακή της πορεία τη φετινή σεζόν, δείχνοντας ότι δεν έχει αντίπαλο. Η πρωτοπόρος της Bundesliga εξασφάλισε και μαθηματικά την απευθείας πρόκριση στους «16» του Champions League, καθώς νίκησε με άνεση τη Σεντ Ζιλουάζ στο Μόναχο. Πρωταγωνιστής ήταν ο Χάρι Κέιν, ο οποίος «καθάρισε» το ματς μέσα σε τρία μόλις λεπτά, σκοράροντας στο 52’ και στο 55’, ενώ στο 81’ αστόχησε σε πέναλτι. Ο Άγγλος επιθετικός έχει φτάσει ήδη τα 34 γκολ στη σεζόν, παρότι βρισκόμαστε ακόμη στον Ιανουάριο.

Στη Μασσαλία, η Λίβερπουλ έκανε ένα ακόμη βήμα για την απευθείας πρόκριση, επικρατώντας 3-0 της Μαρσέιγ. Οι «κόκκινοι» έφτασαν τους 15 βαθμούς και βρίσκονται μια ανάσα από την πρώτη οκτάδα, με την πρόκριση να μοιάζει πλέον σχεδόν σίγουρη. Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα, η Νιούκαστλ και η Τσέλσι ξεπέρασαν το όριο των 11 βαθμών, που θεωρείται ασφαλές για μια θέση τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 4-2 της Σλάβια στην Πράγα, η Νιούκαστλ νίκησε 3-0 την Αϊντχόφεν και η Τσέλσι πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Πάφο. Και οι τρεις ομάδες θα παλέψουν την τελευταία αγωνιστική (27-28 Ιανουαρίου) για μία θέση στην οκτάδα.

Στους 12 βαθμούς ανέβηκε και η Γιουβέντους, μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα στο Τορίνο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε την ευκαιρία να ξαναβάλει στο παιχνίδι τους «Αετούς», όμως στο 81’ γλίστρησε κατά την εκτέλεση πέναλτι και η μπάλα κατέληξε μακριά από την εστία. Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, οι Άιντραχτ, Σλάβια, Καϊράτ Αλμάτι και Βιγιαρεάλ αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός, μετά τη σπουδαία νίκη του απέναντι στη Λεβερκούζεν, βρίσκεται στην 24η θέση, δηλαδή στην τελευταία που οδηγεί στην ενδιάμεση φάση. Αυτό σημαίνει πως η ελληνική ομάδα προκρίνεται μόνο με νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ την ερχόμενη Τετάρτη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα μείνει εκτός.

Η Γαλατάσαραϊ κράτησε στο 1-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που η Καραμπάγκ νικούσε 3-2 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, κάνοντας ζημιά στον Ολυμπιακό. Η Ατλέτικο έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει από τώρα την είσοδο στην οκτάδα της league phase, ενώ το αποτέλεσμα αυτό επηρεάζει άμεσα και τους «ερυθρόλευκους», αφού οι Τούρκοι παρέμειναν δύο βαθμούς μπροστά τους. Ωστόσο, δεν ξέφυγαν οριστικά, καθώς την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι.

Το παιχνίδι στη Μαδρίτη ξεκίνησε ιδανικά για τους «Ροχιμπλάνκος». Μόλις στο τέταρτο λεπτό, ο Σιμεόνε άνοιξε το σκορ με κοντινή κεφαλιά ύστερα από πάσα του Ρουτζέρι. Οι γηπεδούχοι, όμως, ισοφάρισαν στο 20’, όταν ο Γιορέντε έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από γύρισμα από τα δεξιά. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ατλέτικο είχε τον έλεγχο και δημιούργησε αρκετές φάσεις, όμως ο Τσακίρ απέκρουσε ό,τι βρήκε μπροστά του, κρατώντας το 1-1 ως το τέλος, ενώ ο Όμπλακ έκανε καθοριστική επέμβαση στις καθυστερήσεις.

Στο Μπακού, η Καραμπάγκ νίκησε 3-2 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Οι Αζέροι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 4’ με τον Ντουράν. Οι Γερμανοί ισοφάρισαν έξι λεπτά αργότερα με τον Ουζούν, ενώ στο 78’ πέρασαν μπροστά με πέναλτι του Σαϊμπί. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς στο 80’ ο Ντουράν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 2-2, και στις καθυστερήσεις ο Μουσταφαζάντα ολοκλήρωσε την ανατροπή, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του και αφήνοντας την Άιντραχτ εκτός συνέχειας.

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 6-1

Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-3

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-2

Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-1

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0

Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-1

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 3-2

Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 1-0

Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 2-3

Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 2-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-3

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 3-0

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 2-0

