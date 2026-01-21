Αρχαίος ομαδικός τάφος αποκαλύπτει κάτι συγκλονιστικό – Πώς οι άνθρωποι αντιμετώπισαν την πρώτη πανδημία της ιστορίας

Σύνοψη από το

  • Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα (USF) ρίχνουν νέο φως στην Πανώλη του Ιουστινιανού, αναλύοντας τον πρώτο αρχαιολογικά και γενετικά επιβεβαιωμένο ομαδικό τάφο που ανακαλύφθηκε στη Γέρασα της Ιορδανίας.
  • Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει τις καθιερωμένες αντιλήψεις για την πρώτη μεγάλη πανδημία, παρέχοντας αδιάψευστες αποδείξεις για τη θνησιμότητα μεγάλης κλίμακας και προσφέροντας νέα προοπτική για την κινητικότητα των πληθυσμών σε περιόδους κρίσης.
  • Η έρευνα τονίζει ότι οι πανδημίες δεν είναι μόνο βιολογικά αλλά και βαθύτατα κοινωνικά φαινόμενα, προσφέροντας σημαντικά μαθήματα από το παρελθόν για την κατανόηση των σύγχρονων επιδημιών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Το αρχαίο ιπποδρόμιο στα Γέρασα, η τοποθεσία ενός ομαδικού τάφου από την πανώλη. Φωτογραφία: Rays H. Y. Jiang
Το αρχαίο ιπποδρόμιο στα Γέρασα, η τοποθεσία ενός ομαδικού τάφου από την πανώλη. Φωτογραφία: Rays H. Y. Jiang

Η φράση «έπεσε πανούκλα» πρέπει να ακουγόταν συχνά στην αρχαία Ιορδανία, όπου μια μυστηριώδης ασθένεια έκοψε το νήμα της ζωής πολλών ανθρώπων και τελικά διαμόρφωσε όχι μόνο μια κοινωνία, αλλά μια ολόκληρη εποχή του πολιτισμού.

Δέντρο 1.074 ετών και 23 μέτρων στέκει αγέρωχο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Τώρα, μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα (USF) ρίχνει νέο φως στην Πανώλη του Ιουστινιανού και τις συνέπειές της κατά τη διάρκεια εκείνης της πρώιμης περιόδου, χάρη στην ανάλυση του πρώτου αρχαιολογικά και γενετικά επιβεβαιωμένου ομαδικού τάφου που σχετίζεται με αυτό το γεγονός, ο οποίος βρίσκεται στη Γέρασα (Jerash), την αρχαία ρωμαϊκή πόλη.

Η μελέτη, υπό την καθοδήγηση της Δρ. Rays H. Y. Jiang, αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Κολέγιο Δημόσιας Υγείας του USF, μόλις δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Archaeological Science.

Ανακαλύφθηκε ρωμαϊκό νοσοκομείο που μετατράπηκε σε βυζαντινή εκκλησία σε αρχαία ελληνική πόλη
Τοποθεσία της Γέρασας και προσχέδιο τομής του Ομαδικού Τάφου W2. Φωτογραφία: K. Hendrix et al. 2026
Τοποθεσία της Γέρασας και προσχέδιο τομής του Ομαδικού Τάφου W2. Φωτογραφία: K. Hendrix et al. 2026

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί το τρίτο μέρος μιας σειράς ακαδημαϊκών μελετών που εστιάζουν στο πρώτο γνωστό ξέσπασμα της βουβωνικής πανώλης στον μεσογειακό κόσμο, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα για την κατανόηση των αιτιών και των επιπτώσεων μιας καταστροφικής επιδημίας που σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους εντός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Ενώ τα δύο προηγούμενα άρθρα της ομάδας επικεντρώθηκαν κυρίως στην ταυτοποίηση της παρουσίας του βακτηρίου Yersinia pestis —του παθογόνου που ευθύνεται για τις θανατηφόρες μορφές πανώλης— αυτή η νέα έρευνα εξετάζει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του σε μια αρχαία κοινωνία.

Ο «θησαυρός» των Μετεώρων: Το εκτενές δίκτυο βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών

 

Το Ιπποδρόμιο της Γέρασας το 2012. Φωτογραφία: Zairon / Wikimedia Commons
Το Ιπποδρόμιο της Γέρασας το 2012. Φωτογραφία: Zairon / Wikimedia Commons

Ο δηλωμένος στόχος της Jiang ήταν να προχωρήσει πέρα από την απλή ταυτοποίηση του παθογόνου παράγοντα και να εστιάσει αντ’ αυτού στους ανθρώπους που επλήγησαν: Ποιοι ήταν, πώς ζούσαν και πώς εκδηλώθηκε ο θάνατος από την πανδημία μέσα σε μια πραγματική πόλη.

Κατά τη διάρκεια της Πανώλης του Ιουστινιανού, οι κοινότητες που επλήγησαν στην περιοχή ήταν ποικιλόμορφες και συχνά αποκομμένες μεταξύ τους. Ωστόσο, η πανδημία τις ένωσε στον θάνατο.

Ανατρέποντας καθιερωμένες αντιλήψεις για την μετανάστευση και την κοινωνική δομή στην αρχαία Γέρασα την περίοδο της Πανώλης

Η ομάδα τεκμηρίωσε πώς αμέτρητα σώματα εναποτέθηκαν ταχύτατα, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, πάνω από στρώματα κεραμικών υπολειμμάτων σε έναν εγκαταλελειμμένο δημόσιο χώρο στη Γέρασα, το αρχαίο ιπποδρόμιο.

Αυτή η ανακάλυψη, η οποία περιγράφεται ως ένα μοναδικό ταφικό γεγονός που διαφέρει θεμελιωδώς από τα κανονικά πολιτικά νεκροταφεία που αναπτύσσονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, αλλάζει τις καθιερωμένες αντιλήψεις για την πρώτη μεγάλη πανδημία με δύο καθοριστικούς τρόπους.

Πρώτον, παρέχει άμεσες και αδιάψευστες αποδείξεις για τη θνησιμότητα μεγάλης κλίμακας, επιβεβαιώνοντας τις περιγραφές που βρέθηκαν στις βυζαντινές ιστορικές πηγές, οι οποίες, μέχρι τώρα, στερούνταν ενός επιβεβαιωμένου αρχαιολογικού αντίστοιχου.

Δεύτερον, προσφέρει μια μοναδική προοπτική για το πώς οι άνθρωποι μετακινούνταν, ζούσαν και γίνονταν ευάλωτοι μέσα στις αρχαίες πόλεις σε περιόδους κρίσης.

Ο τάφος στη Γέρασα βοηθά επίσης στην επίλυση ενός επίμονου γρίφου:

Της εμφανούς αντίφασης ανάμεσα στα ιστορικά και γενετικά δεδομένα, τα οποία δείχνουν εκτεταμένη κινητικότητα και ανάμειξη πληθυσμών με την πάροδο του χρόνου, και στα ευρήματα από πολλούς συνηθισμένους ενταφιασμούς, που υποδηλώνουν ότι οι κοινότητες ήταν σε μεγάλο βαθμό τοπικές και εγκατεστημένες.

Η εξήγηση που προκύπτει από τη Γέρασα είναι ότι και τα δύο σενάρια μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα. Η μετανάστευση και το εμπόριο, ωθούμενα από τις αυτοκρατορίες, συνέβαιναν συχνά, σταδιακά με την πάροδο των γενεών, ενσωματώνονταν στις καθημερινές κοινότητες και καθιστούσαν αυτή τη ροή δύσκολα ανιχνεύσιμη στα κανονικά νεκροταφεία.

Κατά τη διάρκεια μιας οξείας κρίσης, όπως μια ταχέως εξαπλούμενη πανδημία, αυτοί οι μετακινούμενοι πληθυσμοί —που υπό κανονικές συνθήκες ήταν διασκορπισμένοι στην ύπαιθρο— μπορούσαν ξαφνικά να συγκεντρωθούν σε ένα μόνο μέρος, καθιστώντας τα μακροπρόθεσμα πρότυπα μετακίνησης ορατά σε μια μοναδική στιγμή.

Τα βιοαρχαιολογικά και γενετικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα άτομα που θάφτηκαν στον ομαδικό τάφο της Γέρασας, αποτελούσαν ακριβώς μέρος ενός μετακινούμενου πληθυσμού, ενσωματωμένου στην ευρύτερη αστική κοινότητα της αρχαίας Ιορδανίας. Υπό κανονικές συνθήκες, η παρουσία τους θα είχε αφομοιωθεί. Απέναντι στην επιδημική καταστροφή, ομαδοποιήθηκαν σε μια ταυτόχρονη μαζική θνησιμότητα.

Η Jiang υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της προσέγγισης με βάση τα συμφραζόμενα: Συνδέοντας τα βιολογικά στοιχεία από τα σώματα με το αρχαιολογικό πλαίσιο, καθίσταται δυνατό να παρατηρηθεί πώς η ασθένεια επηρέασε πραγματικούς ανθρώπους μέσα στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους πλαίσιο, επιτρέποντας στις ιστορικές πανδημίες να γίνουν κατανοητές ως βιωμένα ανθρώπινα υγειονομικά γεγονότα και όχι απλώς ως κρούσματα που καταγράφονται σε κείμενα.

Η έρευνα, η οποία περιλαμβάνει τη συνεργασία με συναδέλφους από το Κέντρο Έρευνας Λοιμωδών Νοσημάτων Παγκόσμιας Υγείας (GHIDR) και τα τμήματα Ανθρωπολογίας, Μοριακής Ιατρικής και Ιστορίας του USF, καθώς και με την αρχαιολόγο Karen Hendrix από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και ένα εργαστήριο DNA στο Πανεπιστήμιο Florida Atlantic, προχωρά πέρα από την ιστορική αναπαράσταση.

Μελετώντας την πανδημία ως κοινωνικό φαινόμενο: Μαθήματα της Ιστορίας για τις σύγχρονες κοινωνίες

Η ομάδα συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση της κατανόησής μας για το πώς εμφανίζονται και εξαπλώνονται οι πανδημίες, καθώς και για τον αντίκτυπό τους στην ανθρώπινη ζωή και τις κοινωνικές αντιδράσεις. Η Jiang τονίζει ότι οι πανδημίες δεν αποτελούν αποκλειστικά βιολογικά γεγονότα, αλλά και βαθύτατα κοινωνικά φαινόμενα.

Η μελέτη καταδεικνύει με απτό τρόπο πώς η ασθένεια διασταυρώνεται με την καθημερινή ζωή, την κινητικότητα και την ευαλωτότητα των πληθυσμιακών ομάδων.

Αυτά τα πρότυπα ευαλωτότητας που αποκάλυψε η Πανώλη του Ιουστινιανού, καταλήγει η ερευνήτρια, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι ασθένειες επηρεάζουν τις κοινωνίες σήμερα, σε έναν κόσμο όπου τα παθογόνα συνεχίζουν να ευδοκιμούν χάρη στις πυκνοκατοικημένες πόλεις, τα παγκόσμια ταξίδια και τον περιβαλλοντικό μετασχηματισμό.

Το παρελθόν, θαμμένο κάτω από την άμμο της Ιορδανίας, εμπεριέχει ένα σημαντικό μάθημα για το παρόν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη στάση ύπνου για αποφύγετε την άνοια – Τα κακά νέα για όσους κοιμούνται ανάσκελα

ΠΙΣ: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος- Νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες

ΔΥΠΑ: Συνολικά 915.889 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τον Δεκέμβριο – Τα τελευταία στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:00 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

«Δεν θα έπρεπε να υπάρχει»: Επιστήμονες ανακάλυψαν σημάδια αρχαίας ζωής στο πιο απίθανο μέρος

Στρώματα ιζημάτων από τα βάθη της θάλασσας εμφανίζουν σπάνιες μικροβιακές «ρυτιδωτές» δομές , ...
08:01 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Πεζοπόροι εντόπισαν αρχαίες μορφές σε βράχους και οδήγησαν στην ανακάλυψη νεολιθικής βραχογραφίας

Μια συνηθισμένη βόλτα στα βουνά της κεντρικής Τουρκίας οδήγησε σε μια ανακάλυψη που θα μπορούσ...
23:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Επιστήμονες αποκρυπτογράφησαν κείμενα σε αρχαίες πινακίδες 1.800 ετών – Τις είχαν ρίξει σε πηγάδι για να κρατήσουν τα μυστικά τους κρυμμένα για πάντα

Ερευνητές αποκρυπτογράφησαν κείμενα σε ρωμαϊκές ξύλινες πινακίδες που είχαν πεταχτεί σε πηγάδι...
15:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Επιστήμονες ανακάλυψαν μέθοδο μετατροπής του διοξειδίου του άνθρακα σε πολύτιμη πηγή καυσίμου

Ένας επανασχεδιασμένος καταλύτης χαμηλού κόστους επιδεικνύει απροσδόκητη ανθεκτικότητα κατά τη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι