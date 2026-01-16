Ανακαλύφθηκε ρωμαϊκό νοσοκομείο που μετατράπηκε σε βυζαντινή εκκλησία σε αρχαία ελληνική πόλη

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στη νοτιοδυτική Τουρκία έφεραν στο φως ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα αρχιτεκτονικής συνέχειας στην ανατολική Μεσόγειο. Ένα ρωμαϊκό νοσοκομείο που μετατράπηκε αργότερα σε βυζαντινή εκκλησία εντός της αρχαίας πόλης της Καύνου.

Η ανακάλυψη ρίχνει νέο φως στον τρόπο με τον οποίο οι αστικοί χώροι κατά την αρχαιότητα προσαρμόζονταν για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ιατρικές, θρησκευτικές και κοινωνικές ανάγκες σε διάστημα άνω της μιας χιλιετίας.

Η ανασκαφή πραγματοποιείται κοντά στο αρχαίο λιμάνι της Καύνου, μια στρατηγική ζώνη που κάποτε εξυπηρετούσε εμπόρους, ναυτικούς, στρατιώτες και προσκυνητές που μετακινούνταν κατά μήκος των ακτών της Καρίας.

Ενώ η πόλη είναι ήδη φημισμένη για τους εντυπωσιακούς λαξευτούς τάφους της, το καλοδιατηρημένο θέατρο, τα ρωμαϊκά λουτρά και τα ψηφιδωτά δάπεδα, το συγκρότημα που εντοπίστηκε πρόσφατα εισάγει μια διαφορετική διάσταση της αστικής ζωής — την οργανωμένη υγειονομική περίθαλψη και τη μεταγενέστερη ενσωμάτωσή της στη χριστιανική θρησκευτική αρχιτεκτονική.

Από την ίαση στη λατρεία

Οι ανασκαφές στην αποκαλούμενη «περιοχή του τειχισμένου μοναστηριού» διεξήχθησαν υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Ufuk Çörtük του Πανεπιστημίου Muğla Sıtkı Koçman.

Κατά τη διάρκεια αρκετών ανασκαφικών περιόδων, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν σταδιακά μια διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική διαδοχή που ξεκινά από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο.

Η παλαιότερη φάση, η οποία χρονολογείται στον δεύτερο και τρίτο αιώνα μ.Χ., αποτελούνταν από ένα ορθογώνιο συγκρότημα οργανωμένο γύρω από μια κεντρική αυλή, πλαισιωμένο από πολλαπλά δωμάτια.

Αυτό που διακρίνει τη συγκεκριμένη κατασκευή από τα συνηθισμένα κτίρια κατοικιών ή διοικητικά κτίρια είναι η αξιοσημείωτη συγκέντρωση ιατρικών εργαλείων που ανακτήθηκαν από τα δωμάτια και τις αυλές της.

Νυστέρια, μήλες (εργαλεία ανίχνευσης), λαβίδες και άλλα χειρουργικά εργαλεία υποδεικνύουν μια εξειδικευμένη ιατρική λειτουργία.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το συγκρότημα λειτούργησε αρχικά ως στρατιωτικό νοσοκομείο που εξυπηρετούσε τα ρωμαϊκά στρατεύματα που στάθμευαν κοντά στο λιμάνι, προτού επεκτείνει τον ρόλο του για τη θεραπεία πολιτών και ταξιδιωτών που διέρχονταν από το πολυσύχναστο λιμάνι.

Τα ρωμαϊκά νοσοκομεία αυτού του τύπου είναι σχετικά σπάνια στην Ανατολία, γεγονός που καθιστά το παράδειγμα της Καύνου ιδιαίτερα σημαντικό.

Η τοποθεσία του υποδηλώνει ότι η υγειονομική περίθαλψη ήταν απόλυτα ενσωματωμένη στην εμπορική και ναυτιλιακή ζωή της πόλης, προσφέροντας θεραπεία τόσο σε όσους κατέφθαναν δια θαλάσσης όσο και στους κατοίκους.

Μια μεταμόρφωση στη Βυζαντινή περίοδο

Μέχρι τον έκτο αιώνα μ.Χ., η λειτουργία της τοποθεσίας άλλαξε δραματικά.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν ότι μια μεγάλη χριστιανική εκκλησία οικοδομήθηκε απευθείας πάνω στα προγενέστερα, ρωμαϊκά θεμέλια.

Ο ναός, ο οποίος διατηρείται αξιοσημείωτα ανέπαφος, διαθέτει σαφώς καθορισμένο κυρίως ναό (κλίτος), αψίδα και τα σχετικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που είναι τυπικά του πρώιμου βυζαντινού εκκλησιαστικού σχεδιασμού.

Αντί να κατεδαφίσουν τη ρωμαϊκή δομή, οι Βυζαντινοί κτίστες επαναχρησιμοποίησαν τους τοίχους και τα άνδηρά της, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο μνημείο που αντανακλά τόσο τη συνέχεια όσο και τον μετασχηματισμό.

Οι αρχαιολόγοι ερμηνεύουν αυτή τη μεταβολή ως μέρος του ευρύτερου εκχριστιανισμού της Μικράς Ασίας, κατά τον οποίο δημόσιοι και χρηστικοί χώροι μετατρέπονταν συχνά σε θρησκευτικά συγκροτήματα.

Η εκκλησία φαίνεται ότι αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου μοναστικού περιβόλου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Καύνος είχε εξελιχθεί όχι μόνο σε πόλη-λιμάνι αλλά και σε πνευματικό κέντρο κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.

Αυτή η επαναχρησιμοποίηση ενός πρώην νοσοκομείου για τη χριστιανική λατρεία φέρει επίσης συμβολική σημασία, αντικατοπτρίζοντας τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις περί θεραπείας — από τη σωματική ιατρική στην πνευματική φροντίδα.

Τεκμήρια μακροχρόνιας χρήσης

Η ιστορία της τοποθεσίας δεν τελειώνει με το Βυζάντιο. Ευρήματα μεταγενέστερων περιόδων καταδεικνύουν ότι το συγκρότημα συνέχισε να προσελκύει δραστηριότητα έως και τη μεσαιωνική εποχή.

Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων ανακαλύψεων είναι ένα νόμισμα που ανήκει στο Μπεϊλίκι των Αϊδινιδών (Aydınoğulları), ένα τουρκικό εμιράτο που κυβερνούσε τμήματα της δυτικής Ανατολίας κατά τον 13ο και 14ο αιώνα.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η περιοχή παρέμεινε ενταγμένη στα τοπικά πρότυπα κατοίκησης πολύ μετά την περίοδο που η Καύνος έχασε την αίγλη της ως κλασικό λιμάνι.

Συνολικά, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η τοποθεσία γνώρισε τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε κύριες φάσεις χρήσης, οι οποίες εκτείνονται στη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή και την Τουρκο-ισλαμική περίοδο.

Η Καύνος στο ιστορικό της πλαίσιο

Ιδρυμένη κατά την αρχαιότητα στα σύνορα μεταξύ Καρίας και Λυκίας, η Καύνος κατείχε ένα μοναδικό πολιτισμικό σταυροδρόμι. Το λιμάνι της πόλης άνοιγε κάποτε απευθείας στη Μεσόγειο, αν και η προσχωση από το δέλτα του ποταμού Dalyan απομάκρυνε σταδιακά την ακτογραμμή, συμβάλλοντας στην τελική της παρακμή.

Παρά ταύτα, η Καύνος παρέμεινε κατοικημένη για αιώνες, προσαρμοζόμενη τόσο στις περιβαλλοντικές αλλαγές όσο και στους πολιτικούς και θρησκευτικούς μετασχηματισμούς.

Σήμερα, η τοποθεσία περιλαμβάνεται στον Προσωρινό Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αναγνωρισμένη για την εξαιρετική της διατήρηση και την ιστορική της σημασία.

Η ανακάλυψη του ρωμαϊκού νοσοκομείου που μετατράπηκε σε εκκλησία ενισχύει τη θέση της Καύνου ως βασικής μελέτης περίπτωσης για την κατανόηση της μακροχρόνιας αστικής συνέχειας στην Ανατολία.

Το ζωντανό χρονοδιάγραμμα της αρχαίας Μεσογείου

Οι ερευνητές περιγράφουν το συγκρότημα που ήρθε πρόσφατα στο φως ως ένα «ζωντανό χρονολόγιο», που εγκολπώνει τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες των αρχαίων κοινωνιών.

Από τη ρωμαϊκή στρατιωτική ιατρική στον βυζαντινό μοναστικό βίο και, τέλος, στη μεσαιωνική τουρκική παρουσία, η τοποθεσία καταδεικνύει πώς η αρχιτεκτονική επανερμηνευόταν επανειλημμένα αντί να εγκαταλειφθεί.

Καθώς οι ανασκαφές συνεχίζονται, οι μελετητές προσδοκούν περαιτέρω στοιχεία για την καθημερινή ζωή, τις πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης και τη θρησκευτική μεταβολή στην αρχαία Καρία.

Προς το παρόν, το νοσοκομείο-εκκλησία της Καύνου παραμένει μια σπάνια και ισχυρή μαρτυρία του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκαν οι πόλεις της αρχαίας Μεσογείου —στρώμα προς στρώμα— χωρίς να χάσουν τη σύνδεσή τους με το παρελθόν.