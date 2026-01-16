ΕΝΦΙΑ: Πώς θα μειώσετε έως 20% τον φόρο ακινήτων – Όλες οι λεπτομέρειες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι για να τροποποιήσουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους, προκειμένου να μειώσουν σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν το 2026.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να έχουν κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, προκειμένου να μην πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο ακινήτων.

Πότε θα σταλούν… τα ραβασάκια

Σημειώνεται ότι τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις αρχές Μαρτίου, με την πρώτη από τις 12 δόσεις να πρέπει να έχει πληρωθεί μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.

Ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η υποβολή των αιτήσεων μείωσης ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών για το 2026.

Ειδικότερα, για το 2026 η αξία ανακατασκευής ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ για τα ομαδικά ασφαλιστήρια είναι πλέον δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ).

Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται:

Μείωση ΕΝΦΙΑ 20% σε κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, εφόσον είναι ασφαλισμένες για ένα (1) έτος έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Μείωση ΕΝΦΙΑ 10% σε κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ, υπό τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Αναλογική μείωση ΕΝΦΙΑ σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης διάρκειας του ενός (1) έτους, με ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης τους τρεις μήνες.

Η διαδικασία χορήγησης της μείωσης ΕΝΦΙΑ καθορίζεται ως εξής:

Οι ασφαλιστικές εταιρείες απέστειλαν στην ΑΑΔΕ, έως τις 10/1, τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών που καλύπτουν τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και ήταν σε ισχύ εντός του 2025. Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις, έως τις 16/2, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία έως τις 28/2. Η ΑΑΔΕ επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, η οποία και χορηγείται στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: