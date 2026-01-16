Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Παρασκευή 16 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Δανάη.
  • Ο Άγιος μάρτυρας Δάναξ καταγόταν από την πόλη Αυλώνα του Ιλλυρικού και ήταν αναγνώστης της Εκκλησίας εκείνης.
  • Όταν οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν, ο Άγιος Δάναξ έμεινε ακλόνητος στην πίστη του Χριστού, με αποτέλεσμα να του αποκόψουν την κεφαλή και να ρίξουν το λείψανό του στη θάλασσα.
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα: Δαν, Δανάη.

Άγιος Δάναξ ο Αναγνώστης

Ο Άγιος μάρτυρας Δάναξ καταγόταν από την πόλη Αυλώνα του Ιλλυρικού (δηλαδή την Αλβανία) και ήταν αναγνώστης της Εκκλησίας εκείνης.

Όταν κάποτε όρμησαν μέσα στην Εκκλησία οι ειδωλολάτρες, ο Άγιος πήρε τα ιερά εκκλησιαστικά σκεύη και κειμήλια, για να τα διασώσει και να μην πέσουν στα χέρια των απίστων και τα βεβηλώσουν και τα διαφύλαξε σε τόπο οχυρό πέντε μίλια από την πόλη προς τη θάλασσα. Οι άπιστοι όμως τον συνέλαβαν και τον πίεζαν με κάθε τρόπο να θυσιάσει στο θεό Διόνυσο. Ο Άγιος όμως δεν υποχωρούσε στις πιέσεις, αλλά έμενε ακλόνητος και σταθερός στην πίστη του Χριστού. Τότε οι ειδωλολάτρες απέκοψαν την τίμια αυτού κεφαλή, το δε τίμιο λείψανο αυτού το έριξαν στη θάλασσα.

