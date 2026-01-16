Γιώργος Θαναηλάκης: «Με φώναζαν χοντρό και με πείραζαν, δεν ξέραμε τι σημαίνει μπούλινγκ»

  Ο Γιώργος Θαναηλάκης βρέθηκε αυτή την εβδομάδα απέναντι από τον Τάσο Τρύφωνος στην εκπομπή «Τετ Α Τετ», μιλώντας για τα κιλά που είχε όταν ήταν παιδί, αλλά και για το πώς ο αθλητισμός έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.
  Ο γνωστός αθλητικογράφος αποκάλυψε πως «μικρός ήμουν χοντρούλης και είμαι ακόμα». Τόνισε πως «στην ηλικία μου δεν ξέραμε τι σημαίνει μπούλινγκ» και πως το ότι τον πείραζαν «δεν με έριχνε ψυχολογικά αυτό το πράγμα».
  Εξήγησε πως ο αθλητισμός δεν προέκυψε λόγω των κιλών του, αλλά από αγάπη, καθώς «ήθελα να αθληθώ από μικρή ηλικία». Η απόφασή του να ασχοληθεί με το πόλο ήρθε όταν «πραγματικά εντυπωσιάστηκα» από ένα παιχνίδι.
Γιώργος Θαναηλάκης: «Με φώναζαν χοντρό και με πείραζαν, δεν ξέραμε τι σημαίνει μπούλινγκ»

Ο Γιώργος Θαναηλάκης βρέθηκε αυτή την εβδομάδα απέναντι από τον Τάσο Τρύφωνος στην εκπομπή «Τετ Α Τετ», σε μια συζήτηση που κάλυψε όλη του τη διαδρομή. Ο γνωστός αθλητικογράφος και παρουσιαστής του «Deal» μίλησε για τα κιλά που είχε όταν ήταν παιδί, αλλά και για το πώς ο αθλητισμός έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης αποκάλυψε πως «τώρα είμαι 61 χρονών. Μικρός ήμουν χοντρούλης και είμαι ακόμα, αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Όταν ήμουν αθλητής, βέβαια, υπήρξα αδύνατος και “κορμάρα”, που λένε». Όπως είπε, δεν είχε ποτέ πρόβλημα με την εμφάνισή του, ούτε ένιωσε μειονεκτικά. «Κατ’ αρχάς στην ηλικία μου δεν ξέραμε τι σημαίνει μπούλινγκ. Το ότι με φώναζαν χοντρό, με πείραζαν και τα λοιπά, ήμουν και ένα παιδί που δεν ενδιαφερόμουν γι’ αυτά. Δηλαδή δεν με έριχνε ψυχολογικά αυτό το πράγμα. Ήξερα τι είμαι και αυτό δεν με ενοχλούσε ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το πώς μπήκε ο αθλητισμός στη ζωή του, ο δημοσιογράφος εξήγησε πως δεν ήταν μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα κιλά του, αλλά κάτι που αγαπούσε από μικρός. «Ο αθλητισμός όμως δεν προέκυψε επειδή ήμουν παχύς. Ήθελα να αθληθώ από μικρή ηλικία, το Παγκράτι ήταν και μπασκετογειτονιά οπότε όλοι έπαιζαν μπάσκετ. Εγώ με το μπάσκετ δεν τα πήγαινα και πολύ καλά, κάποια στιγμή την κοπάνισα από το σπίτι και βρέθηκα στο Ζάππειο. Έτυχε να πέσω πάνω σε ένα παιχνίδι στο πόλο, Ολυμπιακού – Εθνικού, που πραγματικά εντυπωσιάστηκα και σκέφτηκα ότι αυτό ήθελα να κάνω», ανέφερε.

