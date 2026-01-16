ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να επικαλεστεί τον «νόμο περί εξέγερσης», ενώ η ένταση συνεχίζεται στη Μινεάπολη

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επικαλεστεί τον «νόμο περί εξέγερσης», ο οποίος θα του έδινε τη δυνατότητα να αναπτύξει τον στρατό στη Μινεάπολη, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων.
  • Νέες εντάσεις ξέσπασαν στη Μινεάπολη μετά τον τραυματισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα από πυροβολισμό αστυνομικού της ICE, πυροδοτώντας διαδηλώσεις και συγκρούσεις με τις αρχές.
  • Οι δημοκρατικές αρχές κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ για πρόκληση χάους, ενώ ο κυβερνήτης της Μινεσότα ζήτησε από τον πρόεδρο να «κατεβάσει τη θερμοκρασία».
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Πέμπτη να επικαλεστεί νόμο ο οποίος θα του έδινε τη δυνατότητα να αναπτύξει τον στρατό στη Μινεάπολη, την επομένη νέων επεισοδίων μεταξύ των δυνάμεων επιβολής της τάξης και διαδηλωτών, έπειτα από νέο επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκη η αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Η οικογένεια της 37χρονης δολοφονημένης από την ICE στη Μινεάπολη διαψεύδει fakenews για υποτιθέμενο ποινικό παρελθόν της

Καθώς στην πόλη επικρατούσε ήδη ένταση, μετά τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα γυναίκας την οποία πυροβόλησε αστυνομικός κατά τη διάρκεια επιχείρησης, μετανάστης από τη Βενεζουέλα τραυματίστηκε προχθές Τετάρτη από νέο πυροβολισμό αστυνομικού.

Σύμφωνα με την εκδοχή του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, ο αστυνομικός πυροβόλησε τον «παράνομο αλλοδαπό», διότι πρόβαλε «αντίσταση» στη σύλληψή του.

ΗΠΑ: 29 συλλήψεις στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τη δολοφονία της 37χρονης από πράκτορα της ICE

Ο αστυνομικός «πυροβόλησε μια φορά σε άμυνα» για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι, πάντα κατά το υπουργείο.

Το συμβάν πυροδότησε διαδήλωση μερικών εκατοντάδων ανθρώπων, που ήρθαν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης για ώρες. Εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών, που ανταπέδωσαν με ρίψεις δακρυγόνων.

Μινεάπολη: Σάλο προκαλεί ο αποκλεισμός των τοπικών αρχών από την έρευνα για την εκτέλεση της 37χρονης Ρενέ Γκουντ – «Αυτοάμυνα» βλέπουν οι ομοσπονδιακές αρχές

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε χθες Πέμπτη απειλώντας μέσω Truth Social να επικαλεστεί τον «νόμο περί εξέγερσης» αν «οι διεφθαρμένοι πολιτικοί στη Μινεσότα δεν τηρήσουν τον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες προβοκάτορες και τους στασιαστές που επιτίθενται στους πατριώτες» αστυνομικούς της ICE.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να χρησιμοποιήσει το κείμενο αυτό τους τελευταίους μήνες· θα του επέτρεπε την επιβολή μιας μορφής κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την ανάπτυξη του στρατού για σκοπούς επιβολής της τάξης.

Τον «νόμο περί εξέγερσης» είχε επικαλεστεί για τελευταία φορά το 1992 ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους πατήρ, κατόπιν αιτήματος του ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, εξαιτίας των ταραχών άνευ προηγουμένου στο Λος Άντζελες μετά την αθώωση των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό του Ρόντνι Κινγκ, μαύρου οδηγού αυτοκινήτου, την προηγούμενη χρονιά.

«Βίαιη εξέγερση»

Χθες μετά το μεσημέρι, η πόλη έγινε θέατρο νέου τετ-α-τετ αστυνομικών και διαδηλωτών σε ατμόσφαιρα έντασης κοντά σε ομοσπονδιακό κτίριο, και υπήρξαν κάποια σπρωξίματα, χωρίς όμως να ξεσπάσουν επεισόδια όπως την προηγουμένη.

Οι δημοκρατικές αρχές στη Μινεσότα κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι προκαλεί χάος στη Μινεάπολη πολλαπλασιάζοντας τις επιχειρήσεις ελέγχου και τις συλλήψεις στην πόλη που ακόμη βρίσκεται σε σοκ μετά τον θάνατο την 7η Ιανουαρίου της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, Αμερικανής 37 ετών.

Επίσης χθες ο κυβερνήτης της πολιτείας Τιμ Γουόλς απαίτησε ο πρόεδρος «να κατεβάσει τη θερμοκρασία» και να σταματήσει την «εκστρατεία αντιποίνων» του. Κάλεσε ακόμη τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι: «δεν πρέπει να ενισχύσουμε τις φλόγες του χάους. Αυτό θέλει» ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, έκρινε.

Ο Στίβεν Μίλερ, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε απευθυνόμενος στην κάμερα του Fox News τους δημοκρατικούς ότι «υποκινούν εσκεμμένα βίαιη εξέγερση» εναντίον των ομοσπονδιακών αστυνομικών.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ κατήγγειλε την «επονείδιστη ρητορική» της αντίπαλης πλευράς και πρόσαψε στα μέσα ενημέρωσης «συνέργεια».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ από την πλευρά της διεμήνυσε ότι οι επιχειρήσεις της ICE «θα συνεχιστούν» εκεί. «Οι πράκτορες που έχουμε αναπτύξει στο πεδίο είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι κι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που διεξάγουν», επέμεινε.

Εκατοντάδες αστυνομικοί μετέβησαν στην πολιτεία στην αρχή της εβδομάδας, όπου προστέθηκαν σε άλλους περίπου 2.000 που είχαν αναπτυχθεί εκεί.

Οι δημοκρατικοί απατούν ωστόσο να αποδοθούν τυχόν ευθύνες για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, εκφράζοντας τον φόβο ότι η έρευνα του FBI θα είναι εξ ορισμού προκατειλημμένη, αφού κυβερνητικοί αξιωματούχοι, με επικεφαλής τον πρόεδρο Τραμπ, συνηγόρησαν υπέρ της θέσης πως επρόκειτο για νόμιμη άμυνα.

Προχθές Τετάρτη δικηγόροι της οικογένειας του θύματος ανήγγειλαν την έναρξη αστικής έρευνας για υπόθεση Γκουντ, πρώτο στάδιο ενδεχόμενης κατοπινής προσφυγής στη δικαιοσύνη εναντίον του ομοσπονδιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

