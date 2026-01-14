Η οικογένεια της 37χρονης δολοφονημένης από την ICE στη Μινεάπολη διαψεύδει fakenews για υποτιθέμενο ποινικό παρελθόν της

Η οικογένεια της Renee Nicole Good, της 37χρονης μητέρας τριών παιδιών που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, κατήγγειλε μέσα από μια φορτισμένη ανάρτηση τις ανακριβείς και αβάσιμες φήμες που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με ποινικό παρελθόν της, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και παραπλανητικές.

Μινεάπολη: Νέο βίντεο από την στιγμή που πυροβολείται η 37χρονη, Ρενέ Γκουντ – «Δεν πειράζει, φίλε, δεν σου έχω θυμώσει», λέει σε πράκτορα της ICE

Μία φωτογραφία που έκανε λόγο ότι η Renee Nicole Good συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου έγινε viral τις προηγούμενες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εικόνα που διαδόθηκε ευρέως περιλάμβανε μια φωτογραφία σήμανσης (mugshot) που σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Post ενδέχεται να έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη και την εμφάνιζε με ανύπαρκτες κατηγορίες και συλλήψεις από το 2022 και έπειτα.

Μινεάπολη: Η εκτέλεση της 37χρονης Ρενέ Γκουντ αποκαλύπτει δύο εντελώς αντίθετες διαχωριστικές γραμμές στην αμερικανική πολιτική

Η οικογένεια της Renee Nicole Good υποστήριξε ότι η ίδια δεν είχε ποινικό μητρώο και δεν σχετιζόταν με τα fakenews που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μόνη νομική της παράβαση είχε να κάνει για έλεγχο οχήματος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού μέσου Daily Beast.

Η Morgan Fletcher, κουνιάδα της 37χρονης και συγγραφέας, έγραψε σε ανάρτηση της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η οικογένεια πενθεί βαθιά και παρακολουθεί τόσο υποστηρικτικά όσο και προσβλητικά σχόλια, προσθέτοντας ότι έχουν δει και λανθασμένα στοιχεία για άλλη γυναίκα με παρόμοιο όνομα να συνδέονται με την υπόθεση. Παράλληλα, η οικογένεια τόνισε ότι η Renee Nicole Good ήταν άνθρωπος με οικογένεια που τη λάτρευε, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και της συζύγου της, και ζήτησε από το κοινό να δείξει σεβασμό στη μνήμη της και στο πένθος των δικών της.

Μινεάπολη: Σάλο προκαλεί ο αποκλεισμός των τοπικών αρχών από την έρευνα για την εκτέλεση της 37χρονης Ρενέ Γκουντ – «Αυτοάμυνα» βλέπουν οι ομοσπονδιακές αρχές

«Ανεξάρτητα από το πού στέκεται κανείς στο ζήτημα της ICE ή αν πιστεύει ότι άξιζε ή δεν άξιζε αυτό που συνέβη, παρακαλώ να θυμάστε ότι ήταν άνθρωπος και είχε αγαπημένα πρόσωπα… ανάμεσά τους παιδιά που μπορούν και πιθανότατα θα δουν όλα όσα γράφονται για τη μητέρα τους… και τη σύζυγό της, την οποία αγαπούσε βαθιά», αναφέρει η κουνιάδα της 37χρονης μητέρας.

«Παρακαλώ θυμηθείτε να ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟΙ. Και αν ισχυρίζεστε ότι είστε Χριστιανοί, παρακαλώ ελέγξτε την καρδιά σας, τη στάση σας και την αντίδρασή σας στον τραγικό θάνατο», πρόσθεσε.

Το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από το ξενοδοχείο Canopy Hotel, μετά από φήμες ότι εκεί διέμεναν πράκτορες της ICE. Η αστυνομία της Μινεάπολης ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ορισμένοι «εισήλθαν με τη βία στο ξενοδοχείο» από παράπλευρη είσοδο. Η αστυνομία δήλωσε ότι μερίδα από τους «αρκετές εκατοντάδες» διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια, πέτρες και χιονόμπαλες προς τους αστυνομικούς, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Συνολικά, σε όλη την πόλη έχουν πραγματοποιηθεί μερικές δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο των διαδηλώσεων που ακολούθησαν τη δολοφονία της 37χρονης.

