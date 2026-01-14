ΗΠΑ: Νεκρός από πυροβολισμούς στο κεφάλι 20χρονος σταρ του NCAA σε αυτοκινητόδρομο του Νάσβιλ

  • Ο Αντρέ Μπελ, ένας 20χρονος παίκτης μπάσκετ κολεγίου, πέθανε μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε πυροβολισμό στο Νάσβιλ την Κυριακή.
  • Ο Μπελ επέστρεφε στο πανεπιστήμιο μέσω της εθνικής οδού I-65 βόρεια με δύο φίλους του, όταν δέχτηκε πυροβολισμούς από ένα σκούρο σεντάν. Η Μονάδα Ανθρωποκτονιών της MNPD άνοιξε έρευνα, ωστόσο το κίνητρο παραμένει ασαφές.
  • Η οικογένεια του Fisk Athletics δήλωσε «απολύτως συντετριμμένη» από την απώλεια του Μπελ, περιγράφοντάς τον ως «ηγέτη εντός και εκτός του γηπέδου μπάσκετ».
Ο Αντρέ Μπελ, ένας 20χρονος παίκτης μπάσκετ κολεγίου, πέθανε έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε πυροβολισμό στο Νάσβιλ την Κυριακή. Ο Μπελ, φοιτητής του δεύτερου έτους στο Πανεπιστήμιο Φισκ, όπου σπούδαζε Διοίκηση Επιχειρήσεων, πέθανε από τα τραύματά του στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ τη Δευτέρα.

ΗΠΑ: Μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσε η Πολιτεία του Ιλινόι για «υπερβολική χρήση βίας»

Με καταγωγή από το Τενεσί ο Μπελ επέστρεφε στο πανεπιστήμιο μέσω της εθνικής οδού I-65 βόρεια με δύο φίλους του, μετά από μια εκδήλωση γυμναστικής στο εκθεσιακό κέντρο το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την Αστυνομία του Νάσβιλ.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, οι φίλοι του Μπελ παρατήρησαν ένα σκούρο σεντάν στην αριστερή λωρίδα δίπλα τους. Και οι δύο δήλωσαν ότι είχαν αποσπαστεί από τα κινητά τους τηλέφωνα όταν ξαφνικά άκουσαν πολλαπλούς πυροβολισμούς και συνειδητοποίησαν ότι ο Μπελ είχε χτυπηθεί.

ΗΠΑ: Καταδίκασαν την «αντισημιτική ενέργεια» της πυρπόλησης συναγωγής στην πολιτεία του Μισισίπι

Το λευκό Nissan Sentra του Μπελ φέρεται να επιβράδυνε και να γύρισε πίσω στην κυκλοφορία, συγκρουόμενο με ένα κόκκινο φορτηγάκι, ενώ το σκούρο σεντάν συνέχισε να κινείται.

«Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το αυτοκίνητο από το οποίο πυροβολήθηκε έχει πιθανώς ζημιά στο παρμπρίζ, με βάση τα θραύσματα γυαλιού που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος», έγραψε η MNPD.

Ο Μπελ υπέστη τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του τη Δευτέρα.

Η Μονάδα Ανθρωποκτονιών της MNPD άνοιξε έρευνα για τον θανατηφόρο πυροβολισμό. Ωστόσο, το κίνητρο παραμένει προς το παρόν ασαφές.

«Η οικογένεια του Fisk Athletics είναι απολύτως συντετριμμένη από την είδηση ότι ένας από τους δικούς μας δεν είναι πια μαζί μας εξαιτίας μιας άσκοπης πράξης βίας», έγραψε η διευθύντρια του Fisk Athletics, Valencia Jordan, προσθέτοντας ότι ο Μπελ «επέστρεφε στο πανεπιστήμιο μετά από εθελοντική συμμετοχή του στη γυμναστική συνάντηση του Πανεπιστημίου Φισκ, όταν συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό».

«Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», συνέχισε η Τζόρνταν. «Θα σταθούμε δίπλα τους και θα τους υποστηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Είμαστε μια οικογένεια που μαθαίνει, αγαπά, παίζει και προσεύχεται μαζί και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στην ομάδα των αθλητών μας, οι οποίοι είναι κατανοητά συντετριμμένοι».

Ο προπονητής μπάσκετ της Φισκ, Τζερέμια Κρούτσερ, πρόσθεσε: «Σήμερα, χάσαμε έναν ηγέτη εντός και εκτός του γηπέδου μπάσκετ. Ο Αντρέ «Dre», ένας νέος, λαμπρός και ευγενικός νεαρός, άδικα έφυγε από αυτόν τον κόσμο».

Ο Κρούτσερ συνέχισε σημειώνοντας ότι, ενώ ο Μπελ ήταν μια «κυρίαρχη δύναμη» στο γήπεδο, «θα τον θυμόμαστε κυρίως για το μεταδοτικό του χαμόγελο, την αγαπητή του προσωπικότητα και τη μοναδική του ικανότητα να φέρνει πάντα ζεστασιά σε ένα δωμάτιο».

«Τώρα έχουμε ένα μεγάλο κενό στο πρόγραμμά μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε έναν βαθύ πόνο στις καρδιές μας. Θα μας λείψει πραγματικά. Οι σκέψεις και οι αδιάκοπες προσευχές μας είναι με την οικογένειά του και τα μικρά παιδιά της οικογένειάς του και του Νάσβιλ που τον θαύμαζαν», συνέχισε ο Κρούτσερ.

Πηγή: Daily Mail

