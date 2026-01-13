Ιράν: Γιατί είναι περιορισμένες οι επιλογές του Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση – Ανάλυση του Guardian

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να μην διστάσει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία εναντίον του Ιράν, όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ελάχιστες έως καμία επιλογή που θα μπορούσαν προφανώς να βοηθήσουν το ιρανικό κίνημα διαμαρτυρίας — πόσω μάλλον αν ληφθεί υπόψη ότι η ιστορία των αμερικανικών παρεμβάσεων στην περιοχή κάθε άλλο παρά επιτυχημένη υπήρξε, σχολιάζει ο Guardian.

Ενθαρρυμένος από τη σύλληψη του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από μια επιχείρηση που απαιτούσε μήνες σχεδιασμού, ο Τραμπ μίλησε με ένταση για στρατιωτική επέμβαση κατά του ιρανικού καθεστώτος, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία στρατιωτική προετοιμασία ή προώθηση δυνάμεων. Αντιθέτως, τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί απομείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές.

Αποσύρθηκαν τα αεροπλανοφόρα

Οι ΗΠΑ δεν έχουν αναπτύξει αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή από τον Οκτώβριο, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια σχεδόν συνεχούς παρουσίας μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Το USS Gerald R. Ford μετακινήθηκε στην Καραϊβική το καλοκαίρι και το USS Nimitz σε λιμάνι της δυτικής ακτής των ΗΠΑ το φθινόπωρο.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αεροπορικά ή πυραυλικά πλήγματα κατά στόχων του καθεστώτος —και ενδεχομένως κατά του ίδιου του Ιρανού ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ— θα έπρεπε πιθανότατα να εκτοξευθούν από αμερικανικές και συμμαχικές αεροπορικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Μια εναλλακτική θα ήταν κάτι παρόμοιο με τη μακράς εμβέλειας αποστολή βομβαρδισμού με B-2 τον Ιούνιο κατά της υπόγειας ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης στο Φορντό, αν και ένα τέτοιου είδους πλήγμα σε αστικό στόχο θα φαινόταν επικίνδυνη υπερβολή.

Οι ΗΠΑ θα έπρεπε επίσης να ζητήσουν άδεια για τη χρήση βάσεων σε χώρες όπως το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και η Σαουδική Αραβία (ίσως ακόμη και τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου) — και να προστατεύσουν τόσο τις βάσεις όσο και τις χώρες υποδοχής από αντίποινα. Ακόμη και αν τέτοιες υποδομές δεν χρησιμοποιούνταν από τις ΗΠΑ, Ιρανοί ηγέτες έχουν απειλήσει να πλήξουν αμερικανικές βάσεις και πλοία σε περίπτωση επίθεσης.

Παρότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν υποβαθμίστηκαν σοβαρά στον 12ήμερο θερινό πόλεμο με το Ισραήλ και τα συστήματα αεράμυνάς του κατακλύστηκαν εύκολα, η Τεχεράνη έχει διατηρήσει μια περιορισμένη πυραυλική ικανότητα. Κρίσιμες θέσεις εκτόξευσης παραμένουν θαμμένες στα βουνά και η χώρα έχει αρχίσει να ανασυγκροτείται. Εκτιμάται ότι το Ιράν διαθέτει 2.000 βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ικανούς —αν εκτοξευθούν μαζικά— να διαφύγουν της αμερικανικής και ισραηλινής αεράμυνας.

Οι πιθανοί στόχοι των ΗΠΑ

Θα μπορούσαν να εντοπιστούν στρατιωτικοί και πολιτικοί στόχοι που χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς, όμως τόσο οι διαδηλώσεις όσο και η ολοένα πιο αιματηρή καταστολή τους εκτυλίσσονται σε ολόκληρη τη χώρα. Η στοχοποίηση δεν είναι πάντα ακριβής, οι εγκαταστάσεις μπορεί να ταυτοποιηθούν λανθασμένα και οι απώλειες αμάχων σε αστικές περιοχές θα αποτελούσαν προφανή κίνδυνο. Επιπλέον, δεν είναι καθόλου σαφές ότι κάτι τέτοιο θα είχε αποτελεσματικό αντίκτυπο στο πεδίο.

Δεν θα ήταν επίσης δύσκολο για το ιρανικό καθεστώς να επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση ως σημείο συσπείρωσης για ό,τι έχει απομείνει από τη στήριξή του, δεδομένης της μακράς ιστορίας αμερικανικής ανάμειξης που ξεκινά από το πραξικόπημα της CIA το 1953. Και, όσο αντιδημοφιλές κι αν είναι το καθεστώς στα μάτια των απλών πολιτών που διαδηλώνουν, δεν φαίνεται εύθραυστο ή αδύναμο, έχοντας ήδη επιβιώσει από τη συνεχή ισραηλινή επίθεση του Ιουνίου.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξετάσουν μια άμεση επίθεση κατά του Χαμενεΐ. Η απόπειρα δολοφονίας του Ιρανού ηγέτη θα ήταν στρατιωτικά ευκολότερη από μια επιχείρηση σύλληψης τύπου Μαδούρο. Ωστόσο, η δολοφονία του ηγέτη ενός άλλου κράτους θα αποτελούσε μια εξαιρετικά κλιμακωτή ενέργεια, θα ήγειρε πλήθος νομικών ζητημάτων και θα προκαλούσε μια παρατεταμένη στρατιωτική απάντηση.

Ούτε αυτό θα οδηγούσε κατ’ ανάγκην σε αλλαγή καθεστώτος. Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, ο Χαμενεΐ φαίνεται ότι απέφυγε τον εντοπισμό από το Ισραήλ. Ο Ιρανός ηγέτης είχε επίσης καταρτίσει μια σύντομη λίστα τριών ανώτερων κληρικών για να τον διαδεχθούν σε περίπτωση θανάτου του, επιδιώκοντας να διασφαλίσει μια ταχεία μετάβαση.

Άλλοι ειδικοί, υποστηρίζουν ότι το πιθανότερο αποτέλεσμα θα ήταν μια κατάληψη της εξουσίας από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Σε κάθε περίπτωση, το ιρανικό καθεστώς παρέμεινε άθικτο μετά τη δολοφονία έως και 30 στρατιωτικών και στελεχών ασφαλείας από το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Μερικά επιδεικτικά αμερικανικά πλήγματα δύσκολα θα άλλαζαν αυτή την πραγματικότητα, ενώ οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, το Κογκρέσο και ο ίδιος ο Τραμπ σχεδόν σίγουρα δεν θα επιθυμούσαν μια μακρόχρονη εκστρατεία. Ήδη ο πρόεδρος έχει αποκλείσει την αποστολή «στρατευμάτων στο έδαφος».

Οι εναλλακτικές επιλογές

Μέσα σε ένα τόσο αβέβαιο πλαίσιο, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις. Η πιο αξιοσημείωτη είναι μια στοχευμένη κυβερνοεπίθεση, η οποία εγείρει το ερώτημα ποιος θα ήταν ο σκοπός της. Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ είχαν κόψει το ρεύμα στο Καράκας για να διευκολύνουν τη σύλληψή του, όμως κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο στο Ιράν μόνο σε συνδυασμό με μια στρατιωτική επιχείρηση.

Ο Κίαραν Μάρτιν, πρώην επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζει ότι «είναι δύσκολο να δει κανείς τι θα μπορούσε να λειτουργήσει» και ότι η «διατάραξη πολιτικών ή ακόμη και κυβερνητικών υπηρεσιών», όπως η ηλεκτροδότηση, θα έπληττε πιθανότατα περισσότερο τους αμάχους. Μια θεωρητική δυνατότητα θα ήταν οι ΗΠΑ να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν το διαδίκτυο, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό διακοπεί από την περασμένη Πέμπτη, αν και ο Μάρτιν πρόσθεσε ότι θα ήταν «δύσκολο να υπάρξει παρέμβαση μέσω κυβερνοχώρου» για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Μια απλούστερη επιλογή θα ήταν να προσπαθήσουν να «πλημμυρίσουν τη χώρα με Starlink» —την δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου του Έλον Μασκ— ξεπερνώντας τα ιρανικά συστήματα παρεμβολών και παρέχοντας την υπηρεσία δωρεάν. Όμως, όπως είπε ο Μάρτιν, αυτό «δεν είναι στην πραγματικότητα κυβερνοεπιχείρηση» και η διάδοση περισσότερων πληροφοριών για την καταστολή ίσως να μην σταματήσει τις δολοφονίες στους δρόμους.

Όσα μπορούν να επιτευχθούν μέσω αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στην υπόσχεση του Τραμπ ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».