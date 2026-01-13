Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Γερμανία έπειτα από καταγγελία γείτονα – Οι αναρτήσεις που μιλούσε για κακοποίηση και το νέο βίντεο 

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης από την Πάτρα. Οι αρχές μέσω βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων αναζητούν τα ίχνη της, ενώ αναλύουν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και το ενδεχόμενο η Λόρα να έχει ήδη ταξιδέψει για τη Γερμανία, όπου βρίσκεται ο αδελφός της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη χώρα καταγωγής της έπειτα από καταγγελία ενός γείτονα, ενώ νέο βίντεο ντοκουμέντο που την καταγράφει, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, καταγράφεται η Λόρα την ημέρα της εξαφάνισής της. Είναι μόλις λίγα λεπτά αφότου το κορίτσι έχει φτάσει στην Αθήνα. Η 16χρονη μπαίνει σε μίνι μάρκετ στο Γουδή, πολύ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Έχει αλλάξει ρούχα, προσπαθώντας να κρύψει τα χαρακτηριστικά της, ενώ φοράει καπέλο και την κουκούλα του μπουφάν.

Σε κοντινή απόσταση έχει πετάξει τη σχολική τσάντα της. Φοράει μια νέα μαύρη, την οποία έχει περάσει στον λαιμό της. Τα ρούχα της, τα αγόρασε λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί. Μάλιστα, είχε ζητήσει από φίλη της να τα φυλάει στο σπίτι της, όπως αποκαλύπτει η ίδια.

Τι λέει η φίλη της από το κινητό της οποίας κάλεσε ταξί η 16χρονη

Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί η φίλη της στο STAR: «Μια ημέρα πριν εξαφανιστεί, είχαμε βγει μια βόλτα. Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει μια φίλη της. Ότι ήταν 18 χρονών, την έλεγαν Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει την γιαγιά της στην Αθήνα. Μου είπε επίσης να κρατήσω μια τσάντα, η οποία είχε μέσα διάφορα πράγματα, τα οποία είχε αγοράσει».

«Η τσάντα είχε ένα μαύρο μπουφάν, ένα μαύρο καπέλο και μια μαύρη τσάντα. Ήταν πάρα πολύ κλειστή. Όταν πηγαίναμε Γυμνάσιο καθόταν μόνη της, είχε πει πολλές φορές όταν δεν γινόταν κάτι ότι ήθελε να πεθάνει», συμπλήρωσε η φίλη της 16χρονης.

Δείτε το βίντεο:

Ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση της 16χρονης στο Ραδιοταξί

Η ανήλικη, όπως έγινε γνωστό, πήρε ταξί από την Πάτρα κι έφτασε στου Ζωγράφου, ενώ βαφόταν στη διαδρομή. Το ταξί, το κάλεσε από το κινητό της φίλης της. Της είπε ότι κλείνει το ραντεβού για μια άλλη φίλη της, την υποτιθέμενη Άννα.

Ακολουθεί η συνομιλία της 16χρονης με το Ραδιοταξί:

Λόρα: Γεια σας.

Ραδιοταξί: Γεια σας, παρακαλώ.

Λόρα: Θα ήθελα ένα ταξί για αύριο Πέμπτη, 8 το πρωί.

Ραδιοταξί: Πού να έρθει;

Λόρα: Για Κ… Ριο και να πάει Αθήνα. Είναι ένα καφέ.

«Δεν ανταλλάξαμε καμία κουβέντα μέχρι τον προορισμό μας. Έβγαλε τα καλλυντικά της και βαφόταν. Δεν φαινόταν παιδάκι, φαινόταν σαν φοιτήτρια. Έχω δώσει κατάθεση στην αστυνομία», λέει ο οδηγός του ταξί στο Star.

Οι αναρτήσεις

Κλιμάκιο από την Ασφάλεια της Πάτρας είναι στην Αθήνα, ακολουθώντας τα βήματα της ανήλικης, με το τελευταίο σημείο όπου εντοπίζεται να είναι στη Λεωφόρο Θηβών. Το βίντεο είναι στα χέρια των αστυνομικών.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν το κίνητρο της εξαφάνισης, γι’ αυτό άλλωστε την Τρίτη, κλήθηκαν εκ νέου οι γονείς της, στην αστυνομική διεύθυνση Πάτρας.

Παράλληλα, η Λόρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε αναρτήσεις, μιλώντας για φόβο και κακοποίηση, ενώ είχε ανεβάσει και τη φράση: «Μια μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχω φύγει».

Μάλιστα, σε πολλές από τις της αναρτήσεις, η Λόρα είχε «ταγκάρει» τη λέξη «κακοποίηση» στα αγγλικά.

Ο μυστηριώδης άνδρας

Η ταυτότητα του μυστηριώδους άνδρα που συναντήθηκε με τη Λόρα λίγο πριν εξαφανιστεί από την Πάτρα, αποκαλύφθηκε. Ο ίδιος οδηγήθηκε αυτοβούλως την Τρίτη στην ασφάλεια Πάτρας και είπε ότι συναντήθηκε με την 16χρονη προκειμένου να αγοράσει το κινητό της, που η ίδια είχε βάλει προς πώληση, σε σχετική αγγελία.

«Εγώ συνάντησα το κορίτσι γιατί μου πούλησε ένα μεταχειρισμένο κινητό έναντι 200 ευρώ. Μαζί μου ήταν και η κόρη μου για την οποία προοριζόταν το κινητό», είπε σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Απόλυτα προετοιμασμένη η 16χρονη για τη φυγή της – Είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Γερμανία

Η Λόρα φαίνεται ότι ήταν απόλυτα προετοιμασμένη για τη φυγή της, καθώς αποδεικνύεται ότι είχε μελετήσει εδώ και καιρό τις κινήσεις της. Οι αστυνομικές Αρχές, πάντως, εστιάζουν και στον λόγο που το κορίτσι επέλεξε να φύγει μακριά από την οικογένειά της.

Η άκρη του νήματος φαίνεται πως βρίσκεται στη Γερμανία, τη χώρα καταγωγής της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η Λόρα είχε φιλοξενηθεί σε δομή στη Γερμανία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επέστρεψε στην οικογένειά της έπειτα από δικαστική απόφαση.

Το κορίτσι, βρέθηκε στη συγκεκριμένη δομή έπειτα από καταγγελία που είχε κάνει γείτονάς της στη Γερμανία, ότι το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σίγουρα λεκτικής, ενώ εξεταζόταν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε πέσει θύμα και σωματικής κακοποίησης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να δέσει απόλυτα και με τις πληροφορίες που προέρχονται από τους φίλους της, σύμφωνα με τις οποίες, το κορίτσι αισθανόταν πολύ καταπιεσμένο και είχε πολλούς περιορισμούς, κυρίως από τον πατέρα της.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Το κινητό της και οι λογαριασμοί της 16χρονης στα social mediα, απενεργοποιήθηκαν από τη στιγμή που η 16χρονη έφτασε στην Αθήνα και έκτοτε, δεν υπάρχει κανένα σημείο ζωής.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται η ΕΛ.ΑΣ. είναι η 16χρονη να επέλεξε να μείνει στη συγκεκριμένη περιοχή γιατί σε κοντινή απόσταση υπάρχει σταθμός μετρό, προκειμένου να επιβιβαστεί, να φτάσει στο αεροδρόμιο και να ταξιδέψει στη Γερμανία όπου μένει ο αδελφός της, τον οποίο, σύμφωνα με συμμαθήτρια της 16χρονης, η ανήλικη δεν έχει συναντήσει ποτέ. «Η Λόρα μου είχε πει πως έχει έναν αδελφό στη Γερμανία, τον οποίο δεν έχει γνωρίσει ποτέ και ήθελε να αναζητήσει» δήλωσε η φίλη της στην ΕΡΤ.

Ένα άλλο σενάριο είναι η 16χρονη να είχε ήδη συνομιλήσει με πρόσωπο που την παρότρυνε να ταξιδέψει στην Αθήνα, να την φιλοξενήσει και να την βοηθήσει οικονομικά για το ταξίδι στη Γερμανία.

Η περιοχή όπου αποβιβάστηκε η 16χρονη στην Αθήνα, ήδη έχει δώσει στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση δύο στοιχεία, καθώς εκεί βρέθηκε η τσάντα της και εκεί κινήθηκε για τελευταία φορά. Δεύτερον, οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ότι την καινούρια συσκευή τηλεφώνου που έχει αγοράσει, δεν την έχει ακόμα ενεργοποιήσει. Κάτι που προβληματίζει τις Αρχές.

Η ελληνική αστυνομία έχει αιτηθεί και αναμένει τις λίστες επιβίβασης απο όλες τις αεροπορικές εταιρείες με προορισμό χώρες του εξωτερικού, ενώ σε στενή συνεργασία με τις γερμανικές Αρχές αναζητούν τυχόν συγγενείς που μένουν στη Γερμανία και θα φιλοξενήσουν τη 16χρονη.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Παράταση AMBER ALERT για την εξαφάνιση της 16χρονης

Όπως αναφέρεται σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Τρίτης:

«Η αναζήτηση της Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής συνεχίζεται. Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε

περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, AMBER ALERT HELLAS, παρατείνεται για 48 ώρες, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Υπενθυμίζουμε ότι στις 08/1/2026 στις 07:30 το

πρωί εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Ωστόσο, στις 11/01/26 κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται ενήλικα άτομα. Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα».