Βίντεο – ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα: Η στιγμή που φτάνει στου Ζωγράφου

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο έρχεται στη δημοσιότητα σήμερα Δευτέρα και δείχνει τη στιγμή που η 16χρονη Λόρα η οποία έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα, φτάνει με το ταξί που την έφερε από την πρωτεύουσα της Αχαΐας στου Ζωγράφου.

Το 16χρονο κορίτσι φοράει μαύρο μπουφάν, κουκούλα αλλά και τζόκεϊ. Επίσης φοράει μαύρα παπούτσια με λευκή ρίγα.

Η ώρα είναι 10.12 λεπτά το πρωί της Πέμπτης και η ανήλικη έχει φτάσει με το ταξί στην Αθήνα και καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας, όπως έδειξε το ρεπορτάζ του Mega.

Η νεαρή κοπέλα διασχίζει τον δρόμο, στέκεται λίγο στο πεζοδρόμιο και κοιτά το κινητό της, ενώ στη συνέχεια διασχίζει την οδό Μικράς Ασίας.

Αυτό έχει μία ξεχωριστή σημασία, καθώς η κατεύθυνσή της είναι εντελώς αντίθετη από εκείνη που είχε δώσει στον οδηγό του ταξί.

Έχει δύο τσάντες μία που κρατά μπροστά και μία στην πλάτη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, πολίτης στου Ζωγράφου εντόπισε μία τσάντα την οποία και παρέδωσε στις αρχές. Πιστεύεται πως ανήκει στη 16χρονη Λόρα.

Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛΑΣ ο άνδρας που συναντήθηκε με τη Λόρα

Αυτοβούλως στην ΕΛΑΣ. παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που έχει καταγραφεί σε βίντεο να συναντά την 16χρονη Λόρα από την Πάτρα που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τo thebest.gr, πρόκειται για έναν 58χρονο που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση και ότι ο ίδιος και η κόρη του συναντήθηκαν με την 16χρονη έξω από φούρνο, προκειμένου να αγοράσουν το παλιό κινητό της, έναντι 200 ευρώ.