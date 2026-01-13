Βίντεο – ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα: Η στιγμή που φτάνει στου Ζωγράφου

Σύνοψη από το

  • Ένα βίντεο – ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που η 16χρονη Λόρα, η οποία έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα, φτάνει με ταξί στου Ζωγράφου την Πέμπτη στις 10:12 το πρωί.
  • Η νεαρή κοπέλα διασχίζει την οδό Μικράς Ασίας, με την κατεύθυνσή της να είναι εντελώς αντίθετη από αυτή που είχε δώσει στον οδηγό του ταξί. Παράλληλα, πολίτης εντόπισε τσάντα που πιστεύεται ότι ανήκει στη 16χρονη.
  • Αυτοβούλως στην ΕΛΑΣ παρουσιάστηκε 58χρονος άνδρας που είχε καταγραφεί σε βίντεο να συναντά τη Λόρα, δηλώνοντας ότι συναντήθηκαν για την αγορά του παλιού της κινητού έναντι 200 ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

16ΧΡΟΝΗ ΠΑΤΡΑ

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο έρχεται στη δημοσιότητα σήμερα Δευτέρα και δείχνει τη στιγμή που η 16χρονη Λόρα η οποία έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα, φτάνει με το ταξί που την έφερε από την πρωτεύουσα της Αχαΐας στου Ζωγράφου.

Το 16χρονο κορίτσι φοράει μαύρο μπουφάν, κουκούλα αλλά και τζόκεϊ. Επίσης φοράει μαύρα παπούτσια με λευκή ρίγα.

Η ώρα είναι 10.12 λεπτά το πρωί της Πέμπτης και η ανήλικη έχει φτάσει με το ταξί στην Αθήνα και καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας, όπως έδειξε το ρεπορτάζ του Mega.

Η νεαρή κοπέλα διασχίζει τον δρόμο, στέκεται λίγο στο πεζοδρόμιο και κοιτά το κινητό της, ενώ στη συνέχεια διασχίζει την οδό Μικράς Ασίας.

Αυτό έχει μία ξεχωριστή σημασία, καθώς η κατεύθυνσή της είναι εντελώς αντίθετη από εκείνη που είχε δώσει στον οδηγό του ταξί.

Έχει δύο τσάντες μία που κρατά μπροστά και μία στην πλάτη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, πολίτης στου Ζωγράφου εντόπισε μία τσάντα την οποία και παρέδωσε στις αρχές. Πιστεύεται πως ανήκει στη 16χρονη Λόρα.

Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛΑΣ ο άνδρας που συναντήθηκε με τη Λόρα

Αυτοβούλως στην ΕΛΑΣ. παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που έχει καταγραφεί σε βίντεο να συναντά την 16χρονη Λόρα από την Πάτρα που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τo thebest.gr, πρόκειται για έναν 58χρονο που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση και ότι ο ίδιος και η κόρη του συναντήθηκαν με την 16χρονη έξω από φούρνο, προκειμένου να αγοράσουν το παλιό κινητό της, έναντι 200 ευρώ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Υπογεννητικότητα: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά

Fed: Στήριξη στον Τζερόμ Πάουελ από Λαγκάρντ και 8 κεντρικούς τραπεζίτες

Επίδομα παιδιού: Πότε κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:09 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βριλήσσια: Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία – Εντοπίστηκαν τουλάχιστον 176 αρχεία με ανήλικα 

Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων συνελήφθη έπειτα από πολυήμερη έρευνα,...
17:50 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο από την στιγμή που οι 25 αγρότες καταφθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ του πρωθυπουργού και των 25 αγροτώ...
17:45 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στη Δυτική Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής ύστερα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο σημειώθηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη, σήμερα Τρίτη νωρίς το απόγευμα. Στις περίπου 15.00 ...
17:30 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Αιτωλοακαρνανία: Τρακτέρ ανετράπη και έπεσε σε ρέμα – Χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός – ΒΙΝΤΕΟ 

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Κουτσοχέρι Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία, όπου τρα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι