Κωνσταντινίδης: Η μεγαλύτερη μερίδα των συγγενών δεν θα βρεθεί πολιτικά δίπλα στην Καρυστιανού – Είμαι εδώ για να υπηρετήσω τα Τέμπη, όχι κάποιο πρόσωπο

Στο θέμα της τραγωδίας Τεμπών αλλά και στην προαναγγελία δημιουργίας πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, αναφέρθηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος και από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη.

Ο κ. Κωνσταντινίδης είπε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο του ERTNews, “για εμάς δεν ήταν όρος του καταστατικού αυτός, αλλά ήταν άτυπος όρος ότι όποιος έμπλεκε με κάποιο κόμμα ή με κάτι που έχει σχέση με το πολιτικό κομμάτι δεν θα έχει σχέση με τον σύλλογο (…). Ήταν άτυπος όρος. Δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτό, αλλά ήταν άτυπος όρος μέσα στα μέλη του τα ιδρυτικά που είχαμε, 21 μέλη ήταν. Αυτό είχε ειπωθεί (…). Τα ιδρυτικά μέλη πάντως τότε είχαμε αποφασίσει ότι όποιος θα εμπλακεί με αυτή την ιστορία δεν θα πρέπει να είναι σαν μέλος στο σύλλογο. Μπορεί να κάνει πολιτικά ό, τι θέλει, είτε κάπου να πάει και να στηθεί ή να δημιουργήσει κάτι μόνος του. Όταν όμως, υπηρετείς έναν σύλλογο πρέπει οι αποφάσεις να είναι συλλογικές. Και επειδή δεν τηρούνταν τα πρακτικά και δεν τηρούνταν οι σκοποί του Συλλόγου για αυτό και ζήτησα την αποχώρησή μου εγώ και έγινε δεκτή χωρίς να γίνει πάλι Διοικητικό Συμβούλιο (…)”.

Έπειτα, σημείωσε “(…). Kανένας δεν θέλει να μπει εμπόδιο στην πολιτική καριέρα αυτή τη στιγμή που έχει αποφασιστεί από τη Μαρία Καρυστιανού. Το θέμα δεν είναι το αν θέλει κάποιος, σίγουρα δεν το θέλει, η μεγαλύτερη μερίδα των συγγενών και εννοείτε ο λαός. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε κιόλας να κάνουμε κάτι…Καταλάβατε; (…). Και είναι άλλο να λειτουργήσει σαν πρόσωπο, οπότε φεύγεις και άλλο να λειτουργήσει από κάποιο είδους φορέα. Με αυτή την έννοια βγήκε και ο σύλλογος και διαμαρτυρήθηκε (…)”.

Και συμπλήρωσε: “Εγώ δεν νομίζω ότι η μεγαλύτερη μερίδα των συγγενών και των τραυματιών θα θελήσει να βρεθεί, τουλάχιστον πολιτικά δίπλα στη Μαρία. Εγώ, ούτως ή άλλως είμαι εδώ για να υπηρετήσω τα Τέμπη. Όχι κάποιο πρόσωπο. Το έχω πει, το έχω δηλώσει πολλές φορές αυτό και επίσης, η διαφωνία μου γενικά με τον τρόπο αυτόν που η Μαρία το θέτει το θέμα για τη δικαίωση είναι ουσιαστική, διότι κανένα κόμμα δεν έχει τιμωρήσει κάποιο πολιτικό εγκληματία. Δηλαδή, ούτε κανένα κοινοβούλιο, ούτε καμιά κυβέρνηση έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Αυτός που ασκεί διώξεις είναι ο εισαγγελέας και μετά από μια ακροαματική διαδικασία πέφτουν οι ποινές. Άρα, ούτε η νομοθετική εξουσία (που αυτό προσπαθεί με το κόμμα, η Μαρία να μπει στο κοινοβούλιο και κυβέρνηση να γίνει), ούτε η εκτελεστική εξουσία μέχρι τώρα μπορεί να αποδώσει ευθύνες”.

Παράλληλα, ως προς το αν η κα Καρυστιανού έχει κάνει πρόταση στον ίδιο ή και σε άλλα μέλη να ακολουθήσουν τον πολιτικό σχηματισμό που σκέφτεται να κάνει, ο κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης τόνισε: “Εγώ έχω αφήσει ανοιχτή πρόταση στη Μαρία να με καλέσει, αλλά όχι για το πολιτικό κομμάτι. Να με καλέσει για να βρούμε τον τρόπο, αυτόν που σας κατέδειξα προηγουμένως, στα πλαίσια των δράσεων των συγγενών, αυτού του πράγματος που θέλουμε να δικαιώσουμε ο καθένας, τον άνθρωπό μας“.

Και πρόσθεσε: “Δεν νομίζω ότι η Μαρία θα κάνει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι, διότι, δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους υπόλοιπους γι’ αυτό το πράγμα που θέλει να κάνει και δεν ξέρω αν θα την κάνει πραγματικά ανοιχτά. Θα μπορούσε να το είχε κάνει κιόλας ήδη για να δει και ποιες είναι οι δυνάμεις που μπορούν να την ακολουθήσουν όσον αφορά στο ίδιο μετερίζι”.

