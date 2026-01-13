Στον κόμβο του Πλατυκάμπου οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας – Απέκλεισαν το σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Στον κόμβο του Πλατυκάμπου οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας – Απέκλεισαν το σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα 

Μετά το «ναυάγιο» του διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και των αγροτών που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή, παραγωγοί του μπλόκου της Νίκαιας λίγο πριν τις 15.30 το μεσημέρι προχώρησαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στον αποκλεισμό της παλιάς Εθνικής Οδού, στον κόμβο του Πλατυκάμπου.

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχθηκε επιτροπή αγροτών, που επιζητούσαν τον διάλογο, οι αγρότες της Νίκαιας «απάντησαν» με κλείσιμο του δρόμου, όπως μεταδίδει το larissanet.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Υπογεννητικότητα: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά

Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026 – Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,6% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο – Σε ποια προϊόντα υπήρξαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:45 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Λάρισα: Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη – Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα, παραβίασε φανάρι και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ένα...
16:40 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Οδήγηση στο χιόνι: Αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η ασφάλεια στον δρόμο αποτελεί προτεραιότητα για κάθε οδηγό, ενώ η οδήγηση στο χιόνι και τον π...
16:29 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες Δ. Αχαΐας κατά συναδέλφων τους που πήγαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Δεν εκπροσωπούν παρά τον εαυτό τους

Με ανακοίνωσή τους, ο αγροτικός σύλλογος Δ. Αχαΐας αλλά και η συντονιστική επιτροπή κτηνοτρόφω...
16:19 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες από το μπλόκο της Αταλάντης έκλεισαν τους παράδρομους γύρω από τον κόμβο της Σκάλας – Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία 

Την ώρα που 25 εκπρόσωποι αγροτών, μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Παλιούρας του Αγροτικού Συλλόγου...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι