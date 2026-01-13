Στον κόμβο του Πλατυκάμπου οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας – Απέκλεισαν το σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα 

Μετά το «ναυάγιο» του διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και των αγροτών που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή, παραγωγοί του μπλόκου της Νίκαιας λίγο πριν τις 15.30 το μεσημέρι προχώρησαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στον αποκλεισμό της παλιάς Εθνικής Οδού, στον κόμβο του Πλατυκάμπου.

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχθηκε επιτροπή αγροτών, που επιζητούσαν τον διάλογο, οι αγρότες της Νίκαιας «απάντησαν» με κλείσιμο του δρόμου, όπως μεταδίδει το larissanet.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: