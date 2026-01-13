Κύπρος: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το βίντεο που άναψε φωτιές στην προεδρία Χριστοδουλίδη

Ο Ανδρέας Πασχαλίδης είναι ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Προέδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων στην Κύπρο, ο οποίος διορίστηκε σήμερα Δευτέρα ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής από τον Γενικό Εισαγγελέα για το επίμαχο βίντεο το οποίο έχει προκαλέσει σάλο και αφορά σε υποτιθέμενες αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις για την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου της χώρας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με τους όρους εντολής του διορισμού του Ανδρέα Πασχαλίδη, η διερεύνηση θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το περί ου ο λόγος βίντεο, του περιεχομένου αυτού, της αυθεντικότητας, της προέλευσης, των συνθηκών και των κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησης του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την ως άνω διερεύνηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Η ανάκριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών, αναφέρουν οι όροι εντολής.

«Ενεργώ με ανοιχτά χαρτιά και πάνω από όλα καθαρά χέρια»

«Πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης» χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης την παραίτηση του διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους. Ο κ. Χαραλάμπους παραιτήθηκε εν μέσω της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που προκάλεσε η δημοσίευση βίντεο το οποίο αφορά κατ’ ισχυρισμό αδιαφανείς ροές χρημάτων προς την προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε, σύμφωνα με το Cyprustimes, ότι η παραίτηση δεν προήλθε από πίεση, ούτε υποδηλώνει ενοχή. Παραδέχτηκε ότι είναι στιγμή κρίσης για την Κυβέρνηση του, επανέλαβε ότι έχει καθαρά χέρια και κάλεσε ξανά τις αρμόδιες αρχές του κράτους να διερευνήσουν για το βίντεο που από την Πέμπτη έχει προκαλέσει σάλο και σίγουρα έχει φέρει το Προεδρικό σε δύσκολη θέση.

