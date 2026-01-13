Μητσοτάκης στη συνάντηση με αγρότες: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών, τόνισε ότι «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», υπογραμμίζοντας τη σημασία του ανοιχτού διαλόγου.
  • Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την επιθυμία για μια «ουσιαστική, παραγωγική συζήτηση» για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ενώ θα γίνει και ανασκόπηση της κυβερνητικής ανταπόκρισης στα αιτήματα του κλάδου.
  • Ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, καθώς και τον ρόλο της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης στη συνάντηση με αγρότες: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες

«Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, «νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας».

Εξέφρασε  την εκτίμησή του ότι «νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις», συνέχισε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας πως «άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα».

 

15:28 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

14:28 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

13:19 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

