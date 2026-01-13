Σέρρες: «Ο άγγελός μου έφυγε μαρτυρικά» – «Ραγίζει» καρδιές ο πατέρας του 17χρονου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σέρρες: «Ο άγγελός μου έφυγε μαρτυρικά» – «Ραγίζει» καρδιές ο πατέρας του 17χρονου

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 17χρονου, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες. «Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που είδαν τα μάτια μου» λέει ο πατέρας του ανήλικου και σπάει λέγοντας πως το παιδί του «έφυγε μαρτυρικά». Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ένας 16χρονος, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο πατέρας του 17χρονου θύματος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», υπογραμμίζοντας τα πολλά χτυπήματα που έφερε το παιδί του σε όλο του το σώμα.

«Ο γιος μου ήταν ένα αντράκι. Λεβέντης και αντράκι. Ήμασταν πάντα δίπλα του, από πίσω του, μπροστά του. Δηλαδή, μεγαλώναμε ένα παιδί αλλά το μεγαλώναμε σωστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πόνος μας. Δεν μπορώ να το χωνέψω κι εγώ και η οικογένειά μου. Και πιστεύω και όλο το πανελλήνιο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είδαν τα μάτια μου. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που είδαν τα μάτια μου, γιατί εγώ τον είδα ολόκληρο», λέει αρχικά ο πατέρας του 17χρονου.

Όπως υπογραμμίζει στη συνέχεια, το παιδί του δολοφονήθηκε άδικα. «Δεχόμαστε καθημερινά θετικά μηνύματα από τον κόσμο ότι θέλουμε να μην έχουμε ξανά μία τέτοια περίπτωση και φεύγει ένας άγγελος έτσι τόσο άδικα, γιατί το δικό μου το 17χρονο παιδί που ήταν μαθητής, δολοφονήθηκε άδικα. Ήταν το τρίτο μου μοναχοπαίδι. Το καταλαβαίνετε; Γιατί έχω τρία παιδιά και τα μεγάλωνα σαν να είναι μοναχοπαίδια. Σαν να είναι μοναχοπαίδια, αλήθεια σας λέω. Ο άγγελός μου έφυγε μαρτυρικά, μόνο οι άγιοι φεύγουν έτσι μαρτυρικά. Έρχεται συνέχεια στα μάτια μου αυτή η εικόνα του».

«Ο άγγελος μου ήταν αντράκι. Δίκαιος. Τι έκανε αυτό το παιδί και τον δολοφόνησαν με τόσο άδικο τρόπο; Εγώ με αυτά που είδα, εάν τα έκανε μόνο ο 15χρονος, τι να σας πω; Τι να σας πω; Ήταν πάρα πολύ… Πάρα πολύ χτυπημένος. Σε όλο του το σώμα. Ο δολοφόνος εδώ και 3 – 4 χρόνια, είχε παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά και παρακολουθούνταν από επιμελητή ανηλίκων. Εάν αυτόν τον είχαν πάρει και τον είχαν βάλει σε μία δομή φιλοξενίας ανηλίκων, αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα πονούσα έτσι. Το κράτος για εμένα αυτήν τη στιγμή, δεν με προστάτευσε. Δεν προστάτευσε τον γιο μου. Γιατί εγώ αυτήν τη στιγμή δεν θα έκλαιγα. Η Δικαιοσύνη να κάνει τα πάντα, για να αποδοθεί δικαιοσύνη στον χαμό του παιδιού μου. Αυτό θέλω. Θέλω μία προσευχή για τον άγγελό μου», καταλήγει ο τραγικός πατέρας.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο:

 

