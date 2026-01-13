Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα 2-0 σετ από τον Βούκιτς και πρόωρος αποκλεισμός από το τουρνουά της Αδελαΐδας

Σύνοψη από το

  • Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Αδελαΐδας, το οποίο αποτελεί «γενική πρόβα» για το Australian Open.
  • Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 7-6 (3), 7-6(5) από τον Αυστραλό, Αλεξάνταρ Βούκιτς (Νο 86 στον κόσμο) σε έναν αγώνα που κρίθηκε στα tie break.
  • Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του, ο Τσιτσιπάς επικεντρώνεται πλέον στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, το Australian Open, που θα αρχίσει την ερχόμενη Κυριακή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στην 33η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά, που διεξάγεται στην Αδελαΐδα και είναι μία άτυπη «γενική πρόβα» για το Australian Open της Μελβούρνης.

Ο κορυφαίος ;Eλληνας τενίστας όλων των εποχών ηττήθηκε με 7-6 (3), 7-6(5) από τον Αυστραλό, Αλεξάνταρ Βούκιτς (Νο 86 στον κόσμο) και πλέον επικεντρώνεται στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που θ’ αρχίσει την ερχόμενη Κυριακή στην μεγαλούπολη της Αυστραλίας.

Το στοιχείο που χαρακτήρισε το πρώτο σετ, είναι το γεγονός ότι κανένας από τους δύο τενίστες δεν κατάφερε να «σπάσει το σερβίς» του αντιπάλου του. Έτσι, Τσιτσιπάς και Βούκιτς οδηγήθηκαν στο tie break, όπου ο 30χρονος «οικοδεσπότης», ήταν πιο ψύχραιμος και πιο αποτελεσματικός, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 1-0, μετά από 54 λεπτά.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο σετ με τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους και να οδηγούνται εκ νέου στο tie break. Ο «Tsitsifast» μπήκε πολύ καλά στην διαδικασία και αφού «έσπασε το σερβίς» του Βούκιτς προηγήθηκε με 3-1. όμως με αντεπίθεση διαρκείας, ο Αυστραλός έκανε δύο break στον Τσιτσιπά και πήρε το προβάδισμα με 5-4. Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο και ισοφάρισε 5-5, αλλά ο Βούκιτς έφθασε στην νίκη με νέο break, έπειτα από μία ώρα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Γιατί δεν κόλλησε κανείς γρίπη σε ένα δωμάτιο γεμάτο ασθενείς – Το πείραμα που αποκάλυψε πώς πραγματικά μεταδίδεται ο ιός

UBS: Τέλος ο Σέρτζιο Ερμότι από CEO της τράπεζας – Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι διάδοχοί του

Παπαθανάσης: 988 εκατ. ευρώ για Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης -Ποια αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:12 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

«Οκτώ ομάδες έχουν καταθέσει αίτημα για συμβόλαιο τύπου Α στη EuroLeague» σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται στη EuroLeague, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ, ...
05:04 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ισπανικά ΜΜΕ: «Οι παίκτες της Ρεάλ δεν σέβονταν τον Τσάμπι Αλόνσο, περπατούσαν στις προπονήσεις»

Δημοσιεύματα στην Ισπανία φωτίζουν το δύσκολο παρασκήνιο που έζησε ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μα...
20:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αρμπελόα διάδοχος του Αλόνσο

Μερικά λεπτά έμεινε χωρίς προπονητή η Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγο μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» ...
19:44 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

«Βόμβα»: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Αλόνσο

Ένα 24ωρο μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cup με 3-2, η διοί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι