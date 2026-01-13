Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο: «Για μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν καταλάβαιναν τι έλεγα»

  • Πηγή Δεβετζή μίλησε για το τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό, εξιστορώντας τις δραματικές στιγμές και το σοκ που υπέστη. Παρότι είχε τις αισθήσεις της, δήλωσε πως «δεν έπαθα ούτε γρατζουνιά» χάρη στον Άγιο Νικόλαο και τον Θεό.
  • Η Ολυμπιονίκης εξομολογήθηκε ότι «είχα πάθει πολύ μεγάλο σοκ» και για κάποιες μέρες μετά το περιστατικό, «δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσες να καταλάβεις τι έλεγα».
  • Η Έλενα Γκρέκου επιβεβαίωσε την κατάσταση της Δεβετζή, αναφέροντας πως η αθλήτρια την κάλεσε λέγοντας «είμαι ζωντανή», καθώς η ίδια είχε ανησυχήσει.
Για το τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καβάλας πριν από τις γιορτές μίλησε η Πηγή Δεβετζή, εξιστορώντας τις δραματικές στιγμές που βίωσε και το σοκ που υπέστη.

«Ήθελα να φύγει το 2025, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα με τη μητέρα μου στην Αλεξανδρούπολη και φυσικά με το τροχαίο που είχα, που δεν έφταιγα εγώ φυσικά. Είχα τον Άγιο Νικόλαο και τον Θεό δίπλα μου και δεν έπαθα ούτε γρατζουνιά» εξομολογήθηκε η Ολυμπιονίκης του στίβου.

«Είχα τις αισθήσεις μου αλλά είχα πάθει πολύ μεγάλο σοκ. Μίλησα με την Έλενα (Γκρέκου), 5 λεπτά αφότου βγήκα, και για κάποιες μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσες να καταλάβεις τι έλεγα», συμπλήρωσε.

«Εμένα με πήρε και μου είπε “είμαι ζωντανή”, γιατί την έπαιρνα και δεν το σήκωνε και ανησύχησα», ανέφερε από την πλευρά της η Έλενα Γκρέκου.

