Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο: «Για μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν καταλάβαιναν τι έλεγα»

Για το τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καβάλας πριν από τις γιορτές μίλησε η Πηγή Δεβετζή, εξιστορώντας τις δραματικές στιγμές που βίωσε και το σοκ που υπέστη.

«Ήθελα να φύγει το 2025, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα με τη μητέρα μου στην Αλεξανδρούπολη και φυσικά με το τροχαίο που είχα, που δεν έφταιγα εγώ φυσικά. Είχα τον Άγιο Νικόλαο και τον Θεό δίπλα μου και δεν έπαθα ούτε γρατζουνιά» εξομολογήθηκε η Ολυμπιονίκης του στίβου.

«Είχα τις αισθήσεις μου αλλά είχα πάθει πολύ μεγάλο σοκ. Μίλησα με την Έλενα (Γκρέκου), 5 λεπτά αφότου βγήκα, και για κάποιες μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσες να καταλάβεις τι έλεγα», συμπλήρωσε.

«Εμένα με πήρε και μου είπε “είμαι ζωντανή”, γιατί την έπαιρνα και δεν το σήκωνε και ανησύχησα», ανέφερε από την πλευρά της η Έλενα Γκρέκου.