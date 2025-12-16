Συγκλονίζει η Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο: Είπα «σκοτώθηκα, μάνα φεύγω» – Είχα πάθει σοκ

Συγκλονίζει η Πηγή Δεβετζή μιλώντας για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) στην Εγνατία Οδό, όταν έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και αυτό να τουμπάρει μέσα σε τούνελ.

Η Ολυμπιονίκης ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno και μίλησε για το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκη, λέγοντας αρχικά ότι «επειδή η ζωή προχωράει, πρέπει να προχωρήσω κι εγώ».

Μετά το τροχαίο, η Πηγή Δεβετζή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά, ωστόσο, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

«Είχα πάθει σοκ, για τρεις μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Πώς θα το πω στη μαμά μου, λέω. Εκείνη την ημέρα ήταν του Αγίου Νικολάου και έλεγα ότι με προφύλαξε. Δίπλα μου ήταν ο Θεός. Υπάρχει Θεός, αυτό λέω. Η πίστη τελικά σώζει», ανέφερε η Ολυμπιονίκης.

Η ίδια, όπως περιέγραψε, πήγαινε στη Λάρισα σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ όταν συνέβη το τροχαίο.

«Είπα “σκοτώθηκα, μάνα φεύγω”. Αισθάνθηκα ότι φεύγω. Εκεί που χτυπάω μετωπικά στο απέναντι κράσπεδο, γυρίζει το αμάξι 180 μοίρες. Κάνω τον σταυρό μου και λέω “Θεέ μου, δεν έπαθα τίποτα”. Ασυναίσθητα πάτησα την κόρνα για να με ακούσουν οι άλλοι οδηγοί. Το δεύτερο αμάξι ερχόταν πάνω μου και τελευταία στιγμή με βλέπει έκανε ελιγμό και σταμάτησε. Το τρίτο αυτοκίνητο ήταν η κοπέλα που με βοήθησε να βγω. Ευτυχώς υπήρχαν και οι αγρότες. Στο τέλος του τούνελ υπήρχαν άνθρωποι και ήρθαν. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα».

«Σε μια στιγμή περνάει η ζωή από μπροστά σου -να μην το ζήσει κανένας άνθρωπος- και λες “φεύγω, τελείωσα”. Το σοκ, το συναίσθημα που ζεις εκείνη την ώρα είναι απερίγραπτο. Το ψυχολογικό σοκ δεν ξεπερνιέται εύκολα».

Το τελευταίο διάστημα η Πηγή Δεβετζή στέκεται μαζί με τον αδελφό της στο πλευρό της μητέρας της, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Όπως είπε, πρόκειται για μία δεμένη οικογένεια.

«Δεν αξίζει τίποτα στη ζωή μας εάν δεν έχουμε την υγεία μας. Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία σε μένα, την οικογένειά μου και σε όλο τον κόσμο. Πάρε μία αγκαλιά τον διπλανό σου, πες του μία συγγνώμη», είπε.