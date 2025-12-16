Αγρότες μοιράζουν ρύζι σε διερχόμενα οχήματα στα διόδια Μαλγάρων – «Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παράγουμε αυτό το ελληνικό προϊόν»

Σύνοψη από το

  • Αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων μοίρασαν έναν τόνο ρύζι σε διερχόμενα οχήματα στα διόδια, σε μια συμβολική κίνηση για να γνωστοποιήσουν τα προβλήματά τους.
  • Το ρύζι που παράγεται στη Χαλάστρα κινδυνεύει να είναι το τελευταίο, καθώς οι ρυζοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγόμενο, κατώτερης ποιότητας, προϊόν.
  • Οι αγρότες απηύθυναν έκκληση στους οδηγούς, ζητώντας τους «να βοηθήσουν να συνεχίσουν να παράγουν αυτό το ελληνικό προϊόν», καθώς δηλώνουν αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις τιμές των εισαγόμενων ρυζιών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες μοιράζουν ρύζι σε διερχόμενα οχήματα στα διόδια Μαλγάρων – «Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παράγουμε αυτό το ελληνικό προϊόν»

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, οι οποίοι μοίρασαν έναν ολόκληρο τόνο ρύζι στους οδηγούς διερχόμενων οχημάτων στα διόδια, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ρύζι που παράγεται στη Χαλάστρα και κινδυνεύει να είναι το… τελευταίο, καθώς οι ρυζοπαραγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγόμενο -κατώτερης ποιότητας- ρύζι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας thesspost.gr, ως μια ένδειξη «συγγνώμης» για τις καθυστερήσεις στους δρόμους αλλά και για να γνωστοποιήσουν τα προβλήματά τους, μοίρασαν σε οδηγούς συσκευασίες ρυζιού γλασέ αλλά και ένα φυλλάδιο με τη φράση «βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παράγουμε αυτό το ελληνικό προϊόν».

Αρκετοί από τους οδηγούς χαιρέτισαν τους αγρότες με το χέρι στην κόρνα, υψωμένες γροθιές και τους ευχαρίστησαν, δίνοντας τους δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

«Εύχομαι να νικήσουμε παιδιά και την Κυριακή κατεβαίνουμε κι εμείς. Έχουν καθαρίσει την Ελλάδα», ανέφερε οδηγός φορτηγού, ενώ άλλοι φώναζαν «μαζί σας», «μπράβο σας», «συνεχίστε μέχρι τέλους».

«Ίσως να είναι τα τελευταία ρύζια που θα τρώνε γιατί οι αποφάσεις της ΕΕ αλλά και η στάση που κρατάει η κυβέρνηση, και δυστυχώς το μόνο αποτέλεσμα που έχουμε είναι να μη μπορούμε εμείς να ανταπεξέλθουμε στις τιμές αυτές οι οποίες υπάρχουν στα εισαγόμενα ρύζια και δε θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την επόμενη σοδειά», δήλωσε ο πρόεδρος του Α’ Συνεταιρισμού Χαλάστρας Χρήστος Γκαντζάρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

Ψηφιακό Άλμα για τα Σπάνια Νοσήματα: Δύο καινοτόμα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην υπηρεσία των ασθενών

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία στις 20 και 27 Δεκεμβρίου

Τσιάρας: Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:42 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους 2 από τους κατηγορούμενους – Τι υποστήριξαν πατέρας και γιος στις απολογίες τους

Ελεύθεροι με την επιβολή όρων αφέθηκαν μετά την απολογία τους δύο από τους επτά κατηγορούμενου...
12:55 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας – Κλειστές η Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιμετρικά της Πλατεία Συντάγματος προχώρησε η Ελληνική...
12:54 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ιωάννινα: Οδηγούσε τζιπ γεμάτο με ναρκωτικά, έχοντας δίπλα της τον 2,5 ετών γιο της – Κατασχέθηκαν 215 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Οδηγούσε τζιπ γεμάτο με μεγάλη ποσότητα κάνναβης, έχοντας τον 2,5 ετών γιο της εντός του αυτοκ...
12:42 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Φωκίδα: Απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του – Την ίδια ώρα καιγόταν και το σπίτι του

Μία πρωτοφανής τραγωδία έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (16/12) στη Φωκίδα, όπου ένας 70χρονος α...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα