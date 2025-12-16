Αγρότες μοιράζουν ρύζι σε διερχόμενα οχήματα στα διόδια Μαλγάρων – «Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παράγουμε αυτό το ελληνικό προϊόν»

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, οι οποίοι μοίρασαν έναν ολόκληρο τόνο ρύζι στους οδηγούς διερχόμενων οχημάτων στα διόδια, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ρύζι που παράγεται στη Χαλάστρα και κινδυνεύει να είναι το… τελευταίο, καθώς οι ρυζοπαραγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγόμενο -κατώτερης ποιότητας- ρύζι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας thesspost.gr, ως μια ένδειξη «συγγνώμης» για τις καθυστερήσεις στους δρόμους αλλά και για να γνωστοποιήσουν τα προβλήματά τους, μοίρασαν σε οδηγούς συσκευασίες ρυζιού γλασέ αλλά και ένα φυλλάδιο με τη φράση «βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παράγουμε αυτό το ελληνικό προϊόν».

Αρκετοί από τους οδηγούς χαιρέτισαν τους αγρότες με το χέρι στην κόρνα, υψωμένες γροθιές και τους ευχαρίστησαν, δίνοντας τους δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

«Εύχομαι να νικήσουμε παιδιά και την Κυριακή κατεβαίνουμε κι εμείς. Έχουν καθαρίσει την Ελλάδα», ανέφερε οδηγός φορτηγού, ενώ άλλοι φώναζαν «μαζί σας», «μπράβο σας», «συνεχίστε μέχρι τέλους».

«Ίσως να είναι τα τελευταία ρύζια που θα τρώνε γιατί οι αποφάσεις της ΕΕ αλλά και η στάση που κρατάει η κυβέρνηση, και δυστυχώς το μόνο αποτέλεσμα που έχουμε είναι να μη μπορούμε εμείς να ανταπεξέλθουμε στις τιμές αυτές οι οποίες υπάρχουν στα εισαγόμενα ρύζια και δε θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε την επόμενη σοδειά», δήλωσε ο πρόεδρος του Α’ Συνεταιρισμού Χαλάστρας Χρήστος Γκαντζάρας.