Ιωάννινα: Οδηγούσε τζιπ γεμάτο με ναρκωτικά, έχοντας δίπλα της τον 2,5 ετών γιο της – Κατασχέθηκαν 215 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Οδηγούσε τζιπ γεμάτο με μεγάλη ποσότητα κάνναβης, έχοντας τον 2,5 ετών γιο της εντός του αυτοκίνητου. Ο λόγος για μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία συνελήφθη ύστερα από περιπετειώδη καταδίωξη στα Ιωάννινα, και ενώ προσέκρουσε σκόπιμα δύο φορές σε υπηρεσιακά οχήματα στην προσπάθειά της να μην καταλήξει με χειροπέδες.

Εκτός από την αλλοδαπή γυναίκα, συνελήφθησαν και δύο αλλοδαποί συνεργοί της, οι οποίοι επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο, που λειτουργούσε ως προπομπός.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σε περιοχή των Ιωαννίνων.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες το πρωί σε περιοχή των Ιωαννίνων, επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας και του Αστυνομικού Τμήματος Κόνιτσας εντόπισαν το τζιπ, που οδηγούσε η γυναίκα, ενώ προπορευόταν αυτού άλλο αυτοκίνητο.

Η οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα που της έκαναν οι αστυνομικοί να σταματήσει και εκμεταλλευόμενη τις δυσχερείς καιρικές και οδικές συνθήκες αλλά και την προτεραιότητα των αστυνομικών να διαφυλαχθεί η σωματική ακεραιότητα όλων, διέγραψε μία μεγάλη πορεία, περνώντας μέσα και από περιοχές του Νομού Γρεβενών, ώσπου τελικά να ακινητοποιηθεί στη Βωβούσα Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Μάλιστα, κατά τη διαδρομή της η οδηγός και στην προσπάθειά της να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσε δύο φορές σκοπίμως σε υπηρεσιακά οχήματα προκαλώντας τους φθορές.

Εντός του τζιπ εντοπίστηκαν 118 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 215 κιλών. Διαπιστώθηκε επίσης ότι μέσα στο όχημα βρισκόταν και ο 2,5 ετών γιος τής αλλοδαπής.

Εκτός από το αυτοκίνητο και την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, κατασχέθηκαν επίσης:

οι δύο πινακίδες κυκλοφορίας, ελληνικών αρχών, που έφερε το αυτοκίνητο, αφού διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε άλλο όχημα,

οι δύο πραγματικές πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αλβανικών αρχών, που βρέθηκαν μέσα σε αυτό,

μεταλλικός τρίφτης κάνναβης,

πλαστικό κουτί με 2,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

3 κινητά τηλέφωνα.

Ακόμα, μετά από κατάλληλη ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εμπλεκόμενες αστυνομικές υπηρεσίες, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών είχαν εντοπίσει νωρίτερα στους Φιλιππαίους Γρεβενών το όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί συνεργοί τής κατηγορούμενης, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Το αυτοκίνητό τους μαζί με 510 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – διακίνηση ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.