Ιωάννινα: Οδηγούσε τζιπ γεμάτο με ναρκωτικά, έχοντας δίπλα της τον 2,5 ετών γιο της – Κατασχέθηκαν 215 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Σύνοψη από το

  • Μία αλλοδαπή γυναίκα συνελήφθη στα Ιωάννινα, οδηγώντας τζιπ γεμάτο με μεγάλη ποσότητα κάνναβης, ενώ είχε εντός του οχήματος τον 2,5 ετών γιο της.
  • Κατά τη διάρκεια της περιπετειώδους καταδίωξης, η οδηγός προσέκρουσε σκόπιμα δύο φορές σε υπηρεσιακά οχήματα, ενώ συνελήφθησαν και δύο αλλοδαποί συνεργοί της που επέβαιναν σε όχημα προπομπό.
  • Συνολικά κατασχέθηκαν 215 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, πλαστές ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, αλβανικές πινακίδες, κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό 510 ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιωάννινα: Οδηγούσε τζιπ γεμάτο με ναρκωτικά, έχοντας δίπλα της τον 2,5 ετών γιο της – Κατασχέθηκαν 215 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Οδηγούσε τζιπ γεμάτο με μεγάλη ποσότητα κάνναβης, έχοντας τον 2,5 ετών γιο της εντός του αυτοκίνητου. Ο λόγος για μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία συνελήφθη ύστερα από περιπετειώδη καταδίωξη στα Ιωάννινα, και ενώ προσέκρουσε σκόπιμα δύο φορές σε υπηρεσιακά οχήματα στην προσπάθειά της να μην καταλήξει με χειροπέδες.

Εκτός από την αλλοδαπή γυναίκα, συνελήφθησαν και δύο αλλοδαποί συνεργοί της, οι οποίοι επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο, που λειτουργούσε ως προπομπός.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σε περιοχή των Ιωαννίνων.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες το πρωί σε περιοχή των Ιωαννίνων, επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας και του Αστυνομικού Τμήματος Κόνιτσας εντόπισαν το τζιπ, που οδηγούσε η γυναίκα, ενώ προπορευόταν αυτού άλλο αυτοκίνητο.

Η οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα που της έκαναν οι αστυνομικοί να σταματήσει και εκμεταλλευόμενη τις δυσχερείς καιρικές και οδικές συνθήκες αλλά και την προτεραιότητα των αστυνομικών να διαφυλαχθεί η σωματική ακεραιότητα όλων, διέγραψε μία μεγάλη πορεία, περνώντας μέσα και από περιοχές του Νομού Γρεβενών, ώσπου τελικά να ακινητοποιηθεί στη Βωβούσα Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Μάλιστα, κατά τη διαδρομή της η οδηγός και στην προσπάθειά της να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσε δύο φορές σκοπίμως σε υπηρεσιακά οχήματα προκαλώντας τους φθορές.

Εντός του τζιπ εντοπίστηκαν 118 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 215 κιλών. Διαπιστώθηκε επίσης ότι μέσα στο όχημα βρισκόταν και ο 2,5 ετών γιος τής αλλοδαπής.

Εκτός από το αυτοκίνητο και την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, κατασχέθηκαν επίσης:

  • οι δύο πινακίδες κυκλοφορίας, ελληνικών αρχών, που έφερε το αυτοκίνητο, αφού διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε άλλο όχημα,
  • οι δύο πραγματικές πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αλβανικών αρχών, που βρέθηκαν μέσα σε αυτό,
  • μεταλλικός τρίφτης κάνναβης,
  • πλαστικό κουτί με 2,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και
  • 3 κινητά τηλέφωνα.

Ακόμα, μετά από κατάλληλη ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εμπλεκόμενες αστυνομικές υπηρεσίες, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών είχαν εντοπίσει νωρίτερα στους Φιλιππαίους Γρεβενών το όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί συνεργοί τής κατηγορούμενης, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Το αυτοκίνητό τους μαζί με 510 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – διακίνηση ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

Ψηφιακό Άλμα για τα Σπάνια Νοσήματα: Δύο καινοτόμα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην υπηρεσία των ασθενών

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία στις 20 και 27 Δεκεμβρίου

Τσιάρας: Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:42 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους 2 από τους κατηγορούμενους – Τι υποστήριξαν πατέρας και γιος στις απολογίες τους

Ελεύθεροι με την επιβολή όρων αφέθηκαν μετά την απολογία τους δύο από τους επτά κατηγορούμενου...
13:15 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες μοιράζουν ρύζι σε διερχόμενα οχήματα στα διόδια Μαλγάρων – «Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παράγουμε αυτό το ελληνικό προϊόν»

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, οι οποίοι μοίρασαν ένα...
12:55 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας – Κλειστές η Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιμετρικά της Πλατεία Συντάγματος προχώρησε η Ελληνική...
12:42 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Φωκίδα: Απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του – Την ίδια ώρα καιγόταν και το σπίτι του

Μία πρωτοφανής τραγωδία έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (16/12) στη Φωκίδα, όπου ένας 70χρονος α...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα