Βίντεο: Παιδί κατέστρεψε χρυσό στέμμα σε έκθεση στην Κίνα – Το έριξε κατά λάθος στο πάτωμα

Ένα παιδί κατέστρεψε κατά λάθος ένα χρυσό στέμμα κατά τη διάρκεια μιας έκθεσης στην Κίνα, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έχει προκαλέσει συζητήσεις στα social media για την ασφάλεια των εκθεμάτων και την ευθύνη των γονέων του αγοριού.

Το βίντεο ανέβασε η influencer ομορφιάς Zhang Kaiyi, μετά το περιστατικό που συνέβη σε μια έκθεση που διοργάνωσε η ίδια μαζί με τον σύζυγό της, σύμφωνα με τοπικά μέσα του Πεκίνου στις 13 Δεκεμβρίου.

Στο βίντεο φαίνεται ένα μικρό αγόρι να κρατιέται επανειλημμένα από τη βιτρίνα και να την αγγίζει με τα χέρια του, με αποτέλεσμα το στέμμα και το προστατευτικό του κάλυμμα να πέσουν μαζί στο έδαφος.

Η Zhang ανέφερε ότι η έκθεση ήταν δωρεάν για το κοινό και παρουσίαζε έργα πολλών καλλιτεχνών, χωρίς να πωληθούν εισιτήρια ή να υπάρξει κάποιο κέρδος από την εκδήλωση.



Το στέμμα, βάρους 2 κιλών, ανήκει στην ίδια και είχε φτιαχτεί από τον καλλιτέχνη σύζυγό της, Zhang Yudong, ώστε να το φορέσει την ημέρα του γάμου τους.

Οι ειδικοί εκτιμούν τώρα ότι η ζημιά ανέρχεται περίπου σε περίπου 48 χιλιάδες ευρώ και εκφράζονται φόβοι ότι οι γονείς του παιδιού μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι.

Παρόλο που το στέμμα είναι ασφαλισμένο, η influencer πιστεύει ότι η αξία του δεν μπορεί να υπολογιστεί μόνο από το βάρος του χρυσού. «Γι’ αυτό, αναζητώ συμβουλές διαδικτυακά για το πώς να υπολογίσω καλύτερα τη ζημιά», δήλωσε.

Ένας εκπρόσωπος του χώρου είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «το κάλυμμα [της βιτρίνας] δεν ήταν στερεωμένο με ασφάλεια».

Δικηγόροι ανέφεραν επίσης ότι, δεδομένων των χαρακτηριστικών και της αξίας του στέμματος, η βιτρίνα θα έπρεπε να ήταν πιο σταθερή και προστατευτική. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπήρχε πινακίδα «μην αγγίζετε» πριν το ατύχημα.

Σε μια επόμενη ανάρτηση, η Zhang τόνισε ότι ποτέ δεν είχε πρόθεση να ζητήσει αποζημίωση από την οικογένεια του παιδιού ή να εκθέσει κάποιον διαδικτυακά.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Mirror UK