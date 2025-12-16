Βίντεο: Κατέρρευσε άγαλμα στη Βραζιλία λόγω ισχυρών ανέμων – Καρέ καρέ η δραματική πτώση του

Ένα τεράστιο αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας κατέρρευσε τη Δευτέρα στην πόλη Guaíba της Βραζιλίας, λόγω των ισχυρών ανέμων, προκαλώντας πανικό σε όσους έγιναν μάρτυρες της κινηματογραφικής σκηνής. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η κατασκευή, συνολικού ύψους 35 μέτρων, που είχε τοποθετηθεί στο σημείο το 2020, σε κατάστημα της αλυσίδας Havan, αποτελούσε σημαντικό τοπόσημο για την περιοχή και τους επισκέπτες του εμπορικού κέντρου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Statesman, το άγαλμα κατέρρευσε, αφού πρώτα είχε «χτυπηθεί» από ριπές ανέμου, οι οποίες ξεπέρασαν τα 90 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας της Βραζιλίας (Inmet).

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τη στιγμή που το άγαλμα έγειρε και έπεσε προκαλώντας έντονο θόρυβο, ενώ διερχόμενα αυτοκίνητα κινήθηκαν για να αποφύγουν το σημείο.

🚨Statue of Liberty replica collapses due to strong winds in Guaíba, Brazil. The monument dates back to the early 1900s and is linked to Freemasonry. pic.twitter.com/ZVzP1xWOV4 — The Page Z (@ThePageZ_) December 16, 2025



Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές είχαν εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν εντός σπιτιού, να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρα, να αποσυνδέσουν ηλεκτρικές συσκευές και να αποφύγουν ανοικτούς χώρους.

we have department store chain in Brazil that has a statue of liberty replica in front of every single store. Today we had strong winds and it fell down lmao pic.twitter.com/0L3oXDwU2P — retarded online 🇻🇦 (@thatsallfrens) December 15, 2025



Η Havan εξέδωσε επίσημη δήλωση, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των πελατών, των υπαλλήλων και της τοπικής κοινότητας παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα».

Strong wind gusts knocked down the Statue of Havana today in Guaíba, part of the Porto Alegre metropolitan area in Brazil. pic.twitter.com/Wi6J6pK4KN — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 15, 2025



Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Το άγαλμα ήταν σε λειτουργία από το 2020 και πληρούσε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Θα πραγματοποιήσουμε λεπτομερή έρευνα για να διασφαλίσουμε ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα συμβούν στο μέλλον».

Η βάση του αγάλματος, ύψους 11 μέτρων, παρέμεινε ανέπαφη, ενώ ειδικές ομάδες της εταιρείας εργάζονται για την ασφαλή απομάκρυνση των συντριμμιών.