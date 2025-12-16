Βίντεο: Κατέρρευσε άγαλμα στη Βραζιλία λόγω ισχυρών ανέμων – Καρέ καρέ η δραματική πτώση του

  • Ένα τεράστιο αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας κατέρρευσε τη Δευτέρα στην πόλη Guaíba της Βραζιλίας, λόγω των ισχυρών ανέμων, προκαλώντας πανικό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.
  • Η κατασκευή ύψους 35 μέτρων, που αποτελούσε τοπόσημο για την περιοχή, κατέρρευσε αφού χτυπήθηκε από ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 90 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας.
  • Οι τοπικές αρχές είχαν εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση πριν την πτώση, ενώ η ιδιοκτήτρια εταιρεία Havan δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει λεπτομερή έρευνα για να διασφαλίσει ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα συμβούν στο μέλλον.
Ένα τεράστιο αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας κατέρρευσε τη Δευτέρα στην πόλη Guaíba της Βραζιλίας, λόγω των ισχυρών ανέμων, προκαλώντας πανικό σε όσους έγιναν μάρτυρες της κινηματογραφικής σκηνής. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η κατασκευή, συνολικού ύψους 35 μέτρων, που είχε τοποθετηθεί στο σημείο το 2020, σε κατάστημα της αλυσίδας Havan, αποτελούσε σημαντικό τοπόσημο για την περιοχή και τους επισκέπτες του εμπορικού κέντρου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Statesman, το άγαλμα κατέρρευσε, αφού πρώτα είχε «χτυπηθεί» από ριπές ανέμου, οι οποίες ξεπέρασαν τα 90 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας της Βραζιλίας (Inmet).

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τη στιγμή που το άγαλμα έγειρε και έπεσε προκαλώντας έντονο θόρυβο, ενώ διερχόμενα αυτοκίνητα κινήθηκαν για να αποφύγουν το σημείο.


Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές είχαν εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν εντός σπιτιού, να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρα, να αποσυνδέσουν ηλεκτρικές συσκευές και να αποφύγουν ανοικτούς χώρους.


Η Havan εξέδωσε επίσημη δήλωση, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των πελατών, των υπαλλήλων και της τοπικής κοινότητας παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα».


Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Το άγαλμα ήταν σε λειτουργία από το 2020 και πληρούσε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Θα πραγματοποιήσουμε λεπτομερή έρευνα για να διασφαλίσουμε ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα συμβούν στο μέλλον».

Η βάση του αγάλματος, ύψους 11 μέτρων, παρέμεινε ανέπαφη, ενώ ειδικές ομάδες της εταιρείας εργάζονται για την ασφαλή απομάκρυνση των συντριμμιών.

08:23 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

