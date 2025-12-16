Αντζελίνα Τζολί: Ποζάρει για το γαλλικό ΤΙΜΕ 12 χρόνια μετά τη μαστεκτομή και αποκαλύπτει την ουλή της – ΦΩΤΟ

Η Αντζελίνα Τζολί κοσμεί το εξώφυλλο του πρώτου τεύχους της γαλλικής έκδοσης του περιοδικού TIME, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου. Η πασίγνωστη ηθοποιός παραχώρησε μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη, στην οποία μιλά για τη ζωή της, τη σχέση με τα παιδιά της, την εμπειρία της με τον καρκίνο του μαστού και τη μακρόχρονη αφοσίωσή της στην ανθρωπιστική δράση.

Η Τζολί πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Couture» της Αλίς Βινοκούρ και εξηγεί πώς το θέμα του φιλμ συνδέεται άμεσα με προσωπικές οικογενειακές μνήμες, οι οποίες έχουν επηρεαστεί βαθιά από τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Στο πλαίσιο του αποκλειστικού αφιερώματος του TIME France, η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να φωτογραφηθεί αποκαλύπτοντας δημόσια την ουλή από την προληπτική μαστεκτομή στην οποία είχε υποβληθεί το 2013. Όπως επισημαίνει, η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από τον προσυμπτωματικό έλεγχο, σε μια περίοδο όπου ο καρκίνος του μαστού εξακολουθεί να αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως και την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στο γυναικείο φύλο.

Η Αντζελίνα Τζολί υπενθυμίζει ότι η δημόσια γνωστοποίηση της επέμβασής της, πριν από περίπου δώδεκα χρόνια, είχε απτά αποτελέσματα. Ενδεικτικά, στη Γαλλία καταγράφηκε αύξηση περίπου 20% στους προληπτικούς ελέγχους, ένα φαινόμενο που χαρακτηρίστηκε ως «φαινόμενο Αντζελίνα» και θεωρείται μοναδικό στην ιστορία της δημόσιας υγείας.

Μέσα από τη συνέντευξη, το περιοδικό δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, σημειώνοντας ότι στη Γαλλία σχεδόν 20.000 περιπτώσεις ετησίως θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω συστηματικού προσυμπτωματικού ελέγχου.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδεικνύονται βασικές πρακτικές πρόληψης, όπως η τακτική γυναικολογική παρακολούθηση, ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος για γυναίκες ηλικίας 50 έως 74 ετών, καθώς και η αυτοεξέταση του μαστού, ως συμπληρωματικό μέτρο στους καθιερωμένους ελέγχους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: